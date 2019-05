Giải mã sức hút mini-hotel Grand World Phú Quốc

Mini-hotel là các khách sạn mini. Tại Grand World có duy nhất 86 lô để chủ sở hữu mua và xây dựng dòng sản phẩm này, vận hành theo định hướng kinh doanh cá nhân. Mỗi khách sạn cao không quá 5 tầng, với mật độ xây dựng không quá 60%, chủ đầu tư cũng đưa ra hướng dẫn chi tiết trong xây dựng để đảm bảo hài hòa với tổng thể của khu nghỉ. Đã rất quen với loại hình này, các nhà đầu tư hào hứng đánh giá cao vì họ nhìn thấy có rất nhiều hình thức thiết kế và mô hình quản lý khách sạn phù hợp, cho lời cao, giá thuê 1 đêm phòng tốt, tỷ lệ lấp đầy ổn định quanh năm ở dự án này.

Sức hút mạnh mẽ từ vị trí

Dương Đông được xem là lựa chọn ưu tiên của nhiều du khách khi đến tham quan và nghỉ dưỡng tại đảo ngọc. Tuy nhiên, đa số những bãi biển đẹp tại khu vực này đã được khai thác để xây hệ thống khách sạn quy mô lớn. Điển hình trong năm 2018, khu vực Bãi Trường có nguồn cung bất động sản đạt 1940 căn cho 20 dự án, còn ở khu vực Gành Dầu là hơn 930 căn. Số liệu trên cho thấy những địa điểm này không phải là sân chơi cho vài tòa khách sạn đơn lẻ. Vì vậy, có thể nói mini-hotel Grand World Phú Quốc tại Bãi Dài là cơ hội đắt giá cho các nhà đầu tư phát triển khách sạn của riêng mình.

Số lượng giới hạn khiến mini-hotel tăng sức hấp dẫn

Ở Việt Nam, những sản phẩm bất động sản được giới thiệu ra thị trường với số lượng giới hạn luôn nhận được sự quan tâm của giới đầu tư bởi tính khan hiếm. Chính vì vậy, ngay khi chủ đầu tư New Vision mở bán chính thức 86 lô mini-hotel ngay trong Tổ hợp nghỉ dưỡng Grand World Phú Quốc đẳng cấp tại đảo ngọc, giới đầu tư sành sỏi đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội.

Theo đại diện chủ đầu tư, không mất quá nhiều thời gian để có thể bán hết số lượng mini-hotel của dự án, vì đây là lần đầu tiên chủ đầu tư cho ra mắt dòng sản phẩm khách sạn mà chủ sở hữu có thể tự do sáng tạo ý tưởng xây dựng, để phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của mình. Có thể khẳng định, sự sốt sắng của giới đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng phân khúc cao cấp không chỉ đến từ sự khan hiếm nguồn cung mà còn đến từ sự linh hoạt của chính sản phẩm, cộng thêm khá nhiều yếu tố cộng hưởng đắt giá.

Trao đổi thêm về sự hấp thụ tốt của dòng sản phẩm này, bà Dương Thùy Dung – Giám đốc cấp cao CBRE nhận định: "Với tư cách là một nhà đầu tư cá nhân, khi tôi mua một sản phẩm đầu tư không quá đại trà thì khả năng bán lại sẽ dễ hơn. Bên cạnh đó, nếu tôi vận hành để kinh doanh khách sạn thì khả năng cho thuê cũng sẽ tốt hơn vì không chịu sức ép cạnh tranh từ thị trường".

Dấu ấn đậm nét nhờ thừa hưởng tiện ích 5 sao

Nếu như trước đây, để khách sạn kinh doanh tốt và níu chân được nhiều du khách chỉ cần kiến trúc đẹp, phòng ốc sạch sẽ, dịch vụ chu đáo, nhưng ở thời điểm hiện tại, "khẩu vị" của người đi du lịch đã có những yêu cầu cao hơn, trong đó tiện ích nội khu được xem là yếu tố hấp dẫn hàng đầu.

Ông Nguyễn Hữu Việt - Đại diện chủ đầu tư, đã có những gợi ý thiết thực: "Hiện nay những tuyến đường trung tâm như Trần Hưng Đạo hay 30/4 tại Dương Đông, giá mua khách sạn đã rơi vào khoảng 160-180 triệu một mét vuông. Tuy nhiên, các khách sạn này lại nằm riêng lẻ, không trong bất kỳ một quần thể nào. Còn đối với mini-hotel Grand World Phú Quốc, sản phẩm sở hữu vốn đầu tư thấp hơn, lại nằm trong quần thể đã được đầu tư hàng ngàn tỷ đồng nên có thể hưởng lợi từ những tiện ích liền kề. Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể chủ động kiểm soát quá trình kinh doanh khi mini-hotel đưa vào vận hành."

Cụ thể, khách hàng mua mini-hotel sẽ không phải tốn chi phí đầu tư cho cảnh quan cây xanh, công viên, quảng trường, hồ bơi, hệ thống các nhà hàng,… vì chủ đầu tư đã đầu tư sẵn. Đồng thời, sức hút từ những khu phố thương mại sầm uất như Phân khu Thượng Hải (The ShangHai), Phân khu The Indochine (Đông Dương) hay Phân khu Địa Trung Hải (The Mallorca) luôn sẵn sàng phục vụ những nhu cầu mua sắm cao cấp, sẽ mang đến một lượng khách dồi dào cũng như nhu cầu lưu trú cao tại khu vực. Từ đó, chủ nhân mini-hotel tự nhiên có được một nguồn "doanh thu thụ động" mà công cần tốn quá nhiều chi phí quảng bá khách sạn của mình.

Ở một khía cạnh khác, nhà đầu tư nắm bắt được tâm lý của phần đông du khách mong muốn lưu trú tại những nơi gần các địa điểm vui chơi nổi tiếng để tiết kiệm thời gian đi lại, sẽ càng thích thú với sản phẩm mini-hotel này. Nguyên do đến từ vị trí của dự án Grand World Phú Quốc nằm gần với những trung tâm giải trí hàng đầu Bắc đảo như công viên ngoài trời Vinpearl Land, vườn thú bán hoang dã Vinpearl Safari…giúp cho việc di chuyển vô cùng thuận tiện, dễ dàng.

Shop thương mại thuận tiện kết nối với mini-hotel được thi công thần tốc.

Mini-hotel Grand World Phú Quốc hội tụ nhiều lợi thế đắt giá từ số lượng giới hạn chỉ 86 lô, cho đến tiện ích 5 sao bao bọc, và đặc biệt là danh tiếng thừa hưởng từ cả một quần thể nghỉ dưỡng hạng sang bậc nhất đảo ngọc. Các công trình liền kề mini-hotel tại quần thể nghỉ dưỡng này đang được hoàn thiện với tốc độ nhanh chóng, đơn cử như shop Địa Trung Hải đã hoàn thành xong giai đoạn 2 và chuẩn bị bắt tay xây dựng phần mái. Khi các sản phẩm kế cận được bàn giao và đi vào hoạt động, sức hút của mini-hotel sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, thể hiện đây là cơ hội dành cho những nhà đầu tư không những mạnh về tài chính, mà còn biết nhanh chóng nắm bắt cơ hội.