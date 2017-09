Báo cáo về Sơn Trà gửi Thủ tướng có nội dung gì?

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cho hay đến thời điểm tháng 12-2012, tại khu vực bán đảo Sơn Trà đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án để đầu tư phát triển du lịch, nghỉ dưỡng.

Tổng diện tích quy hoạch là khoảng 1.222,5 ha, trong đó đất giao có thu tiền là 94,05 ha, đất thuê là 274,19 ha và phần còn lại giao quản lý không thu tiền. Tổng số tiền sử dụng đất đã thu (phần diện tích đất giao) từ năm 2003 đến năm 2012 là trên 698 tỉ đồng.

Bảo tồn đi đôi với phát triển

Về quy mô lưu trí của các dự án theo quy hoạch là 1.920 lô biệt thự, 24 bungalow và 306 buồng khách sạn (trường hợp quy đổi biệt thự ra phòng lưu trú sẽ tương đương khoảng 5.600 buồng phòng khách sạn).

Theo đó, có ba dự án đã đầu tư gồm: khu sinh thái biển Bãi Bắc; Khu du lịch Sơn Trà Resort&Spa và Khu nhà nghỉ, khu du lịch sinh thái Bãi Trẹm. Ngoài ra, còn có một dự án đang triển khai là khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa hiện đã buộc tạm dừng và hiện có 11 dự án chưa triển khai.

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay các dự án tại Bán đảo Sơn Trà đều được hình thành trong giai đoạn từ năm 2003 đến 2012, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị và phù hợp với Quy hoạch chung TP đến năm 2020.

Toàn cảnh bán đảo Sơn Trà nhìn từ trên không. Ảnh: LÊ PHI

“Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch các dự án nêu trên đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định về an ninh, quốc phòng với cao trình xây dựng các dự án dưới cao trình 200m so với mặt nước biển và không có nhà đầu tư nước ngoài” - ông Tuấn cho biết.

Sau khi Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà TP Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, vấn đề về đa dạng sinh học mới được quan tâm đầy đủ.

Về quan điểm đề xuất của UBND TP Đà Nẵng. Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cho hay: Một là, phát triển Khu DLQG Sơn Trà trên cơ sở khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Ưu tiên phát triển các loại hình du lịch sinh thái, thể thao, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa - tâm linh.

Hai là, phát triển Khu DLQG Sơn Trà bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên và phòng chống thiên tai.

Ba là, phát triển Khu DLQG Sơn Trà góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, thúc đẩy các ngành dịch vụ khác phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Bốn là, phát triển Khu DLQG Sơn Trà bền vững, phù hợp với chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam cũng như quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng duyên hải Nam Trung bộ và các lĩnh vực khác có liên quan.

Năm là, tiếp tục triển khai phát triển khu vực bán đảo Sơn Trà phù hợp với tinh thần Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị. Việc quy hoạch, phát triển tại bán đảo Sơn Trà theo hướng bền vững, đảm bảo phương châm "bảo tồn đi đôi với phát triển, phát triển để phát huy bảo tồn".

Các nguyên tắc phát triển Sơn Trà

Phó chủ tịch Tuấn cho biết bán đảo Sơn Trà cần được bảo vệ và kiểm soát bằng một cơ chế đặc biệt nhằm giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát triển.

Do vậy TP Đà Nẵng đưa ra một số nguyên tắc phát triển như sau:

- Thứ nhất, giữ lại dự án đã xây dựng hoàn chỉnh và đã đưa vào hoạt động có hiệu quả.

- Thứ hai, phải đảm bảo An ninh quốc phòng: Các dự án tại Bán đảo Sơn Trà phải do nhà đầu tư trong nước thực hiện. Không ảnh hưởng đến khu vực phòng thủ và khu vực nhạy cảm về quốc phòng an ninh.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trong một lần kiểm tra dự án 40 móng biệt thự trái phép tại Sơn Trà. Ảnh: LÊ PHI

- Thứ ba, phải coi trọng bảo tồn Đa dạng sinh học: Không ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và khu vực các nhà khoa học cảnh báo có nhiều khả năng loài Voọc Chà vá chân nâu xuất hiện (kèm theo phụ lục các nghiên cứu khoa học), tập trung chủ yếu tại khu vực phía Bắc và Đông Bắc của bán đảo Sơn Trà. Công trình xây dựng phải tuân thủ theo quy chế quản lý đặc thù và hài hòa với môi trường tự nhiên sinh thái.

- Thứ tư, đảm bảo về bình độ triển khai các dự án: Trên cơ sở thống nhất của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về việc cho phép phát triển các dự án Kinh tế xã hội tại Bán đảo Sơn Trà từ bình độ 200m trở xuống.

“Tuy nhiên, UBND TP Đà Nẵng đã rà soát thêm một số tiêu chí về cảnh quan tự nhiên, điều kiện hạ tầng kỹ thuật hiện trạng, điều kiện về địa hình địa mạo, đề xuất theo nguyên tắc sau: Các công trình có chức năng lưu trú, công trình kiên cố, chỉ được triển khai từ bình độ 100m trở xuống", ông Tuấn cho biết.

Ngoài ra, các chức năng thuần túy phục vụ vui chơi giải trí, hoạt động ngoài trời, sinh hoạt cộng đồng có thể được triển khai từ bình độ 200m trở xuống. Hài hòa lợi ích của nhà đầu tư và lợi ích chung của cộng đồng theo hướng phát triển bền vững. Không có yếu tố cư trú tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Cắt giảm quy mô 10 dự án

Về Kết quả rà soát các dự án. Phó chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn cho hay qua rà soát có 6 dự án không phù hợp với các tiêu chí đã nêu, kiến nghị điều chỉnh chuyển đổi công năng sang phục vụ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, không có lưu trú. Xem xét cắt giảm quy mô của 10 dự án để phù hợp các tiêu chí đã nêu. Giữ nguyên 2 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và phù hợp các tiêu chí nêu trên.

Ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) cùng lãnh đạo TP kiểm tra, xử lý dự án khu sinh thái biển Tiên Sa tại bán đảo Sơn Trà. Ảnh: LÊ PHI

Theo ông Tuấn, TP đã làm việc với các chủ đầu tư có các dự án tại khu vực Bán đảo Sơn Trà và cả với Hiệp hội du lịch TP.

Báo cáo của Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Thủ tướng:

- Tiếp tục xác định Bán đảo Sơn Trà là một trong các Khu du lịch quốc gia đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22-01-2013 về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Quan tâm kiến nghị của các tổ chức và cá nhân về việc bảo tồn đa dạng sinh học, an ninh quốc phòng trong quá trình phát triển du lịch tại Bán đảo Sơn Trà.

Xem xét các kiến nghị của các nhà đầu tư tại khu vực Bán đảo Sơn Trà, giải quyết hài hòa lợi ích của nhà đầu tư trong khuôn khổ lợi ích chung của cộng đồng theo hướng phát triển bền vững.