Báo cáo thị trường TV của Samsung: Đại thắng trên toàn cầu nhờ TV QLED

Giờ là Q2/2017, các nhà sản xuất smart TV đang thu hút được sự chú ý của đông đảo khách hàng bằng cách quảng bá sức mạnh của dòng sản phẩm TV thông minh cao cấp – thứ đang dẫn đầu ngành công nghiệp này. Trong số đó, Samsung Electronics – thương hiệu giữ ngôi vua trong lĩnh vực TV suốt 11 năm liên tiếp, đang “nhăm nhe” chiếm lĩnh thị trường bằng TV QLED trong năm 2017. Gã khổng lồ công nghệ xứ kim chi sẽ giải thích bằng cách nào mà họ sẽ thực hiện được điều này.

Doanh số TV QLED của Samsung tại Trung Quốc

Những sản phẩm TV sử dụng công nghệ Quantum dot đang trở nên rất phổ biến tại Trung Quốc – thị trường tiêu thụ TV số 1 thế giới – nhờ có công lao của tổ chức QLED TV Alliance, do các hãng phân phối và nhà sản xuất TV lập nên, trong đó có Samsung Electronics.

TV sở hữu công nghệ Chấm lượng tử chiếm 1% trong tổng số những chiếc TV được bán ra trong Q1/2017. Đầu tháng năm nay, con số đó đã nhảy vọt lên tới 2,4%. Khi Samsung ra mắt dòng TV QLED phiên bản 2017 mới toanh của nó, nó đã chạm mốc 3% ở đất nước tỷ dân bởi ông lớn Hàn Quốc đã chọn rất đúng thời điểm – kỳ nghỉ tháng 5 của Trung Quốc, đồng thời là lúc thị trường mua bán sôi động nhất.

Hiện tại, Samsung đang nắm trong tay 80-90% số lượng TV QLED ở Trung Quốc. Trong cùng diễn biến, TV OLED, ứng viên nặng ký khác trong thị trường TV cao cấp, giữ 0,3% doanh số bán ra trong Q1 nhưng vẫn chưa đạt được 1% trong Q2.

Số lượng TV QLED bán ra cao hơn 4 lần so với TV OLED trong năm nay. Con số này được dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng, nhờ có những lợi thế mà công nghệ Chấm lượng tử mang lại, như chất lượng hình ảnh hơn rất nhiều, tuổi thọ lâu hơn và khả năng hiển thị màu sắc chính xác hơn, và cuối cùng là độ sáng cao hơn.

TV QLED đại thắng ở Mỹ, châu Âu và Mỹ Latinh

Samsung “mở phát súng” TV QLED đầu tiên tại Mỹ hồi tháng 2 và Châu Âu là tháng 3 năm nay. Giờ đây, họ đang rục rịch chuẩn bị ra mắt toàn bộ dòng sản phẩm TV QLED, bao gồm mẫu 49 inch, 55 inch, 65 inch và 75 inch. Doanh số TV QLED bán ra tăng lên 4 lần trong tháng 5 so với những tuần đầu tiên mở bán.

Nhờ có chiến thuật đúng đắn với TV QLED, thị phần của Samsung vẫn rất ổn định tại thị trường TV cao cấp ở Mỹ và Châu Âu. Tính tới thời điểm cuối tháng 4 vừa qua, cứ 2 chiếc TV đắt tiền bán ra tại Mỹ thì có 1 chiếc của Samsung, và giá của nó đều từ 1.500 USD, tương đương 33 triệu đồng, trở lên.

Trong quý đầu tiền, công ty điện tử này đã “nuốt trọn” hơn 50% số lượng TV thông minh cao cấp được bán ra tại Mỹ Latinh, đặc biệt là Mexico – nơi mà họ nắm trong tay tới 60%.

Màn hình TV flagship The Frame của Samsung

Ngoài những mẫu TV QLED mới được giới thiệu và hứa hẹn lên kệ vào tháng 5 trên toàn cầu, Samsung cũng đang “thai nghén” The Frame, một chiếc TV kiêm bức tranh trang trí cho nhà bạn. Được giới thiệu tại sự kiện CES 2017, The Frame đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của giới chuyên môn bởi không chỉ có chất lượng hiển thị hình ảnh cao mà thiết kế của nó không khác gì một kiệt tác nghệ thuật. Có lẽ The Frame của gã khổng lồ Hàn Quốc này sẽ đặt ra một tiêu chuẩn, chuẩn mực mới cho thị trường TV cao cấp trên toàn cầu.

Những dấu hiệu tốt tại Việt Nam

Hiện tại, 3 mẫu TV QLED cao cấp là Q7, Q8, Q9 đang chiếm được sự quan tâm của rất nhiều người dùng. Hầu hết đều tỏ ra ấn tượng trước chất lượng hiển thị mà TV QLED mang lại. Hơn thế nữa, mức giá phải chăng hơn so với TV OLED đang giúp TV QLED chiếm lợi thế rõ rệt. Trong thời gian tới, hy vọng chúng ta sẽ có được những con số chính xác để phản ánh tình hình thị trường tại Việt Nam. Nhưng nhìn tổng thể bức tranh thế giới ở trên, có thể kết luận Samsung đang mỉm cười trước thành công của TV QLED.

Samsung đang có chương trình khuyến mãi hết sức đặc biệt mang tên “Rinh TV ngay, Trải nghiệm Mê say”, cho mua TV QLED trả góp với rất nhiều ưu đãi, lãi suất chỉ 0%. Ngoài ra, khi mua bất kỳ sản phẩm TV QLED nào, bạn cũng sẽ nhận được bộ giá treo ẩn trị giá tới 2.900.000 VNĐ, được trả góp với lãi suất 0% và miễn phí xem khi Fim+ với HD và phim UHD 4K trong 12 tháng liền. Khuyến mãi quà tặng hấp dẫn cũng được áp dụng cho các dòng TV khác gồm TV UHD; Smart TV 5500, Smart TV 5520 và 1 số sản phẩm audio. Thông tin chi tiết về quà tặng cho từng dòng sản phẩm và cách thức tham gia xem tại http://www.samsung.com/vn/offer/doi-thay-len-doi-ngay/.

A.D

Theo Trí thức trẻ