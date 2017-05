.Bắt 2 đối tượng buôn bán hàng nghìn giấy khám sức khỏe giả

Cụ thể, 2 đối tượng bị bắt tạm giam với tội danh “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” là Đồng Minh Đủ (SN 1968, trú tổ 10 khu 5, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả) và Lục Đức Hưng (SN 1990, ở Kim Thành, Hải Dương).

Ngày 8/5, tại khu vực tổ 10, khu 5, phường Mông Dương, Công an TP Cẩm Phả đã phát hiện, bắt quả tang Đồng Minh Đủ đang có hành vi bán giấy khám sức khỏe giả cho 2 người là Phạm Anh Tuấn và Bùi Văn Thương.

Công an đã thu giữ 2 giấy khám sức khỏe có dán ảnh, đóng dấu xác nhận của Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả; 43 phôi giấy khám sức khỏe đã được đóng dấu của Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả nghi là giả.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TP Cẩm Phả đã bắt khẩn cấp Lục Đức Hưng, là đối tượng do Đồng Minh Đủ thuê để in ấn các phôi giấy khám sức khỏe giả.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan CSĐT đã thu giữ vật chứng gồm 1 CPU máy tính, 1 máy tính, 1 máy in màu, 1 máy scan.

Hai đối tượng khai nhận, từ năm 2016 đến nay, đã giao dịch, mua bán với nhau tổng cộng 4.180 phôi giấy khám sức khỏe giả và thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

