Bất động sản sẽ đại cát năm 2017

Tôi có 5 ông bạn chuyên đầu tư bất động sản, mỗi người trong nhóm đang theo đuổi đầu tư những dòng sản phẩm khác nhau, từ sản phẩm bất động sản cao cấp, cho đến nhà ở xã hội, hoặc các sản phẩm condotel – khách sạn thuộc hàng năm sao danh giá dành cho thị trường du lịch nghỉ dưỡng. Mỗi người mỗi ý, mỗi người một mục tiêu khác nhau.

Đừng để “gà mắc tóc”

Trong khi nhóm bạn đầu tư condotel tha hồ tung hứng, cười nói tưng bừng thì mấy anh bạn khác lại có vẻ buồn thiu. Hỏi ra mới biết các bạn buồn vì năm Đinh Dậu 2017 sắp đến, mà nhiều kế hoạch công việc, nhiều dự án vẫn còn dang dở.

Anh bạn tôi ví von, hiện nay các nhà đầu tư bất động sản vẫn tự thân vận động, nhà đầu tư lớn thì vẫn như “gà Hồ”, “gà Đông Tảo”; nhà đầu tư nhỏ thì vẫn như “gà ri”, “gà mía”. Nếu chẳng may chú gà ri nào mà đi lạc vào lãnh địa của “gà Hồ”, thì cầm chắc là sẽ bị “gà Hồ” quý giá mổ cho trụi lông, trụi cánh.

Ngẫm ra mới thấy, trong khi bất động sản năm 2016 càng về cuối năm càng có nhiều thông tin nóng bỏng, thì các bạn tôi làm về phân khúc bất động sản giá rẻ vẫn chưa ai hoàn thành được dự án nào; thậm chí, có người vẫn còn đang mông lung, “lúng túng như gà mắc tóc” với những toan tính của mình. Anh bạn tôi than thở nếu không có nguồn vốn mới hỗ trợ cho các DN thì những dự án của họ vẫn cứ dở dang.

Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, tôi chợt ngẫm đã đến lúc cả xã hội phải thấy rằng nhu cầu sống, giá trị sống của mỗi thành viên trong xã hội phải được đối xử công bằng, đúng mức.

Người lao động là thành viên chính yếu của xã hội, là người trực tiếp làm ra của cải vật chất cho xã hội, nên lực lượng lao động này phát triển thì sẽ góp phần làm cho kinh tế phát triển, xã hội văn minh; do đó không có lý do gì để chúng ta không qua tâm đầu tư đúng mức đối với dòng sản phẩm bất động sản dành cho các thành viên này của xã hội. May thay, đến thời điềm cuối năm Thủ tướng đã quyết liệt trong việc tạo chỗ ở cho người nghèo do vậy các nhà đầu tư như anh bạn tôi sẽ có thêm hy vọng.

“Chớ hoài đá nhau”

Cách đây hơn 20 năm, cũng vì cái nghiệp vẽ mà tôi đã tìm về nhà nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế để nghe cụ nói về tranh Đông Hồ. Trong những bức tranh đó, tôi thích nhất bức “Gà đại cát” – một bức tranh thể hiện hình ảnh một chú gà trống kiêu hãnh, phía trên là chữ Đại Cát, nghĩa là tốt cả, rất tốt, và đó cũng là câu người Việt thường chúc tụng nhau vào dịp đầu năm mới.

Quay trở về câu chuyện bất động sản, dẫu biết năm vừa qua đà phục hồi của thị trường được duy trì nhưng đã xuất hiện những “rung lắc” từ chính sách tín dụng và nguy cơ mất cân bằng cung cầu báo hiệu thị trường bất động sản năm 2017 sẽ không sáng sủa lắm. Nhưng với vai trò của một nhà đầu tư lâu năm, có kinh nghiệm trên thị trường, vừa nhâm nhi ly café tôi vừa có vài dòng nhắn nhủ đến các bạn:

Nhà đầu tư đừng chỉ quan tâm đến phân khúc bất động sản cao cấp, để chỉ tạo ra những sản phẩm 5 sao, đắt giá như món “gà hong gió”, mà hãy quan tâm nhiều hơn đến việc tạo ra sản phẩm bình dân cho người có thu nhập thấp, cho công nhân; sản phẩm này tuy lợi ích thu về trên mỗi mét vuông xây dựng sẽ cho thể không nhiều, nhưng trên tổng thể sản phẩm này sẽ mang lại lợi ích tuyệt vời cho xã hội, cho nhà đầu tư như món “gà ăn mày”.

Vốn đầu tư FDI có thể giảm, nhưng với tinh thần đoàn kết của người Việt, nếu các nhà đầu tư Việt biết cố kết lại với nhau, hợp tác với nhau theo tinh thần “Khôn ngoan đối đáp người ngoài – Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau” thì chúng ta sẽ không lệ thuộc vào dòng vốn ngoại. Việc đầu tư dự án phải mang tính lý trí, khoa học đừng thực hiện theo kiểu trăm hoa đua nở vì “Con gà tức nhau tiếng gáy” mà mất cả “chì lẫn chài”.

Bên cạnh những nhà đầu tư lớn, có thương hiệu mạnh thì nhà đầu tư nhỏ, chưa có thương hiệu, mới khởi nghiệp cũng đừng tự ti, mà cần mạnh dạn tham gia thị trường, đừng chê những dự án nhỏ lẻ, đừng chê thị trường bất động sản ở khu vực nông thôn, vùng ven; nhưng vấn đề là phải biết “liệu cơm gắp mắm” sức đến đâu làm đến đó, làm gọn từng dự án, từng thương vụ để thu hồi vốn nhanh với phương châm “Gà ri bé giống nhưng mà đẻ mau”.

Trong quan hệ hợp tác với nhà đầu tư ngoại, chúng ta cần tỉnh táo, cần thoát khỏi tinh thần vọng ngoại, cần tìm hiểu thật kỹ đối tác của mình nếu không muốn “nhìn gà hóa quốc”, khi ký kết văn bản hợp tác thì cần xem xét cẩn trọng nội dung cần tham vấn cơ quan chuyên môn, nhà tư vấn giàu kinh nghiệm vì đối với nhà đầu tư ngoại thì việc ký hợp đồng cũng đồng nghĩa với việc nghĩa vụ – trách nhiệm phát sinh, nghĩa là “bút sa gà chết”.

Đối với khách hàng mua sản phẩm, hãy quan tâm đến tính hiện thực của sản phẩm, đến sự phù hợp của phẩm đối với nhu cầu, điều kiện sống và làm việc của mình. Người mua nhà thông minh, là người biết lựa chọn ngôi nhà cho mình giống như người nội trợ giỏi là người phải biết “Gà đen chân trắng, mẹ mắng cũng mua – Gà trắng chân chì, mua chi giống ấy”.

Nhân năm Đinh Dậu về đến bên hiên nhà, mong cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, đúng hướng, người làm bất động sản hãy vì lợi ích chung của xã hội. Kỳ vọng năm 2017 sẽ là năm “Gà đại cát” của Bất động sản Việt Nam.

Theo Th.s Nguyễn Hữu Trí

Diễn đàn doanh nghiệp