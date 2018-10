Bất động sản hạng sang đang trỗi dậy

Nhận định này được các chuyên gia quốc tế lý giải là bởi Việt Nam đang trên đà phát triển với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong thập niên qua, trong quý đầu năm 2018 đạt mức kỷ lục 7,38% và kỳ vọng cả năm nay ước đạt từ 6,8-7%.



Sự phát triển kinh tế kéo theo thu nhập của người dân tăng lên, đồng thời tầng lớp siêu giàu thì ngày càng tăng cao, nhiều tổ chức quốc tế đánh giá thuộc vào nhóm nhanh nhất thế giới.

Trong khi đó, đất đai ở những khu trung tâm Hà Nội hay TP.HCM lại không thể "đẻ ra" mà ngày càng ít đi, dẫn tới nguồn cung BĐS hạng sang và cao cấp ở đây ngày càng khan hiếm. Những căn nhà có giá trị hàng chục triệu đô la không còn là hiếm ở những nơi đắt đỏ trong khu vực như Singapore, Hồng Kông, Đài Loan...nhưng tại trung tâm TP.HCM giá BĐS vẫn còn thấp hơn rất nhiều.

Bộ phận kinh doanh quốc tế của Savills TP.HCM mới đây thống kê cho thấy, giá căn hộ hạng sang trung tâm TP.HCM trung bình khoảng 6.500 USD/m2 nhưng chỉ bằng 25% Đài Loan. Vì thế, BĐS ở khu trung tâm không chỉ được giới siêu giàu trong nước "săn" lùng mà cả các nhà đầu tư nước ngoài cũng để mắt tới, đặc biệt kể từ khi luật cho phép người nước ngoài được mua và sở hữu 30% số lượng căn hộ trong 1 dự án.

Một cuộc khảo sát khá thú vị mới đây của HomeHub, cho thấy giao dịch mua bán nhà ở đang diễn ra thì giao dịch tập trung nhiều nhất ở mức từ 2-3 tỉ đồng, 3-4 tỉ đồng và 4-5 tỉ đồng, rồi giảm dần khi giá trị tăng lên, nhưng lại bất ngờ tăng vọt trở lại ở mức 9-10 tỉ đồng.

Khảo sát của Homehub.vn

Những nghiên cứu của các đơn vị quốc tế như CBRE, JLL hay Savills…cũng cho thấy BĐS hạng sang đang có xu hướng quay trở lại sau một năm "lặng sóng". Đã có nhiều hơn các dự án ở trung tâm sau một thời gian dài chuẩn bị đã đủ điều kiện để bung hàng.



Hầu hết những dự án tung ra thị trường gần đây đều được giới nhà giàu quan tâm. Những căn biệt thự, nhà phố có giá hàng triệu đô la ở Tây Hồ Tây (Hà Nội) thuộc dự án StarlakeCity được bán hết chỉ trong vài ngày công bố; Hay những căn hộ hạng sang SerenitySky Villas, penthouse có giá khoảng 60,84 tỷ đồng (2,64 triệu đô la) cũng nhanh chóng có chủ…

Và gần đây, một số dự án hạng sang ở trung tâm Sài Gòn cũng đã hé lộ, thu hút được giới đầu tư. Có thể kể tới như The Grand Manhattan do Novaland phát triển, TheMetropole Thủ Thiêm do Sơn Kim Land phát triển, Alpha Hill do Alpha King phát triển…

Trong khi, theo báo cáo của CBRE, thị trường căn hộ hạng sang Tp.HCM đang trong tình trạng khan hiếm nguồn cung. Cả đô thị hơn 10 triệu dân này chỉ có 392 căn hộ cao cấp giá 3.500-7.000 USD/m2 trở lên, tập trung tại khu lõi trung tâm Q.1, chiếm tỷ lệ chưa đến 0,3% so với nguồn cung căn hộ toàn thị trường. Bên cạnh đó, với chính sách mới của Tp.HCM trong việc hạn chế phát triển những tòa nhà mới tại trung tâm dẫn đến việc nguồn cung tại Q.1 càng khan hiếm hơn.

Điều này khiến cho các BĐS hạng sang ở khu trung tâm Hà Nội hay Sài Gòn dù có giá cao nhưng vẫn là "hàng hiếm" được giới địa ốc săn lùng. Vì thế, sau một thời gian im hơi lặng tiếng, nhiều dự án đất vàng tại Sài Gòn hay Hà Nội có kế hoạch từ trước được công bố mới đây trở nên sôi động và hấp dẫn với giới đầu tư.

Theo phân tích của Savills, có 4 lý do khiến BĐS hạng sang ở các khu trung tâm được nhà đầu tư ưa chuộng, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Một là, giá BĐS hạng sang tại Việt Nam khá cạnh tranh trong khu vực, được xem là "mềm" hơn rất nhiều so với Đài Loan, Hongkong, Singapore…

Hai là, mua BĐS ở Việt Nam có chi phí thuế, phí khá thấp (chỉ mất 10% thuế VAT và 2% phí bảo trì). Ba là, khả năng tăng giá của BĐS ở trung tâm vẫn còn lớn và bốn là, tỉ suất sinh lời từ cho thuê khá cao5-6,5% so với 3,7% đến 5,2% ở khu vực châu Á.