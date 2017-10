Bao bì in nông nghiệp (INN) báo lãi trước thuế hơn 65 tỷ đồng sau 9 tháng, hoàn thành 73% chỉ tiêu 2017

CTCP Bao bì và in nông nghiệp (INN) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017 với doanh thu thuần 237,02 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Lãi gộp trong kỳ đạt 44,99 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất 19%, tăng nhẹ so với con số 17,5% trong quý 3 năm trước.

Trong kỳ, chi phí tài chính, chi phí bán hàng của INN tăng so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp lại tiết giảm đáng kể gần 29% còn 13,35 tỷ đồng.

Thu nhập khác trong kỳ tăng vọt lên 20 tỷ đồng, nhưng chi phí khác cũng lên tới 23 tỷ đồng khiến lợi nhuận khác âm gần 3 tỷ đồng. INN không có thuyết minh cụ thể cho những khoản mục này.

Kết quả, INN báo lãi 17,81 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 3, không thay đổi quá nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, INN ghi nhận 65,44 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế – tăng 7%; Lợi nhuận sau thuế đạt 52,35 tỷ đồng – tăng 7% so với cùng kỳ 2016. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 9 tháng đạt 4.847 đồng.

Năm 2017, INN đặt kế hoạch lãi trước thuế 90 tỷ đồng và với kết quả thực hiện trong 9 tháng, công ty đã hoàn thành 73% chỉ tiêu đề ra.

