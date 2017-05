Baovietbank báo lãi 117 tỷ đồng năm 2016

Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Baovietbank mới đây đã công bố báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 với tổng tài sản đến cuối năm đạt 34.291 tỷ đồng, tăng 11,7% so với đầu năm. Tỷ lệ an toàn vốn ở mức 21,23%, so với 28,12% hồi cuối năm trước.

Cho vay khách hàng đạt 15.399 tỷ đồng, tăng trưởng 19,4% so với đầu năm trong khi tiền gửi khách hàng tăng trưởng tới 36,2%, đạt 20.600 tỷ đồng.

Theo báo cáo của ngân hàng, tỷ lệ nợ quá hạn năm 2016 đạt 4,75%, giảm mạnh so với mức 8,03% cùng kỳ. Tỷ lệ nợ khó đòi ở mức 1,36%.

Về hoạt động kinh doanh, hầu hết các mảng trong kỳ của ngân hàng đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần vẫn đóng vai trò trụ cột khi mang về gần 615 tỷ đồng, tăng trưởng 29,8% so với năm trước.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 15 tỷ đồng, tăng trưởng 42,3%, hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 13,5 tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động khác bất ngờ tăng vọt từ nửa tỷ đồng năm 2016 lên hơn 71 tỷ đồng.

Riêng mảng mua bán chứng khoán kinh doanh kỳ này có sự sụt giảm khi chỉ đạt hơn 12 tỷ đồng, so với mức gần 77 tỷ đồng năm trước.

Chi phí hoạt động trong năm của ngân hàng ở mức 395 tỷ đồng, tăng 16,2% so với năm 2016. Tuy nhiên, chi phí dự phòng tăng tới gần gấp đôi, lên gần 215 tỷ đồng khiến lợi nhuận trước thuế của ngân hàng chỉ đạt 117 tỷ đồng, nhích nhẹ 6 tỷ đồng so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đạt hơn 93 tỷ đồng, EPS đạt 279 đồng/cổ phiếu.

Theo Trần Thúy

Bizlive