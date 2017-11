Bão số 12: Điều gấp tàu cảnh sát biển đang trực APEC đi cứu 11 thuyền viên gặp nạn

Sáng 4/11, tại cuộc họp Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, Đại tá Trần Văn Kim, Chỉ huy trưởng Trung tâm quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn (Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn) cho biết, bão Damrey đổ bộ vào Nam Trung Bộ đã gây ra 8 vụ tai nạn trên biển, liên quan đến 9 phương tiện.

Trong đó có một tàu Khánh Hòa bị nạn, phải điều gấp tàu cảnh sát biển 8002 đang trực APEC đi cứu nạn và cứu được 11 thuyền viên cùng tàu.

Người dân xuống sát mép sóng để vớt đồ trôi dạt như lưới, phao thùng, gỗ và các vật gia dụng bị bão cuốn xuống biển. Ảnh: Vũ Lương/Tiền phong

Tại TP. Cam Ranh, sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Nguyễn Thị Thu Thủy (35 tuổi, ở tổ dân phố Hòa Do 5A, phường Cam Phúc Bắc) dạt vào bờ biển thuộc phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh.

Trước đó, chị Thủy cùng chồng dùng xuồng ra vịnh vớt ống dây để bắt cá, tôm thì bất ngờ có gió mạnh khiến xuồng lật úp. Chồng chị Thủy bơi được vào bờ may mắn thoát nạn, còn chị bị sóng biển cuốn trôi.

Mưa bão cũng làm 3 dân xã Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa thiệt mạng.

Cảnh đổ nát sau khi bão quét qua tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Không chỉ thiệt hại về người, bão số 12 với sức tàn phá khủng khiếp đã khiến người dân miền biển rơi vào cảnh điêu đứng.

Ông Huỳnh Văn Chừng, nhà ở tổ dân phố Lợi Thủy, phường Cam Lợi kể lại trên báo Khánh Hòa, vào khoảng 6 giờ sáng nay, sóng gió bắt đầu thổi mạnh khiến những cột sóng cao hơn 2 mét đánh thẳng vào bờ.

Lúc này hàng chục tàu thuyền của ngư dân neo gần bờ đã bị sóng đánh bật lên bờ hoặc dạt vào bãi đá. "Tôi như chết lặng khi chứng kiến cần câu cơm duy nhất là chiếc ghe 24CV của gia đình bị sóng đánh bật lên, bật xuống. Chỉ sau khoảng 15 phút thì ghe đã bị sóng biển đánh chìm, một phần đuôi ghe nhô khỏi mặt nước. Thật là khủng khiếp", ông Chừng nghẹn ngào.

Một chủ ghe bất chấp nguy hiểm bơi ra ghe đang chìm dần để tìm lại một số tài sản. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Cũng theo ghi nhận trên báo này, phía sau nhà ông Ngô Quốc Hòa, phường Cam Lợi bị một tàu công suất 400CV đánh đập vào phía sau nhà khiến căn nhà chồ phía sau thủng một lỗ lớn. Để cứu tài sản các thành viên của gia đình ông Hòa đã vội vàng di chuyển đồ đạc ra khỏi căn nhà, chuyển sang nhà hàng xóm tá túc.

Gió mạnh hất bay mái tôn, cuốn ra biển ở Khánh Hòa. Nguồn: Dân việt

Chiều nay (04/11), sau khi đi vào đất liền phía Nam Tây Nguyên, bão số 12 đã suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Trên đất liền các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, các tỉnh Nam Tây Nguyên có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Khu vực ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận tiếp tục có mưa rất to đến đặc biệt to. Các tỉnh Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to.