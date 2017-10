Báo cáo chi tiết của Bloomberg về vấn đề thiếu hụt iPhone X, đến mức Apple phải giảm độ chính xác của Face ID

Từ đầu tháng đến nay, ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy rõ ràng hơn rằng, các vấn đề sản xuất đã làm Apple Inc. không có đủ lượng iPhone X để cung ứng cho mùa mua sắm kỳ nghỉ tới. Chiếc điện thoại cao cấp với những tính năng tiên tiến như nhận diện gương mặt, đã trở thành rào cản cho việc sản xuất với số lượng đủ lớn.

Khi các nhà phân tích phố Wall và các blog hâm mộ nhìn thấy các dấu hiệu rằng công ty đang gặp khó khăn, Apple đã đưa ra một giải pháp: Theo những người thân cận với sự việc, Apple đã âm thầm nói với các nhà cung cấp rằng, họ có thể giảm độ chính xác của công nghệ nhận diện gương mặt để làm nó dễ sản xuất hơn.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng, vẫn sẽ có một lượng nhỏ iPhone X ra mắt để đáp ứng nhu cầu ban đầu. Ông Ming-Chi Kuo của KGI Securities dự đoán Apple sẽ có khoảng 2 đến 3 triệu thiết bị trong ngày mở bán, và từ 25 đến 30 triệu đơn vị sản phẩm cho đến kỳ nghỉ lễ, giảm so với dự báo trước đây của ông là 40 triệu đơn vị sản phẩm. Trong cùng kỳ năm ngoái, Apple từng bán đến 78 triệu chiếc điện thoại, bao gồm tất cả các phiên bản.

Một thiết kế chặt chẽ và một lịch trình ngặt nghèo

Apple vốn nổi tiếng là công ty hay đòi hỏi, dựa vào các nhà cung cấp và các nhà gia công để giúp họ làm nên các công nghệ nhảy vọt và duy trì lợi thế cạnh tranh. Quyết định của công ty nhằm giảm mức độ chính xác của hệ thống Face ID – dù chỉ một chút ít – cho thấy việc tạo ra các tính năng đột phá đáp ứng được khao khát của người dùng khó khăn đến mức nào.

Và theo như những khi Apple từng phải chịu đựng sự chậm trễ và hạn chế về nguồn cung trong quá khứ, điều thường xảy ra vào lúc này là họ sẽ giới hạn màu sắc của chiếc iPhone và một số sản phẩm ít quan trọng hơn như Apple Watch. Các rào cản về khả năng sản xuất của lần này đang ảnh hưởng đến kỷ niệm 10 năm ra mắt của chiếc điện thoại mang lại doanh thu lớn nhất cho công ty.

Cảm biến luôn luôn là một thách thức kỹ thuật chính. Trước iPhone X, công nghệ này được ứng dụng nhiều nhất trong bộ điều khiển chiếc Kinect của Microsoft Corp, thiết bị phát hiện chuyển động cho máy chơi game cầm tay Xbox. Nhưng chiếc Kinect lại có kích thước như một quyển sách lớn, và Microsoft chỉ bán được 24 triệu bộ điều khiển này trong hai năm qua, một thách thức về sản xuất nhỏ hơn nhiều so với Apple, vốn đang bán đến 200 triệu chiếc iPhone mỗi năm.

IPhone X, với màn hình rộng tương đương iPhone 8 Plus nhưng kích thước lại nhỏ hơn.

“Công nghệ đó là điều mà chúng tôi đã tìm kiếm suốt 5 năm qua,” Giám đốc thiết kế của Apple, ông Jony Ive cho biết trong một cuộc thảo luận do tờ The New Yorker tổ chức tháng này. “Chúng tôi đã tạo ra những nguyên mẫu với kích thước lớn.” Vào lúc Apple bật đèn xanh cho iPhone X, công ty đang tìm kiếm công nghệ có thể thu gọn kích thước vài centimet các cạnh và làm mỏng đi vài milimet.

