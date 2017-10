PVI Holdings muốn chuyển nhượng tòa nhà PVI Tower

Cụ thể theo báo cáo của Công ty chứng khoán MBS, trong bối cảnh thị trường chung tăng trưởng khoảng 12%, và đối thủ chính tăng trưởng tới hơn 20%, PVI đã bị Bảo Việt vượt qua về thị phần phí bảo hiểm gốc sau nhiều năm giữ vị trí số 1. Thị phần của PVI đạt 18% so với 18,3% của Bảo Việt.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 3.547 tỷ, giữ nguyên so với cùng kỳ. Một số mảng bảo hiểm có doanh thu phí sụt giảm mạnh bao gồm bảo hiểm hàng không giảm 47% so với cùng kỳ năm ngoái, bảo hiểm tàu biển giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, khả năng lợi nhuận của PVI trong năm tới vẫn được đánh giá tăng trưởng khả quan nhờ việc bán, chuyển nhượng các tài sản là bất động sản mà công ty này đang đầu tư.

Đáng chú ý là tòa nhà văn phòng hạng A PVI Tower có vị trí ngay trung tâm quận Cầu Giấy. Tòa nhà PVI được xây dựng trên khu đất có diện tích gần 4.950m2, trong đó, diện tích xây dựng khoảng 2.150m2. Công trình cao 26 tầng với tổng diện tích sử dụng khoảng 54.000 m2 và 2 tầng hầm rộng 8.800m2 với quần thể văn phòng cho thuê, nhà hàng, khu giải trí.

Tòa nhà đã đi vào sử dụng từ năm 2013, trong đó tập đoàn Samsung ký kết hợp đồng thuê dài hạn 10.000m2 sàn tương đương 5 tầng.

Theo báo cáo của MBS, diện tích còn lại của tòa nhà văn phòng hạng A này là khoảng 44 nghìn m2, hiện đạt tỷ lệ lấp đầy trên 90%, với mức giá thuê ước tính khoảng 21 USD/m2/tháng. PVI dự định có thể chuyển nhượng tòa nhà PVI Tower nếu đạt được mức lợi nhuận khả quan.

Cũng theo báo cáo của MBS, giá trị sổ sách hiện tại của tòa nhà vào khoảng 1.098 tỷ, tương ứng khoảng 25 triệu đồng/m2 sàn văn phòng. Với kỳ vọng mức giá chuyển nhượng một số thương vụ M&A tòa nhà văn phòng hạng A ở quận trung tâm tại Hà Nội và Tp.HCM, MBS ước tính mức giá dao động khoảng 40 – 80 triệu đồng/m2, thì trong trường hợp PVI bán tòa nhà văn phòng hạng A sẽ mang lại lợi nhuận khả quan cho công ty này.

Bên cạnh tòa PVI, theo báo cáo của MBS cũng cho thấy công ty bảo hiểm này đang tính chuyển nhượng 105 căn hộ condotel tại dự án The Costa Nha Trang, sau khi các tranh chấp về pháp lý đã được giải quyết. Đây là dự án tồn kho trong danh mục của PVI từ năm 2014.

Dự án Embassy Garden Dự án Embassy Garden là một phân khu trong khu đô thị Tây Hồ Tây do Daewoo E&C làm chủ đầu tư. Dự án được PVI đầu tư thông qua quỹ POF và công ty CP Phát triển Tài sản Việt Nam (VAD). Dự án này cũng đang được PVI đầu tư xây dựng, dự kiến bàn giao vào quý 3/2018, hầu hết các sản phẩm của dự án đã được tiêu thụ. Theo MBS ước tính, giá chuyển nhượng vào khoảng 100 triệu đồng/m2, doanh thu ước tính của PVI trong dự án này khoảng hơn 2.400 tỷ.