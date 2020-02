Bắt quả tang cơ sở sản xuất gần 4,5 tấn thuốc thủy sản giả

Ngày 19/2, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa bắt quả tang một cơ sở sản xuất thuốc thủy sản giả quy mô lớn trên địa bàn TP Bạc Liêu.

Cơ quan Công an làm việc với Châu Hào Thực.

Tang vật thu giữ tại hiện trường sản xuất thuốc thủy sản giả.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 2.246 thùng nhôm, bao tải, chai nhựa chứa gần 4,5 tấn thuốc thủy sản giả các loại. Hàng trăm thùng giấy chứa các hộp thuốc thủy sản thành phẩm được làm giả tinh vi. Trước đó, lúc 9h ngày 18/2, qua tin báo của nhân dân, Phòng CSKT Công an tỉnh Bạc Liêu, bắt quả tang cơ sở sản xuất do Châu Hào Thực (SN 1993, ngụ phường 1, TP Bạc Liêu) làm chủ, đang tổ chức cho công nhân pha trộn, đóng gói số lượng lớn thuốc thủy sản giả, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.



Qua làm việc, Thực khai nhận từ tháng 11/2019 đến nay, đã mua các loại men vi sinh, thuốc tăng trưởng thủy sản… sau đó trộn với các loại đường công nghiệp, bột màu hóa học rồi đóng gói, dán nhãn mác tự thiết kế, bán ra thị trường với giá dao động từ 60.000 -110.000 đồng/sản phẩm.

Vụ việc được Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra mở rộng.