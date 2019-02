Báo chí quốc tế rầm rộ đưa tin về thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Hà Nội

Hãng tin CNN đã thông báo trên trang chủ rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chính thức tới ga Đồng Đăng, Việt Nam trên con tàu chống đạn tối tân trước hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2 ngày.



Thông tin về cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Triều đã lên trang chủ CNN.

Ngoài thông tin rằng ông Kim Jong-un đã di chuyển tới Việt Nam, CNN cũng thảo luận về nhiều khía cạnh khác nhau của thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Trong khi đó, đài BBC của Anh Quốc cũng đã đưa tin về cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Triều này tại Hà Nội. Cụ thể, BBC thông báo rằng đoàn tàu sơn xanh - vàng của ông Kim Jong-un đã chính thức di chuyển tới Việt Nam, đồng thời cho biết nhà lãnh đạo của Triều Tiên đã hạ cửa kính chống đạn của xe limousine và vẫy tay chào. Ngoài ra, BBC cũng thảo luận các vấn đề trong bài viết như: "Tại sao ông Kim đi tàu tới Việt Nam?", "2 nhà lãnh đạo Mỹ - Triều sẽ thảo luận điều gì tại Việt Nam?", hay "Tại sao Việt Nam lại được chọn làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều?",...

Các cập nhật diễn biến về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều cũng đã lên trang chủ đài BBC.

Ngoài ra, các hãng tin khác như The New York Times, The Guardian, hay The Straits Times của Singapore cũng đã cập nhật diễn biến và thảo luận về hội nghị sắp diễn ra này. Hãng The Straits Times cho biết thêm, ông Trump sẽ tới Việt Nam vào chiều hôm nay (thứ Ba, ngày 26/2), và sẽ gặp Chủ tịch nước và Thủ tướng Việt Nam vào thứ Tư (ngày 27/2), sau khi dùng bữa với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hãng tin The New York Times đưa tin về cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Triều.

Trang The Guardian đưa tin về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Hãng tin The Straits Times cập nhật diễn biến về hội nghị.