Bất minh cấp biển số VIP cho xe Lexus ở Huế: 2 công an bị đình chỉ là ai?

Theo thông tin VTC News có được sáng 13/10, 2 cán bộ bị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đình chỉ công tác để làm rõ vụ bất minh trong việc cấp biển số "VIP" cho xe Lexus đang công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT).

Đó là trung tá Lê Thị Hồng Vân, nguyên Đội trưởng Đội Đăng ký quản lý phương tiện giao thông và đại úy Nguyễn Hoàng Đông, cán bộ đội.

2 cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bị đình chỉ để làm rõ bất minh cấp biển số "VIP" cho xe Lexus.

Chiều 11/10, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã nhận được công văn của Công an tỉnh. Theo đó, tổ xác minh nội dung khiếu nại đã được thành lập gồm 5 cán bộ do Chánh Thanh tra Công an tỉnh làm tổ trưởng.



Công an cũng đang xác minh quy trình cấp biển số 75A - 135.35 cho xe Lexus RX450H của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ L.C.

Xe này trước đó phạm lỗi "chạy quá tốc độ cho phép" trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Bình. Hành vi này được hệ thống camera giám sát giao thông ghi lại và bị Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình xử lý.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu biên bản xử phạt được gửi về chủ sở hữu phương tiện là Công ty LC. Tuy nhiên, trên thực tế, biên bản lại được gửi cho người dân khác ở Huế. Người này sau đó gửi đơn khiếu nại cho Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu làm rõ bất minh trong việc cấp biển số xe 75A - 135.35.

Người gửi đơn khiếu nại cho biết, trước đó, anh làm thủ tục đăng ký cho chiếc xe Toyota Innova mới mua, khi bốc số tự động thì được biển 75A - 135.35.

Tuy nhiên, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thông báo lỗi nên anh phải bốc số lại và được một biển số khác.