Cho dù yêu cầu một điều gần như bất khả thi, Apple lại không cho các nhà cung cấp thêm thời gian để làm nó đúng đắn hơn – các nhà cung cấp thường chỉ có hai năm. Theo một người thân cận với quy trình sản xuất cho biết, lịch trình chặt chẽ như vậy đã đánh giá thấp mức độ phức tạp của việc sản xuất và lắp ráp các bộ phận quá mỏng manh với nhau.

Điều đó làm các nhà cung cấp chỉ còn một ít thời gian để chuẩn bị nhà máy của mình và theo nguồn tin của Bloomberg, điều đó giải thích tại sao iPhone lại phải phát hành muộn hơn 6 tuần so với iPhone 8. “Đó là một thiết kế chặt chẽ,” người đó cho biết, “và đó là một lịch trình rất chặt chẽ.”

Máy chiếu điểm - Trung tâm cho vấn đề năng suất của iPhone X

Cảm biến 3D có ba thành phần quan trọng: một máy chiếu điểm (dot projector), đèn chiếu flood illuminator và camera hồng ngoại. Đèn chiếu flood illuminator sẽ phát ra ánh sáng hồng ngoại, để camera sử dụng nhằm nhận biết sự hiện diện của gương mặt. Sau đó, máy chiếu điểm sẽ chiếu 30.000 điểm lên gương mặt đang nhìn vào điện thoại để quyết định xem liệu có mở khóa màn hình chính hay không.

Hệ thống sử dụng quá trình hai bước này bởi vì máy chiếu điểm có nhu cầu tính toán lớn và sẽ làm pin nhanh cạn kiệt nếu được kích hoạt thường xuyên giống như đèn chiếu flood illuminator.

Hàng loạt cảm biến được đặt ở mặt trước iPhone X, hỗ trợ cho các tính năng mới của thiết bị.

Trong khi đó, máy chiếu điểm lại chính là trung tâm cho vấn đề về sản xuất của Apple. Vào tháng Chín vừa qua, tạp chí Wall Street Journal cho biết rằng Apple đang gặp khó khăn trong việc sản xuất các module thành phần của máy chiếu điểm này, từ đó gây ra tình trạng thiếu hụt iPhone X.

Máy chiếu điểm sử dụng một thiết bị được gọi là laser phát xạ bề mặt hướng thẳng đứng (vertical cavity surface emitting laser) hay VCSEL. Chùm tia laser chiếu sáng thông qua một ống kính, còn được biết với ống kính quang học cấp độ wafer (wafer-level optics WLO), để tập trung chùm sáng thành 30.000 điểm của máy chiếu ánh sáng hồng ngoại trên gương mặt người dùng.

Các ống kính cấp độ Wafer có kích thước vô cùng nhỏ và rất dễ vỡ hư hỏng.

Máy chiếu laser được làm từ Gallium Arsenide, một vật liệu bán dẫn, và ống kính được tạo nên từ thủy tinh: cả hai đều rất mỏng manh và dễ vỡ. Điều quan trọng nhất ở đây là độ chính xác. Theo những người hiểu biết về công nghệ này, nếu các thành phần có kích thước vi mô trên bị sai lệch dù chỉ vài micron (1 micron = 1/1000 mm), công nghệ này có thể hoạt động không chính xác.

Các nhà cung cấp chật vật với yêu cầu từ Apple

Tình hình càng trở nên tệ hơn khi từ đầu, Apple lại mất một trong những nhà cung cấp laser của mình. Hãng Finisar Corp không thể đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của Apple về thời gian để bắt đầu việc sản xuất, và giờ Sunnyvale, công ty tại California đang phải chạy đua với thời gian để đáp ứng các tiêu chuẩn vào cuối tháng Mười này. Điều đó buộc Apple phải dựa vào một số ít các nhà cung cấp laser: Lumentum Holdings Inc và II-VI Inc.

Sự mỏng manh của các thành phần này cũng gây ra vấn đề cho LG Innotek Co. và Sharp Corp, cả hai đều đang phải vật lộn để kết hợp máy chiếu laser và ống kính lại với nhau để tạo thành các máy chiếu điểm. Theo nguồn tin của Bloomberg, có thời điểm chỉ có khoảng 20% máy chiếu điểm mà hai công ty trên sản xuất có thể sử dụng được. LG Innotek và Sharp Corp đã phải làm chậm lại quá trình sản xuất để ngăn ngừa việc hỏng vỡ và đảm bảo các thành phần được lắp ráp với mức độ chính xác theo yêu cầu.

