Bất ngờ với chiếc đồng hồ bất đối xứng đầu tiên, trên thế giới chỉ có 8 chiếc

Nếu bạn cảm thấy không quen thì David Candaux chính là nhà chế tác, nghệ nhân đồng hồ đã kết hợp tạo ra Jaeger LeCoultre Hybris Mechanica Grande Sonnerie của thương hiệu Jaeger LeCoultre, hay chính là người đã sáng tạo ra bộ máy mạnh mẽ HM6 của MB&F, cũng là thành viên cốt lõi trong dự án Fonderie 47…

Hồi đầu năm nay, David Candaux đã cho ra mắt chiếc đồng hồ đầu tiên mang tên mình, mẫu the D. Candaux 1740 “The First 8”. Sau khi cải tiến và điều chỉnh một số yếu tố trong bản thử nghiệm, hãng đã quyết định tung ra phiên bản đầu tiên với 8 chiếc giới hạn (~223.849 USD).

Mặc dù đã có rất nhiều lời ca ngợi về thiết kế của D. Candaux The first 8 nhưng phải tận tay cầm lên mới cảm nhận được. Các cầu nối của nó được đặt nghiêng 3 độ so với tấm chính, tạo ra một loại hiệu ứng như nước chảy xuống, được nhấn mạnh thêm bởi kỹ thuật hoàn thiện độc quyền của David - cái mà ông gọi là "Côtes du Sollidat". Để làm được bộ vỏ này, David đã lựa chọn một loại kim loại giả kim đòi hỏi rất nhiều thời gian chế tác mới tạo ra được.

Tourbillon bằng titanium cũng được đặt nghiêng 3 độ giống như các cầu nối, trong khi độ cân bằng của nó nghiêng ở 30 độ. Mặc dù vậy, chiếc 1740 này không hề dày hay nặng nề mà vô cùng khiêm tốn với 12.65 mm.

Ngoài ra, những đặc điểm cấu trúc bên ngoài, sự tiện lợi và khả năng chịu mài mòn của The first 8 cũng rất ấn tượng. Điểm đặc biệt nhất là chiếc nút điều chỉnh đặt ngay trên mặt đồng hồ có khả năng lồi lên khi ấn nhẹ, và tạm dừng đồng hồ. Theo David, các góc của bộ vỏ này sẽ có sự tăng nhẹ ở các phiên bản sau nhưng nhìn chung vẫn vừa vặn và thoải mái với bất kỳ kích thước cổ tay nào.

8 chiếc D. Candaux 1740 “The first 8” ra mắt với vỏ bọc bằng thép và mặt đồng hồ bằng vàng hồng được chế tác thủ công. Mặt số hiển thị bằng platiunm. David Candaux nhận chế tác các phiên bản độc quyền, tùy biến theo yêu cầu của khách hàng.