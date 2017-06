Bắt nhóm người Trung Quốc dùng thẻ giả mua hàng

Ngày 22-6, Công an quận 3, TP HCM cho biết đang tạm giữ các đối tượng gồm: Lu Lei (SN 1987), Shang Ai Yu (SN 1994), Wang Lin Nin (SN 1984) và Yao Wen Lin (SN 1988, cùng quốc tịch Trung Quốc, lưu trú quận 1) để điều tra về hành vi sử dụng thẻ tín dụng giả mua hàng tại một cửa hàng ĐTDĐ trên địa bàn quận 3.

Cửa hàng điện thoại nơi xảy ra vụ việc

Theo điều tra bước đầu, đêm 18-6, Lu Lei và Shang Ai Yu đến cửa hàng M.N. trên đường Võ Thị Sáu (quận 3) hỏi mua một số ĐTDĐ hiệu iPhone và phụ kiện có giá trị hơn 47 triệu đồng. Hai đối tượng này đưa thẻ tín dụng của 1 ngân hàng cho nhân viên thanh toán.

Nhân viên cửa hàng M.N yêu cầu khách đưa thẻ Visa để đối chiếu thông tin cá nhân nhưng Lu Lei và Shang Ai Yu không đồng ý. Sợ bị phát hiện 2 đối tượng này hẹn ngày hôm sau đến nhận hàng và thanh toán tiền.

Ngày 19-6, Lu Lei và Shang Ai Yu quay lại cửa hàng M.N đưa thẻ Visa cho nhân viên đối chiếu để mua hàng. Trong khi kiểm tra, nhân viên cửa hàng này nghi vấn 2 vị khách sử dụng thẻ tín dụng giả nên âm thầm trình báo công an.

Nhận được tin báo, Công an quận 3 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt mời Lui Lei và Shang Ai Yu về trụ sở làm việc. Quá trình điều tra, công an phát hiện Lu Lei và Shang Ai Yu sử dụng thẻ giả nên tạm giữ để điều tra.

Từ lời khai của 2 đối tượng này công an bắt giữ thêm Wang Lin Nin và Yao Wen Lin. Hiện công an đang mở rộng điều tra vì tình nghi các đối tượng liên quan đến băng nhóm tội phạm công nghệ cao đang hoạt động tại TP HCM.

Theo Sỹ Hưng

Người lao động