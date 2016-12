Bất động sản Sapa chờ thời cơ cân bằng cán cân “cung – cầu”

Đây là sự kiện mở bán cuối cùng trong năm, khép lại một năm đầy thành công của dự án.

Là một trong những dự án bất động sản nghỉ dưỡng núi tiên phong tại Sapa, Sapa Jade Hill được ví như một điểm sáng của thị trường bất động sản hiện nay. Điều này không quá khó hiểu khi Sapa đang là địa danh hiếm hoi tại miền Bắc có thể khai thác du lịch quanh năm do có được đặc ân từ thiên nhiên trao tặng, thu hút hàng triệu lượt khách ghé thăm và lưu trú hằng năm.

Bên cạnh đó, Sapa Jade Hill không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị bản sắc văn hóa dân tộc vùng cao, hướng tới bảo tồn thiên nhiên mà còn mở ra một cơ hội đầu tư hấp dẫn khó có thể bỏ lỡ.

Ông Nguyễn Huy Hoàng Minh - đại diện cho Chủ đầu tư Trường Giang Sapa cho rằng: Giữa lúc Sapa đang đang phải đối mặt với sự thiếu hụt nguồn cung dịch vụ lưu trú, nhất là phân khúc khách sạn cao cấp thì Sapa Jade Hill ra đời, mang đến cho thị trường tới 125 căn biệt thự nghỉ dưỡng, 151 nhà phố thương mại và 6 khách sạn tiêu chuẩn từ 3-5 sao. Đây cũng chính là giải pháp giúp BĐS Sapa cân bằng cán cân “cung – cầu”.

Đại diện cho Công ty cổ phần dịch vụ BĐS An Cư là đơn vị phân phối độc quyền dự án – ông Hoàng Văn Dũng đã đưa ra và phân tích bài toán đầu tư đối với sản phẩm biệt thự, nhà phố tại đây.

Theo ông, Sapa Jade Hill đang là nguồn sản phẩm đang khan hiếm trên thị trường, nhất là khi du lịch Sapa đang ngày càng phát triển, lượng khách du lịch thậm chí có thể vượt xa hơn so với các địa điểm nổi tiếng khác. Chưa kể đến mức lợi nhuận mà các nhà đầu tư thu được sau khi sở hữu một sản phẩm nghỉ dưỡng tại đây là vô cùng lớn.

Hiện nay, Sapa Jade Hill đã mở bán thành công giai đoạn 1, triển khai bàn giao 19 căn biệt thự cùng sổ đỏ. Giai đoạn 2, dự án tiếp tục tung ra 15 căn biệt thự và 46 căn nhà phố, trở thành tâm điểm chú ý của thị trường, và là dự án bất động sản nghỉ dưỡng núi duy nhất chào bán biệt thự nghỉ dưỡng và nhà phố thương mại ở Sapa.

Với những ưu điểm và lợi thế đó, sức hút của sự kiện mở bán Sapa Jade Hill ngày 25/12 vừa qua đã vượt qua yếu tố điều kiện thời tiết không thuận lợi, thu hút được hơn 100 nhà đầu tư đến từ Lào Cai và Hà Nội tới tham dự. Sự kiện đã ghi nhận 10 giao dịch thành công, ngày càng chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của dự án với các nhà đầu tư.

Theo đó, 3 trong số những khách hàng giao dịch thành công ngay tại sự kiện đã may mắn nhận được phần quà giá trị từ đơn vị phân phối An Cư, bao gồm: 01 giải nhất là 1 chiếc Iphones 7 Plus 128 GB, 02 giải nhì là hai chiếc Ipad Air 2 Wifi 32 GB. Cùng với đó là 5 phần quà may mắn là 05 chiếc máy ảnh du lịch Sony DSC –W800B dành cho tất cả các khách hàng đến tham dự sự kiện.

Dẫn đầu xu hướng bất động sản nghỉ dưỡng núi, , Sapa Jade Hill không chỉ tạo được sức hút với các nhà đầu tư tại Lào Cai mà còn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của không ít các nhà đầu tư chuyên nghiệp tại Hà Nội.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin về dự án, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư tại Hà Nội và các khu vực lân cận, Công ty Cổ phần dịch vụ Bất động sản An Cư tiếp tục tổ chức sự kiện mở bán chính thức dự án Sapa Jade Hill tại Khách sạn Intercontinental Westlake Hà Nội vào ngày 8/1/2017 tới đây.

Với sức hút mạnh mẽ của dự án, cùng với những tín hiệu phản hồi tích cực từ thị trường, An Cư kì vọng sự kiện này sẽ mở màn cho một năm mới thịnh vượng, mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội sở hữu một sản phẩm nghỉ dưỡng núi hoàn hảo, cũng là món quà tri ân lớn nhất mà An Cư muốn gửi tặng đến quý khách hàng.

