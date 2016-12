Bắt đối tượng lừa đảo xin chạy việc vào ngành Công an

500 - 600 triệu đồng là mức giá mỗi suất xin việc vào các trường công an mà một đối tượng đã lừa đảo hàng chục người. Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế PC46, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hồng, cư trú tại phòng 616 nhà B3 ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xin việc vào các trường Công an nhân dân.

Chị Loan, một nạn nhân của vụ việc này cho biết, vào tháng 8/2016, thông qua giới thiệu của một người bạn làm cán bộ tại tỉnh Vĩnh Phúc, chị đã gặp Nguyễn Thị Hồng. Hồng hứa sẽ xin cho con chị vào trường Sĩ quan lục quân 1 với giá 600 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Văn Võ, người trực tiếp chỉ đạo chuyên án này cho biết, để thực hiện việc lừa đảo một cách dễ dàng, Hồng đã móc nối với những người có vị trí, làm việc tại cơ quan Nhà nước tại các tỉnh. Sau đó thể hiện mình có mối quan hệ mật thiết với nhiều cán bộ trong ngành Công an, có suất chạy vào ngành và dặn nếu ai có nhu cầu, Hồng sẽ dẫn mối.

Bước đầu khám xét nhà Hồng, lực lượng chức năng đã thu giữ 13 bộ hồ sơ xin việc vào ngành Công an và các giấy Hồng đã nhận tiền của 28 người bị hại. Trong đó có cả những tài liệu Hồng cho người khác vay tiền.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Công an thành phố Hà Nội thông báo, ai là nạn nhân vụ việc này nhanh chóng trình báo với cơ quan công an để phối hợp cho công tác điều tra.

Theo Tuyết Mai

VTV