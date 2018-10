Bất động sản Hạ Long: Căn hộ tầm trung lên ngôi

Từ sự dịch chuyển thói quen lưu trú

Vài năm gần đây, mảng thị trường nhà ở chung cư tầm trung tại Hạ Long đang thu hút nhiều sự quan tâm của người mua nhà và giới đầu tư tại địa phương cũng như từ Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Anh Nguyễn Thành Trung – một cán bộ trẻ của CTCP xuất nhập khẩu Minh Khang cho hay, anh vừa lập gia đình, đang có ý định mua một căn chung cư chất lượng, sau khi tìm hiểu kỹ càng, anh đã quyết định đặt cọc để mua một căn hộ tại Green Bay Garden.

Theo anh Trung, không chỉ vợ chồng anh mà khá nhiều đồng nghiệp là gia đình trẻ trong cơ quan cũng như bạn bè, người thân đều đã và đang có ý định mua căn hộ Green Bay Garden vì dự án hội tụ gần như đầy đủ các yếu tố cần thiết cho một khởi đầu lý tưởng của cuộc sống riêng.

Trên thực tế, theo tìm hiểu của phóng viên, với người dân Hạ Long, không phải là quá khó để sở hữu một căn nhà thổ cư có diện tích vừa đủ để sinh sống, song thị trường căn hộ chung cư tầm trung gây “sốt” là bởi đánh trúng tâm lý của tầng lớp gia đình trẻ đang gia tăng nhanh chóng hiện nay.

Đa số phân khúc khách hàng này cho biết, vì mức giá “mềm” và an cư ở nơi đã được quy hoạch tiêu chuẩn, đồng bộ, nhiều tiện ích hiện đại, đảm bảo an ninh an toàn và cộng đồng cư dân văn minh sẽ hấp dẫn hơn là sống riêng lẻ, thiếu tập trung, cộng đồng dân cư ít đồng đều và tiện ích còn nhiều hạn chế, hơn nữa những căn hộ tầm trung sẽ dễ dàng cho thuê và có tính thanh khoản cao…

Chính vì vậy, việc các dự án nhà ở chung cư mọc lên đã và đang được xem như là đáp ứng xu hướng lựa chọn nơi ở mới cho các gia đình trẻ tại Hạ Long.

Đến xu hướng đầu tư “thức thời”

Một nhà đầu tư bất động sản du lịch đến từ Hà Nội cho hay, thị trường chung cư tại Hạ Long đang có sức hút từ giới đầu tư, bởi thị trường còn khá non trẻ, chung cư tại thành phố chưa mọc lên như nấm. Ghi nhận với những nhà đầu tư đi trước, xu hướng cho thuê lại các căn hộ đang đạt được tỷ lệ lợi nhuận khá cao và bền vững.

Đại diện một sàn giao dịch bất động sản tại Hạ Long cho biết, gần đây khá nhiều khách hàng đã liên hệ để đăng ký mua hoặc tìm hiểu các sản phẩm nhà chung cư tầm trung trên địa bàn, trong đó cao nhất là Green Bay Garden. Ngay trong tuần qua, sàn giao dịch của công ty này đã “chốt” thành công hơn 10 thương vụ mua căn hộ chung cư.

Lý giải cho hiện tượng thanh khoản tăng mạnh là bên cạnh nhu cầu của dân bản địa, gần đây giới đầu tư từ Hà Nội xuống tìm mua nhà tại Hạ Long gia tăng đáng kể nhằm đón đầu sự tăng giá tại đây. Việc hạ tầng giao thông ngày càng được cải thiện và đồng bộ; trong đó tuyến cao tốc Hạ Long – Hải Phòng vừa được khánh thành đầu tháng 9 vừa qua đã khiến cho giá trị cũng như giao dịch bất động sản tại Hạ Long tăng vọt.

Đại diện Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhìn nhận, trong tương lại không xa, thị trường nhà ở với phân khúc chung cư tầm trung tại Hạ Long sẽ phát triển không thua kém gì Hà Nội vì sự phát triển về kinh tế - du lịch quá nhanh của thành phố biển này.

Tâm điểm của phân khúc căn hộ tầm trung

Dự án Green Bay Garden thuộc Khu đô thị Halong Marina rộng 248ha, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh do BIM Land thuộc BIM Group làm chủ đầu tư.

Hiện Khu đô thị Halong Marina đã hoàn thiện về cơ sở hạ tầng giao thông và nhiều hạng mục đã hoàn thành như: Tổ hợp thương mại và giải trí Halong Marine Plaza, Chung cư Green Bay Towers, Green Bay Preminum, Chung cư Ánh Dương, Nhà liền kề San Hô, Nhà phố thương mại du lịch Little Vietnam…

Theo tìm hiểu của người viết, sở dĩ Green Bay Garden thời gian qua được chú ý trên thị trường bởi dự án này nằm giữa Bãi Cháy và Tuần Châu, nếu tính cả khu đô thị Halong Marina thì toàn bộ khu vực này được coi là trái tim của Hạ Long, giao thông kết nối vùng vô cùng thuận tiện chỉ từ 3-5 phút chạy xe có thể dễ dàng đến các địa điểm huyết mạch của thành phố.

Green Bay Garden có quy hoạch tổng thể hài hòa, đa dạng với căn hộ Studio, căn hộ 1 phòng ngủ và 2 phòng ngủ, căn hộ có sân vườn... dễ dàng cho thuê nhanh chóng, mang đến giá trị đầu tư lũy tiến bền vững. Cùng với đó, dự án có mức giá “không tưởng” chỉ từ 600 triệu đồng.

Green Bay Garden đang tiến hành hoàn thiện cất nóc theo đúng tiến độ. Dự kiến bàn giao vào Quý II/2019.