Bất động sản Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát triển trong 2019

Năm 2014, Quảng Ninh ghi danh là địa phương đi tiên phong tại Việt Nam phối hợp với các tập đoàn tư vấn hàng đầu thế giới như McKinsey, BCG (Mỹ), Nikken Sekkei, Nippon Koie (Nhật Bản)... để tiến hành xây dựng 7 chuỗi quy hoạch chiến lược. Năm 2019, năm năm sau cột mốc đáng nhớ đó, Quảng Ninh đã chứng minh giá trị của quy hoạch bài bản bằng những bước tiến không ngừng trong hạ tầng, du lịch, và lĩnh vực đầu tư triệu đô mang tên bất động sản.

Hạ tầng quy mô, bài bản, hiện đại bậc nhất Việt Nam

Cuối năm 2018, Quảng Ninh đã đồng loạt khai trương, thông tuyến các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, gồm Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, thông xe cao tốc Hạ Long – Hải Phòng và thông tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, chính thức ghi danh Quảng Ninh là địa phương sở hữu hệ thống hạ tầng trên cả 3 lĩnh vực: đường không, đường thủy và đường bộ.

Không dừng lại ở đó, Quảng Ninh đang tiếp tục tiên phong xây dựng hầm xuyên biển với công trình thế kỷ Hầm Cửa Lục. Nếu như đến nay, người dân đất mỏ vẫn chưa quên sự kiện khánh thành cầu Bãi Cháy vào tháng 12/2006, một ngày hội thực sự của người Quảng Ninh thì Hầm Cửa Lục – hầm vượt biển với diện mạo hiện đại và tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng sẽ tiếp tục mang đến cho người Quảng Ninh một niềm tự hào và những ngày hội mới.

Bên cạnh cú hích về hạ tầng giao thông, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, trong giai đoạn từ năm 2014 đến nay, tổng số dự án bất động sản đã và đang triển khai tại Quảng Ninh lên tới hơn 100 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 5,5 tỷ USD, đa dạng phân khúc, từ nghỉ dưỡng, giải trí, shophouse, đến chung cư. Cũng trong giai đoạn 2018, Quảng Ninh lần lượt đón nhiều dự án hạng A, các dự án mang thương hiệu Quốc tế, sánh ngang tầm với chất lượng BĐS ở Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh.

Du lịch Quảng Ninh đang đến thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ

Sự thay đổi về diện mạo hạ tầng đã đưa Quảng Ninh và Hạ Long trở lại kiêu hãnh trên bản đồ du lịch. Theo thống kê, trong năm 2018, Quảng Ninh đã đón 12,2 triệu lượt du khách, tăng 24% so với năm 2017, trong đó có hơn 5,2 triệu khách quốc tế đến từ 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Theo con số thống kê của Sở Du lịch, trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch (từ ngày 29/12/2018 đến 1/1/2019), Quảng Ninh đã đón khoảng 20 vạn lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2018. Đáng chú ý là thị trường khách quốc tế đến tham quan và lưu trú tăng mạnh, chiếm hơn 1/2 tổng số khách, đạt trên 135.000 lượt, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ. Trong đó, thị trường khách lưu trú trọng điểm là Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản...

Hạ tầng đồng bộ, cảnh quan tuyệt mỹ, Hạ Long được sinh ra và tái sinh để đưa du lịch Quảng Ninh cất cánh.

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều tổ chức tại Việt Nam, phái đoàn Triều Tiên đã đến tham quan Vịnh Hạ Long. Sự kiện cũng đã góp phần chứng minh sức hấp dẫn của điểm đến hàng đầu miền Bắc đã vươn tầm thế giới.

Đích đến đầu tư hấp dẫn tại Quảng Ninh

Theo đánh giá của các chuyên gia, với tiền đề vững chắc từ hạ tầng và du lịch, bất động sản Quảng Ninh sẽ tạo ra một bối cảnh đầu tư với cơ hội sinh lời hấp dẫn. Lợi thế của thị trường này là nguồn cung vẫn đang đi sau nhu cầu của khách hàng, hầu hết những căn hộ trung và cao cấp đều có lượng giao dịch thành công cao, tính thanh khoản tốt. Tuy nhiên, người mua bất động sản Quảng Ninh có nhu cầu thực và đầu tư sinh lời cao, vì thế hầu hết họ đều cân nhắc, quan sát thị trường trong một thời gian khá lâu trước khi quyết định xuống tiền.

Best Western Premier Sapphire Ha Long, viên ngọc quý trên bản đồ đầu tư BĐS Quảng Ninh.

Toạ lạc tại khu bao biển Bến Đoan, nằm ngay sát bờ biển, view trực diện Vịnh Kỳ quan, Best Western Premier Sapphire Ha Long của DOJILAND (thuộc Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI) là cái tên tiêu biểu cho các yếu tố mà các nhà đầu tư đang tìm kiếm ở thị trường Quảng Ninh: chủ đầu tư uy tín, khác biệt vượt trội, tiềm năng sinh lời cao.

Dự án sở hữu nhiều lợi điểm như sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, minh bạch; chủ đầu tư uy tín DOJILAND với tiềm lực tài chính vững mạnh; đơn vị quản lý vị hành Top 10 thế giới Best Western Premier; vị trí kim cương bên Vịnh kỳ quan;… Trong đó, chỉ tính riêng giá trị của vị trí, Best Western Premier Sapphire Ha Long đã đủ được xếp hạng “must – to – invest” (đáng để đầu tư).

Dự án toạ lạc tại tâm điểm phát triển mới của thành phố với tiềm năng tăng giá vượt trội. Từ dự án nối thẳng với con đường Trần Quốc Nghiễn, kết nối dễ dàng vào trung tâm Hòn Gai (khu vực Tháp Đồng Hồ, Vincom Hạ Long, Chợ Hạ Long), thuận tiện di chuyển sang Bãi Cháy,… Trong tương lai, khi Hầm Cửa Lục đi vào hoạt động, đây sẽ là giao điểm sôi động nhất của Hạ Long, nối hai bờ Hòn Gai – Bãi Cháy.

Cùng với đó, nhờ phân chia diện tích căn hộ phù hợp, suất đầu tư hợp lý, Best Western Premier Sapphire Ha Long lại càng tô sáng vị trí của mình trên bản đồ bất động sản Quảng Ninh.