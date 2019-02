Bất động sản nghỉ dưỡng 2019: Cơ hội của Mũi Né, Bình Thuận

BĐS nghỉ dưỡng dịch chuyển về thị trường mới

Trong vòng 5 năm trở lại đây thị trường BĐS nghỉ dưỡng tăng trưởng mạnh mẽ. Du lịch đang trên đà phát triển, chính sách cởi mở, chính trị ổn định, tiềm năng tài nguyên biển lớn là những điều kiện thuận lợi để BĐS nghỉ dưỡng phát triển hơn nữa trong tương lai.

Năm 2015 – 2018, tại các địa điểm du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc các dự án BĐS nghỉ dưỡng liên tục mở bán rầm rộ. Chỉ tính riêng thị trường Đà Nẵng, 6 tháng đầu năm 2018 đã có tới 841 căn biệt thự nghỉ dưỡng và 8.601 căn condotel. Tại Phú Quốc đã có 36 dự án đi vào hoạt động.

Các nhà đầu tư hướng về những thị trường mới như Phan Thiết Bình Thuận với quỹ đất ven biển rộng, thiên nhiên hoang sơ, nền văn hóa giàu bản sắc hấp dẫn khách du lịch. Được thiên nhiên ưu ái với hơn 200km đường biển sạch đẹp nhưng địa danh có nắng vàng biển xanh cát trắng nguyên sơ và khí hậu ôn hòa này đã phải “nằm chờ” một thời gian khá dài đến khi trở mình.

Tương tự một số tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, Bình Thuận có những tiềm năng để phát triển du lịch với bờ biển dài, hệ thống hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, đặc biệt là sự đồng hành và các chính sách hỗ trợ phát triển của tỉnh với các nhà đầu tư.

Bình Thuận có vị trí chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, hệ thống giao thông đồng bộ với tuyến giao thông dọc bờ biển kết nối Phan Thiết với các trung tâm du lịch đã được đầu tư hoàn chỉnh. Tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết đi vào hoạt động đã rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Phan Thiết chỉ còn 1.5 giờ, dự án đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài 113 km dự kiến hoàn thành vào năm 2021. Ngoài các tuyến cao tốc, dự án sân bay Phan Thiết dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào năm 2021-2022 thu hút lượng du khách trong nước và quốc tế.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, sự phát triển của hệ thống cơ sở hạ tầng kết nối tại các địa điểm du lịch mới nổi giàu tiềm năng sẽ giúp cho sự tăng trưởng của thị trường BĐS du lịch biển.

Bình Thuận với tiềm năng khai thác còn rất lớn với quỹ đất nền chưa được sử dụng hơn 8.000 ha là cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp BĐS. Bên cạnh đó thị trường BĐS nghỉ dưỡng Bình Thuận sở hữu mức giá thực và an toàn, chỉ bằng 20% mức giá hiện hữu của Phú Quốc hay Nha Trang, Đà Nẵng... Sở dĩ có mức giá rất mềm so với các thị trường khác do thị trường BĐS này đang ở giai đoạn hoàn thiện, mức giá sẽ tăng trong thời gian tới khi sân bay Phan Thiết đi vào hoạt động.

Nắm bắt cơ hội, nhiều chủ đầu tư lớn đã mạnh tay phát triển nhiều dự án tiềm năng Mũi Né, Bình Thuận. Thống kê mới đây, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Bình Thuận có 8 dự dự án với 2,300 căn hộ, biệt thự biển. Đặc biệt, phải kể đến Rạng Đông với dự án Ocean Vista, Sealink Resort, Ocean Dunes, Novaland với dự án Nova Hills, Apec Group với Apec Mandala Wyndham Mũi Né, tập đoàn FLC với dự án FLC Mũi Né & Beach Resrot.

Ngoài ra, Apec Mandala Wyndham Mũi Né – dự án condotel biển tiên phong tại Phan Thiết Bình Thuận. Apec Mandala Wyndham Mũi Né được giới đầu tư đánh giá là dự án tiềm năng cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng hạng sang ven biển Mũi Né. Về giá trị sử dụng, nhà đầu tư có thể dùng căn hộ khách sạn như nhà riêng hoặc cho du khách thuê trong mùa du lịch cao điểm. Giá trị kép của sản phẩm “lai” này tạo nên yếu tố mới cho thị trường, đặc biệt những thị trường mới như Mũi Né Bình Thuận.