Bắt hơn 1 tấn cá, mực thối chuẩn bị vào TP.HCM tiêu thụ

Chiều 25-12, Công an phường An Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương) cho biết, đã phối hợp Đội cảnh sát kinh tế công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) bắt giữ và xử lý khoảng 1,2 tấn cá, mực bốc mùi hôi thối đang chở đi tiêu thụ.

Khoảng 1,2 tấn mực bốc bùi hôi thối được phát hiện trước khi chuyển đi tiêu thụ. Ảnh: TQ.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày trong lúc tuần tra kiểm soát địa bàn, công an phường An Bình đã phát hiện tại bãi đất Cây xăng Sao Mai (khu phố Bình Đường 1, phường An Bình), xe ô tô khách biển số: 37B - 019.77 do lái xe Đoàn Văn Đồng (quê Hà Tĩnh) điều khiển đang sang hàng cho xe ô tô tải do lái xe Lê Hữu Tâm (ngụ TP.HCM) điều khiển.

Tại đây, công an phường An Bình kiểm tra phát hiện trên xe của Đồng có 28 thùng hàng (khoảng 1,2 tấn cá, mực) đang bốc mùi hôi thối.

Làm việc với cơ quan chức năng, Đồng khai nhận số hàng trên của người khác nhờ vận chuyển từ Nghệ An vào TP.HCM để tiêu thụ. Sau hai ngày vận chuyển trên xe, số hàng này đã bị hư hỏng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo luật định.

Theo Vũ Hội

Pháp luật TPHCM