LG Innotek từng thừa nhận trong một cuộc điện đàm với các nhà phân tích vào thứ Tư vừa qua rằng, có vấn đề về sản lượng và việc sản xuất quy mô lớn mới chỉ bắt đầu. Theo ông Kim Jong-ho, người giám sát bộ phận giải pháp quang học của nhà cung cấp Hàn Quốc cho biết, việc sản xuất các module hiện tại có độ phức tạp “đáng kể” so với các camera trước đây.

Ông cho biết rằng, việc sản xuất đã được cải thiện đáng kể để đáp ứng ngày ra mắt của chiếc iPhone X, cho dù nguồn cung bị giới hạn, và nhấn mạnh rằng Innotek đã có thể đạt được mức sản lượng “lớn hơn nhiều” so với nhà cung cấp đối thủ - ám chỉ hãng Sharp. Công ty Nhật Bản từ chối bình luận về điều này.

Theo một nguồn tin của Bloomberg, để gia tăng số lượng máy chiếu điểm có thể sử dụng được và tăng tốc quá trình sản xuất, Apple đã phải giảm bớt một số thông số kỹ thuật cho Face ID. Kết quả là, thời gian kiểm tra các module hoàn thiện ngắn hơn, một trong những điểm mấu chốt của quá trình này.

Vẫn chưa rõ liệu thông số kỹ thuật mới sẽ giảm tính hiệu quả của công nghệ này như thế nào. Trong buổi giới thiệu sản phẩm vào đầu tháng Chín, các giám đốc của Apple đã tự hào tuyên bố rằng, khả năng kẻ xâm nhập có thể đánh bại được Face ID để mở khóa chỉ là một phần triệu. Thậm chí cả khi giảm thông số kỹ thuật xuống, nó vẫn có thể chính xác hơn nhiều so với TouchID, với khả năng nhầm lẫn ai đó với người sở hữu điện thoại có thể lên tới một phần 50.000.

Bên cạnh việc khó khăn khi sản xuất đủ cảm biến 3D, theo báo cáo của Bloomberg vào năm ngoái, Apple còn phải chịu đựng việc thiếu các nhà cung cấp có khả năng làm màn hình OLED. Màn hình OLED được xem là một trong những cải tiến chính của iPhone X, khi nó đem lại các hình ảnh sắc nét hơn. Nhưng Apple đang phải phụ thuộc vào Samsung Electronics cho việc cung cấp toàn bộ thành phần này.

Hậu quả của tình trạng thiếu hụt iPhone X

Trong nhiều tháng, các nhà đầu tư của Apple đã băn khoăn về việc, liệu việc thiếu hụt iPhone X có làm người dùng chuyển hướng sang các nhà sản xuất smartphone khác, như Samsung hay Huawei Technologies hay không. Apple dường như đã vượt qua được những rào cản lớn nhất về sản xuất.

Hãng Sharp đang làm việc để đưa năng suất sản xuất máy chiếu điểm lên hơn 50%, trong khi LG Innotek đã vượt qua con số này, một mức độ chấp nhận được với cả hai công ty. Trong khi đó, Apple đang phải làm việc với hãng Himax Technologies của Đài Loan, để đẩy mạnh sản xuất ống kính nhằm cải thiện mức sản lượng đầu ra thấp hơn mức cần thiết của Heptagon, công ty tại Singapore, cho đến nay là nhà cung cấp ống kính duy nhất.

Việc thiếu hụt cảm biến 3D dự kiến sẽ kết thúc vào đầu năm 2018. Ngay cả như vậy, các dấu hiệu về sự yếu kém trong doanh số iPhone 8 có thể làm doanh số thiết bị giảm đi so với cuối năm nay – cho dù những người hâm mộ đang phát sốt lên vì iPhone X.

Tham khảo Bloomberg