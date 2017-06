Bất động sản khu Nam Sài Gòn đón cơ hội mới

Điểm nhấn hạ tầng

Nâng bước cho thị trường bất động sản khu Nam bên cạnh khu đô thị kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng đã phát triển hoàn chỉnh là hệ thống hạ tầng tương đối tốt so với các khu vực khác của TPHCM. Những năm gần đây, các tuyến đường mới như đại lộ Nguyễn Văn Linh – cầu Phú Mỹ, cầu Tân Thuận 2, đường Nguyễn Hữu Thọ - cầu Kênh Tẻ, cầu và đường Nguyễn Văn Cừ nối dài đã giúp khu Nam kết nối thuận lợi với trung tâm thành phố cũng như khu Đông. Theo các chuyên gia, đây cũng chính là điểm tựa giúp bất động sản khu Nam Sài Gòn gia tăng giá trị, qua đó thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.

Từ cuối năm 2016, chính quyền thành phố tiếp tục lần lượt công bố một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông cho khu Nam. Có thể kể đến như cầu Nguyễn Khoái bắc qua kênh Tẻ nối quận 7 với quận 4, dự kiến sẽ khởi công trong năm 2017 và hoàn thành sau 18 tháng; cầu Rạch Đĩa 1 trên đường Lê Văn Lương nối Nhà Bè và quận 7 cũng dự kiến khởi công trong năm 2017; cầu Thủ Thiêm 4 kết nối quận 7 và khu đô thị Thủ Thiêm (quận 2)... Tổng vốn đầu tư của các dự án này dự kiến lên đến hơn 5 tỉ USD.

Đặc biệt, nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh sẽ được đầu tư mở rộng và xây dựng hầm chui, cầu vượt kết hợp mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ lên 60 mét để giúp các phương tiện giao thông thông suốt theo hai trục Bắc – Nam và Đông – Tây. Bên cạnh đó, TPHCM còn quy hoạch tuyến metro số 4 kết nối Nam Sài Gòn với trung tâm thành phố; tuyến monorail số 2 và xe buýt nhanh BRT số 2 kết nối Nam Sài Gòn với khu Đông chạy dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh...

Khi các công trình này đồng loạt vận hành, kết hợp với hệ thống tiện ích đã phát triển hoàn chỉnh như trung tâm thương mại SC Vivo City, Lotte Mart, Crescent Mall, trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn, Bệnh viện FV, trường Đại học RMIT,… khu Nam Sài Gòn chắc chắn sẽ đột phá phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Cơ hội lớn cho bất động sản

Với những lợi thế về cơ sở hạ tầng và tiện ích sẵn có, khu Nam Sài Gòn đang giống như thỏi nam châm thu hút giới đầu tư bất động sản. Hàng loạt dự án quy mô lớn với nguồn vốn hàng tỉ đô la đã và đang được các chủ đầu tư rót vào khu Nam, mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn cho người mua nhà và cả giới đầu tư.

Ngoài Phú Mỹ Hưng, hầu hết các thương hiệu lớn trên thị trường bất động sản phía Nam như Novaland, Nam Long, Phát Đạt, Sacomreal, Vạn Thịnh Phát, Hưng Thịnh, Đất Xanh… đều đang triển khai dự án tại đây.

Đáng chú ý, trung tuần tháng 5, Công ty Tài Nguyên đã công bố khởi động lại khu phức hợp Kenton Node (tên cũ là Kenton Residence) sau khi được một số ngân hàng cam kết đầu tư thêm khoảng 1.500 tỉ. Ngoài ra, dịp này Tài Nguyên còn ra mắt dự án Khu dân cư cao cấp Ever Green với quy mô 7,4ha.

Trước đó, tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã công bố đầu tư 6 tỉ USD phát triển dự án khu đô thị Saigon Peninsula trên diện tích khoảng 117 ha tại quận 7. Công ty Phú Mỹ Hưng cũng không hề kém cạnh khi lần đầu tiên hợp tác với ba đối tác Nhật tung ra thị trường dự án khu phức hợp cao cấp Phú Mỹ Hưng Midtown nằm trong khu Nam Viên.

Mới đây, một lãnh đạo của Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long cũng tiết lộ ngay trong tháng 6 này sẽ tung ra dự án khu đô thị Mizuki Park nằm trên đại lộ Nguyễn Văn Linh với quy mô lên đến 26 ha. Với vị trí “vàng” và được quy hoạch, thiết kế theo mô hình thành phố tiện ích mang phong cách nghỉ dưỡng, Nam Long kỳ vọng Mizuki Park sẽ đáp ứng tốt nhu cầu an cư của những khách hàng thành đạt mong muốn tìm kiếm một chốn an cư đầy đủ tiện ích cao cấp ngay trong nội khu, an ninh đảm bảo nhưng gần gũi với môi trường thiên nhiên.

Được biết, hai doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Nhật Bản là Hankyu Realty và Nishi Nippon Railroad sẽ tiếp tục hợp tác với Nam Long triển khai dự án Mizuki Park, tiếp sau thành công của các dự án khu dân cư Flora Anh Đào, Fuji Residence và Kikyo Residence.

“Hiện nay khu Nam đang là nơi được đông đảo khách hàng, Việt kiều và người nước ngoài ưu tiên chọn lựa để an cư cũng như đầu tư bởi đẳng cấp đã được thừa nhận. Với việc đột phá của hệ thống hạ tầng, thời gian tới thị trường bất động sản Nam Sài Gòn chắc chắn sẽ tiếp tục giữ vững nhịp độ phát triển sôi động”, đại diện Nam Long chia sẻ.

A.D

Theo Trí thức trẻ