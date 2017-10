Bắt dược sĩ bán thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị ung thư giả

Công an Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với dược sĩ Nguyễn Công Doanh (SN 1981, ở Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 157- BLHS.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu năm 2015, Doanh là cộng tác viên bán sản phẩm thực phẩm chức năng nhãn hiệu Vidatox cho công ty Hưng Thắng (là thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị ung thư).

Hàng giả với bao bì khá giống hàng thật.

Thấy có lãi nên Doanh bắt đầu tìm hiểu, đặt hàng và kinh doanh thực phẩm chức năng giả nhãn hiệu Vidatox từ tháng 7/2015.

Dược sĩ này đặt mua các sản phẩm giả từ nước ngoài với giá rẻ (khoảng 2,4- 2,6 triệu đồng/ sản phẩm), sau đó đặt in các vỏ hộp, hướng dẫn sử dụng để đưa sản phẩm ra thị trường bán với giá hơn 4,9 triệu đồng/1 hộp.

Giá bán này cạnh tranh hơn hẳn, khi hàng thật của công ty Hưng Thắng phân phối là hơn 5,9 triệu đồng/1 hộp.

Để bán được hàng, Doanh lập trang web Bidu Pharma và nhiều trang web khác để chào bán thực phẩm chức năng nhãn hiệu Vidatox Plus giả với tư cách là nhà phân phối chính hãng.

Theo cơ quan điều tra, sản phẩm Vidatox Plus được sản xuất bởi tập đoàn Labiofam (Cu Ba) và thành phần chính là được chiết xuất từ nọc của loài bọ cạp xanh, có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư; còn các sản phẩm giả do Doanh nhập về không có hoạt chất để hỗ trợ điều trị ung thư.

Khi có khách đặt mua hàng, dược sĩ yêu cầu phải chuyển tiền đặt cọc với giá từ 1,5 - 3 triệu đồng/ sản phẩm, sau đó thuê người vận chuyển giao cho khách đặt hàng.

Doanh thuê 1 căn chung cư tại Minh Khai để làm địa điểm giao dịch và tập kết hàng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Doanh, thu giữ 680 vỏ hộp có ghi nhãn hiệu Vidatox, nhiều tem nhãn và giấy tờ có liên quan.

Cơ quan điều tra đã tiến hành giám định sơ bộ các chi tiết in trên vỏ hộp, tem nhãn của sản phẩm chức năng nhãn hiệu Vidatox thu giữ ở nhà Doanh với các chi tiết in trên vỏ hộp, tem nhãn của sản phẩm thực phẩm chức năng nhãn hiệu Vidatox do công ty Hưng Thắng cung cấp.

Giám định viên của Phòng kỹ thuật hình sự- Công an Hà Nội kết luận: các chi tiết này không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.

Bị khởi tố hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 157- BLHS, Doanh sẽ phải đối diện với khung hình phạt cao đến chung thân, tử hình.