Bán tháo 1/3 lượng nắm giữ, Buffett mất niềm tin vào cổ phiếu IBM

IBM đã đánh mất lòng tin từ một trong những nhà đầu tư lớn nhất, Chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn Berkshire Hathaway - Warren Buffett.

Buffett, người sở hữu khoảng 81 triệu cổ phiếu của IBM tính đến cuối năm 2016, đã bán ra khoảng 1/3 số cổ phần mà ông nắm giữ trong quý I và quý II/2017. Thông tin này được nhà tiên tri xứ Omaha tiết lộ trong cuộc phỏng vấn gần đây với CNBC.

“Tôi không nghĩ IBM có giá trị giống như đánh giá của mình cách đây 6 năm, khi tôi bắt đầu mua vào cổ phiếu này… Tôi vừa định giá lại và thấy giá trị thực của nó đã giảm xuống. Khi giá vượt qua mốc 180 USD/cổ phiếu, chúng tôi đã bán ra 1 lượng đáng kể”.

Buffett cũng nói rằng IBM đã phát triển theo cách không giống như kỳ vọng của ông cũng như của đội ngũ quản lý.

“Nếu như bạn nhìn lại quá khứ và những dự báo cũng như suy tính của IBM, tôi nghĩ rằng công ty này đang vấp phải những đối thủ cạnh tranh quá khốc liệt. IBM là 1 công ty mạnh, nhưng những đối thủ cũng rất mạnh”, Buffett nói.

Berkshire bắt đầu đổ tiền vào cổ phiếu IBM kể từ năm 2011 và cuối cùng đã trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn công ngệ này với tổng giá trị đầu tư khoảng 13 tỷ USD. Sau khi giảm 3 năm liên tiếp, cổ phiếu IBM đã tăng 21% trong năm 2016 nhưng vẫn thấp hơn 25% so với mức đỉnh 10 năm được lập năm 2013. Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu này bị tụt lại so với không chỉ các công ty cùng ngành công nghệ mà còn so với chỉ số S&P 500.

Berkshire Hathaway hiện vẫn sở hữu hơn 50 triệu cổ phiếu IBM. Hiện giá đã xuống dưới 160 USD/cổ phiếu và Buffett cho biết ông đã ngừng bán ra.

Thanh Thanh

Theo Trí thức trẻ/CNBC, Bloomberg