Bán hàng thép xây dựng tháng 10 giảm 14% so với cùng kỳ 2016

Theo báo cáo "Thị trường thép tháng 10 và 10 tháng 2017" của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), sản lượng thép xây dựng sản xuất ra trong tháng 10/2017 đạt 758.412 tấn, tăng 13,8% so với cùng kỳ 2016, nhưng giảm 9,35% so với tháng 9/2017.

Bán hàng thép trong tháng 10 đạt 559.847 tấn, giảm so với cùng kỳ và tháng trước lần lượt là 14% và 24%. Tồn kho thời điểm 31/10/2017 là 783.495 tấn, tăng 35% so với thời điểm cuối tháng 9/2017.

Tuần cuối tháng 10/2017 sản lượng bán hàng của các nhà máy được cải thiện hơn so với 3 tuần trước do lượng hàng tồn kho ngoài xã hội hay từ nhà thương mại đã giảm nhiều. Sản lượng giao hàng có cải thiện song vẫn còn ở mức thấp dưới mức xuất hàng bình quân/ngày của nhà máy.

Sản xuất thép xây dựng trong 10 tháng đầu năm 2017 đạt 7.567.152 tấn, tăng 14,2% so với cùng kỳ. Bán hàng thép xây dựng trong 10 tháng đạt 7.281.889 tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016. Xuất khẩu thép xây dựng 10 tháng đạt 807.842 tấn, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: VSA

Sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất ngày càng gay gắt trong việc duy trì thị phần. Hòa Phát dẫn đầu thị phần thép xây dựng trong 10 tháng 2017, chiếm 23,71% với lượng sản xuất đạt 1,76 triệu tấn và bán hàng đạt 1,72 triệu tấn. VNSteel đứng thứ 2, chiếm 18,07% thị phần thép xây dựng với lượng sản xuất và bán hàng lần lượt đạt 1,36 triệu tấn và 1,31 triệu tấn. Pomina, Posco SS Vina và Vinakyoei lần lượt đứng vị trí 3,4,5 với thị phần chiếm 11%, 9,35% và 8,82%.

Nguồn: VSA

Nhìn chung, trong 10 tháng 2017, sản lượng bán hàng của khối VnSteel giảm 4,3%, khối liên doanh với VnSteel có mức tăng trưởng không đáng kể và khối ngoài VnSteel có tăng trưởng là 22,7%.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, từ cuối tháng 9, thị trường thép xây dựng bộc lộ nhiều dấu hiệu bất thường. Cụ thể, hàng hóa bán chậm do các nhà phân phối giảm hàng tồn kho trước đây và một phần do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều. Các doanh nghiệp đồng loạt giảm giá. Phía Bắc giảm 3 lần (ngày 11/10, 18/10 và 23/10) với mức giảm gộp 500-700 đồng/kg; phía Nam giảm từ 400-600 đồng/kg.

Do giá phôi giảm mạnh khiến các nhà thương mại cố gắng giảm tồn kho và chỉ mua một số lượng hạn chế những loại, cỡ cần thiết đáp ứng yêu cầu của khách hàng để giảm rủi ro. Giá phôi thép giảm 27 USD/tấn từ 529~530 USD/tấn xuống 500~505 USD/tấn trong tháng 10. Giá phôi nội địa giảm từ 11.800 đồng/kg ~ 12.000 đồng/kg xuống 10.800 đồng/kg ~ 11.200 đồng/kg.