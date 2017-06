Bất động sản nghỉ dưỡng vùng ven Hà Nội: “Mỏ vàng” còn bỏ ngỏ

Chưa được đầu tư xứng tầm

Khi nói đến các thiên đường du lịch, chúng ta không thể không nói tới Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc…Tuy nhiên, nơi thu hút khách du lịch lớn nhất nước lại là Thủ đô Hà Nội. Năm 2016, Hà Nội đạt 21,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó 4,5 triệu khách du lịch quốc tế. Đây là một con số vô cùng ấn tượng.

Theo ước tính của Sở du lịch Hà Nội, năm nay phấn đấu đạt 23 triệu lượt, doanh thu ước chừng 66 nghìn tỷ. Quý 1/2017 Hà Nội đạt khoảng 6,1 triệu lượt khách du lịch tăng 7% so với cùng kỳ.

Đây là những yếu tố rất thuận lợi để thị trường BĐS nghỉ dưỡng Hà Nội phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, những năm gần đây BĐS nghỉ dưỡng ven Hà Nội vẫn chưa thể bùng nổ, mặc dù đã có nhiều doanh nghiệp biết đó là “mỏ vàng”.

Còn nhiều “đất sống”

Bởi lẽ phần lớn khách du lịch đến với Hà Nội hoặc ở lại nội đô hoặc di chuyển đến những vùng khác như Sapa, Mộc Châu, Hạ Long…chứ không nhiều khách lưu trú, du lịch ở vùng ven Hà Nội. Điều này được giới chuyên môn lý giải, khu ven đô đang rất thiếu cơ sở lưu trú cao cấp, những nơi vui chơi giải trí xứng tầm nên không thể cạnh tranh được với những điểm đến quen thuộc.

Những resort cao cấp chỉ đếm trên đầu ngón tay, lại có giá khá cao. Nhiều khu vui chơi như Khoang Xanh, Ao Vua, Thiên Sơn Suối Ngà…thì ngày càng đông đúc, ngộp thở với dịch vụ ở mức thấp. Điều này khiến nhiều du khách thiếu không gian nghỉ ngơi, thảnh thơi.

Tuy nhiên, một số mô hình nghỉ dưỡng ở ven đô vẫn đang có “đất sống”, đó là mô hình sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng để tận hưởng không gian nghỉ dưỡng tại chính nhà của mình đang là lựa chọn hàng đầu.

Nhiều gia đình ở Thủ đô tìm nơi không gian nghỉ ngơi cuối tuần tại những căn biệt thự vùng Lương Sơn (Hòa Bình) cách trung tâm chừng 45km.

Theo ông Nguyễn Thành Trung, Công ty cp đầu tư Zen Việt Nam, đơn vị này thời gian qua đang ra sức tìm kiếm nhận ủy thác biệt thự bao gồm cả các biệt thự đơn lẻ tại ngoại ô Hà Nội để đưa vào chương trình kinh doanh. Dịp cuối tuần lượng khách đặt dịch vụ này khá lớn, luôn ở tình trạng kín phòng.

Việc xuất hiện các khu biệt thự được quản lý đồng bộ và được đơn vị quản lý nhận ủy thác cho thuê lại đang mở ra hướng đi mới cho thị trường nghỉ dưỡng ven đô, và đem lại lợi ích cho cả chủ sở hữu biệt thự, khách du lịch có chất lượng dịch vụ cao và đơn vị quản lý thì có sản phẩm du lịch hút khách.

Nhiều dự án nghỉ dưỡng đã khá thành công với mô hình này như Flamingo Đại Lải, hoặc một số khu đang trong quá trình hoàn thiện để đưa vào vận hành như Sunset Villas, Lâm Sơn Resort…

Những khu biệt thự nghỉ dưỡng vùng đồi, núi ở phía Tây ven Thủ đô ngày càng được ưa chuộng (ảnh: biệt thự Lâm Sơn Resort).

“Mỏ vàng” đang bỏ ngỏ

Nói như ông Trần Ngọc Quang, Tổng thư ký Hiệp hội BĐS Việt Nam thì nhu cầu vui chơi giải trí, du lịch của người dân Thủ đô là rất lớn. Tuy nhiên, để BĐS nghỉ dưỡng vùng ven Hà Nội cất cánh thì cần được các doanh nghiệp lớn đầu tư xứng tầm, các dự án cần có quy mô lớn và có sự cam kết mạnh mẽ cả về tiến độ lẫn lợi nhuận đối với các nhà đầu tư.

Tự tin với khả năng vận hành, các chủ đầu tư nghỉ dưỡng ven đô thời gian gần đây cũng đưa ra những chính sách hấp dẫn mà ngay cả biệt thự biển cũng phải “dè chừng”. Ngoài giá cho thuê cao, các chủ đầu tư còn hỗ trợ khách hàng bằng việc thanh toán trước tiền thuê những năm đầu. Điển hình như Lâm Sơn resort thanh toán trước 3 năm tiền thuê cho chủ nhà lên tới 495 triệu, Theo đó, một căn biệt thự trị giá 2,7 tỷ, khách hàng chỉ cần thanh toán 2,25 tỷ.

Theo Nguyễn Xuân Lộc, Giám đốc sàn BĐS My Second Home, lý do chuyển hướng về phân phối các dự án ven đô, là bởi trước đây, thị trường ven đô chưa thu hút vì thiếu sản phẩm chuyên nghiệp. Nay đang xuất hiện những chủ đầu tư làm bài bản, điều này chắc chắn sẽ là động lực thúc đẩy thị trường này sớm nóng bởi nhu cầu còn rất lớn trong khi nguồn cung rất hạn chế, đặc biệt nghỉ dưỡng không thể làm xổi nên số sản phẩm tung ra thị trường mỗi năm rất ít.

Với những tiềm năng về phong cảnh, khí hậu, văn hóa…đất vùng ven Thủ đô vẫn đang là “mỏ vàng” còn bỏ ngỏ cho các dự án nghỉ dưỡng sinh thái xứng tầm.

Nhật Minh

Theo Trí thức trẻ