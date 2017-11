Bán son, dưỡng da giá từ 10 USD, cựu bác sĩ Thái Lan xây dựng đế chế mỹ phẩm gần 2 tỷ USD

Với số vốn 500.000 Baht (15.000 USD) sau khủng hoảng tài chính châu Á 20 năm trước, cựu bác sĩ Suwin Kraibhubes đã thành lập công ty Beauty Community Pcl.

Sau hai thập kỷ, Beauty Community trở thành một trong những hãng mỹ phẩm có cổ phiếu thanh khoản tốt nhất trên thế giới.

Có trụ sở tại Bangkok, Beauty Community hiện đã xây dựng được mạng lưới hơn 300 cửa hàng bán lẻ tại Thái Lan và một số quốc gia Đông Nam Á và đang mở rộng sang thị trường khổng lồ Trung Quốc.

"Sản phẩm của chúng tôi được yêu thích tại Trung Quốc bởi chất lượng tốt và giá cả vừa túi tiền", nhà sáng lập 49 tuổi của Beauty Comminity cho biết. "Trước mắt chúng tôi sẽ tập trung vào các kênh bán hàng trực tuyến bán buôn để xây dựng ý thức về thương hiệu ở Trung Quốc".

Kể từ khi lên sàn chứng khoán Thái Lan vào tháng 12/2012, Beauty Community có tổng mức tăng trưởng lợi nhuận hơn 1.100%, nhiều hơn ít nhất 3 lần so với các đối thủ lớn như L’Oreal SA và Shiseido Co. Cổ phiếu này cũng nằm trong nhóm tăng trưởng tốt nhất trong ngành mỹ phẩm thế giới và hiện có giá trị vốn hoá khoảng 1,6 tỷ USD, theo Bloomberg.

Một cửa hàng của Beauty Community tại Bangkok.

Các sản phẩm như son, kem dưỡng da của Beauty Community có giá từ 10 USD, hướng tới nhóm khách hàng trung lưu và du khách, đặc biệt là 9 triệu du khách Trung Quốc tới Thái Lan mỗi năm.

"Chúng tôi tập trung vào tầng lớp trung lưu bởi đây là nhóm người đông nhất, còn phân khúc cao cấp thì rất nhỏ và cạnh tranh", Suwin cho biết.

Beauty Community duy trì tăng trưởng doanh thu trung bình trên 30%/năm trong 5 năm qua và đạt 2,5 tỷ Baht vào năm 2016. Trong khi đó, lợi nhuận ròng năm ngoái của công ty này tăng 63% lên 656 triệu Baht so với năm 2015. Suwin cho biết Beauty Community đặt mục tiêu tăng thêm ít nhất 20% cả doanh thu và lợi nhuận mỗi năm trong thời gian tới.

Tại Trung Quốc, Beauty Community bán hàng qua các kênh trực tuyến như Tmall của Alibaba. Tới năm 2020, thị trường mỹ phẩm Thái Lan được dự báo tăng trưởng trung bình 9%/năm, Euromonitor cho biết.

Beauty Community đang lên kế hoạch mở thêm ít nhất 10 cửa hàng/năm tại châu Á. Nửa đầu năm 2017, 13% tổng doanh thu của công ty này đến từ thị trường nước ngoài, trong khi đó con số này năm 2012 là 0.

Theo Euromonitor, Beauty Community hiện là công ty mỹ phẩm lớn thứ 8 Thái Lan với khoảng 3,1% thị phần. Dẫn đầu là L’Oreal dẫn đầu với 12% thị phần, theo sau là hãng bán lẻ trực tiếp Better Way (Thailand) Co. và Estee Lauder Cos.

Beauty Community đặt mục tiêu mở rộng hệ thống cửa hàng tại Thái Lan lên 450 trong 3 năm tới với các thương hiệu như Beauty Cottage và Beauty Buffet.

Theo Bloomberg, Suwin và vợ đang giữ 26% cổ phần tại Beauty Community với giá trị gần 420 triệu USD.

Suwin nhận định thị trường mỹ phẩm vẫn vô cùng tiềm năng bởi "nữ giới luôn cũng sẵn sàng chi tiền để có vẻ ngoài xinh đẹp hơn".