Bạn nhất định phải buông bỏ 3 điều này nếu muốn hạnh phúc hơn trong công việc

Cảm giác choáng ngợp hoặc thất vọng vì công việc có thể là dấu hiệu của kiệt sức, kéo theo đó là năng suất lao động cũng giảm sút. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của bạn. Nhưng đừng lo lắng, chỉ một vài thay đổi nhỏ trong cuộc sống có thể giúp bạn trở lại đúng hướng.

Dưới đây là 3 điều chuyên gia tâm lý khuyến khích bạn nên từ bỏ nếu muốn nhận được cảm xúc tích cực, hạnh phúc hơn trong công việc:

1. Tránh lối sống hướng nội và tự cô lập tại nơi làm việc

Viện Gallup cho biết nguyên nhân lớn nhất khiến nhân viên cảm thấy không thoải mái trong công việc là sự mệt mỏi khi phải duy trì mối quan hệ với các nhà quản lý của họ. Đó là bởi vì họ không thể kiểm soát được văn hóa làm việc nhóm cùng đồng nghiệp và cấp trên. Tuy nhiên chỉ cần nỗ lực trở nên hòa đồng hơn tại văn phòng thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng việc duy trì các mối quan hệ tốt sẽ là lợi thế giúp sự nghiệp của bạn phát triển và thoải mái hơn khi làm việc, đặc biệt là cần giữ mối quan hệ hài hòa với cấp trên.

Thực tế, tỷ phú Bill Gates cũng đồng tình với quan điểm này khi được hỏi: “Ý tưởng thành công của ông là gì?” và ông chủ của Microsoft đã trả lời rằng: “Warren Buffett luôn nói với tôi rằng yếu tố quyết định thành công chính là việc những người xung quanh có hạnh phúc và yêu mến bạn hay không”.

Nếu bạn không phải là người hướng ngoại, thích tạo những mối quan hệ có giá trị thì chiến lược đơn giản chính là dành thời gian cho những cuộc trò chuyện cá nhân. Bạn có thể bắt đầu bằng cách tạo cơ hội trò chuyện với từng đồng nghiệp, theo dõi nhiệm vụ được giao và chia sẻ quan điểm cá nhân với họ. Đó là lời khuyên hữu ích của chuyên gia tư vấn nghề nghiệp, người sáng lập chương trình cố vấn cho Google – bà Jenny Blake.

2. Ngừng việc so sánh tiêu cực

Cứ so đo, tính toán với những gì người khác có còn bạn thì không chỉ khiến bạn mất tập trung, trì hoãn sự tiến bộ của bạn. Theo quan điểm của CEO trẻ tuổi Brian Wong, việc tìm kiếm giải pháp để tránh đi những suy nghĩ so sánh bản thân với người khác là một trong những khoản đầu tư tốt nhất mà doanh nhân nào cũng phải làm được nếu muốn sự nghiệp phát triển: “Thật lãng phí thời gian để so sánh mình với những người khác, đặc biệt là người có khả năng hơn. Nó sẽ khiến bạn cảm thấy bản thân như một kẻ thất bại, mất đi ý trí chiến đấu trong công việc”.

Thay vào đó, tốt hơn hết là chúng ta nên tập trung vào việc cải thiện bản thân. “Nếu bạn cứ nỗ lực phấn đấu tốt hơn từng ngày, bạn sẽ sớm là người thắng cuộc thôi”, CEO Brian Wong chia sẻ.

Ngoài ra, nghiên cứu khoa học của UCLA và trường đại học Miami cũng phát hiện ra rằng, người biết thể hiện lòng biết ơn sẽ có nhiều hạnh phúc, thành công hơn trong cuộc sống và sự nghiệp. Bởi họ sẽ luôn giữ được tinh thần lạc quan, tập trung cao độ khi làm việc cùng với tư duy phán đoán nhạy bén hơn so những người khác.

3. Từ bỏ thói quen nhảm nhí

Nữ cố vấn của Google – bà Blake cho biết, một trong những cách tốt nhất để đối phó với công việc bạn không có hứng thú là đầu tư thêm nhiều thời gian hơn cho những đam mê, sở thích cá nhân. Ví dụ như tham gia vào câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao sẽ giúp bạn cải thiện các mối quan hệ, tâm trạng tích cực. Quan trọng là bạn sẽ được thư giãn sau khoảng thời gian căng thẳng vì làm việc.

Cuộc phỏng vấn với 400 nhân viên được đăng trên Tạp chí Tâm lý tổ chức và nghề nghiệp cũng cho thấy sở thích sáng tạo sẽ là lợi thế giúp bạn có thái độ tốt hơn với công việc. Chỉ số hài lòng về công việc của những nhân viên sau khi dành thời gian cho đam mê và thư giãn cũng cải thiện đáng kể.

Các chuyên gia tâm lý cũng đưa ra lời khuyên về phương pháp cải thiện tâm trạng trước khi làm việc. Đó là dành một khoảng thời gian ngắn để bơi lội, đi bộ, đạp xe hoặc làm bất kì điều gì bản thân cảm thấy hứng thú trước khi đến văn phòng. Chỉ vài phút hoạt động thể chất sẽ giúp bạn giải phóng endorphin, hormone kích thích tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc.

Nguyễn Linh

Theo Trí thức trẻ/CNBC