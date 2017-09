Bắt "tác giả" của 9 vụ lừa đảo tại các tiệm vàng với giá trị gần 1 tỷ đồng

Ngày 21-9, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, sau một thời gian điều tra mở rộng, đã làm rõ đối tượng gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các hiệu vàng trên địa bàn.

Đó chính là Nguyễn Quốc Hưng (45 tuổi) trú tại phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Đối tượng này vừa ra tù sau 4 năm chấp hành án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Quốc Hưng.

Vụ án bắt đầu từ đơn trình báo của bà Trần Thị Trúc, chủ một tiệm vàng trên phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm vào đầu tháng 5-2017.

Theo đơn trình báo, có đối tượng nam khoảng 40 tuổi vào cửa hàng và có nhu cầu mua 6.000 USD và 2 lượng vàng. Thanh niên này liên tục yêu cầu nhân viên bán hàng nhanh chóng thực hiện giao dịch. Sau đó, lợi dụng sơ hở của nhân viên và chủ cửa hàng, đối tượng nhanh chóng mang theo 6.000 USD rồi bỏ đi.

Lúc này, cả nhân viên và chủ vẫn cứ nghĩ một trong hai người đã cầm tiền của đối tượng nên không tri hô. Chỉ khi giữa nhân viên và chủ cửa hàng hỏi nhau đã cầm tiền khách đưa hay chưa thì mới nhận ra sự tình.

Sau khi vụ án xảy ra, qua điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã xác định đối tượng gây án là Nguyễn Quốc Hưng ở tại phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. Đến ngày 17-6, Hưng bị lực lượng Công an bắt giữ tại địa bàn quận Long Biên, TP Hà Nội.

Đấu tranh mở rộng, Hưng khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt vàng và USD tại cửa hàng vàng của bà Trúc. Ngoài vụ án trên, vẫn thủ đoạn cũ, Hưng còn khai nhận là thủ phạm của 8 vụ lừa đảo khác. Riêng tháng 1-2017, đối tượng đã gây ra 4 vụ tại 4 cửa hàng vàng trên phố Hàng Bạc, Hàng Bông, và Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm.

Hiện Cơ quan Công an đang xác định bị hại trong vụ án đối tượng Hưng lừa đảo ở một hiệu vàng gần khu vực ngã tư Hàng Bông - Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Cụ thể, vào ngày 14-1-2017, Hưng gọi điện cho cửa hàng vàng bạc ngoại tệ ở 25A phố Hà Trung (Hà Nội) yêu cầu cửa hàng cho nhân viên mang 2 lượng vàng đến 60 Hàng Bạc để giao dịch. Tại đây, đối tượng đã lừa nhân viên mang vàng đến, chiếm đoạt 2 lượng vàng 9999, trị giá hơn 73 triệu đồng.

Với thủ đoạn này, Hưng còn gây ra nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khác. Điển hình là vào ngày 11-2-2017, Hưng gọi điện đến cửa hàng vàng bạc ở 67 Hàng Bạc hỏi mua 6 lượng vàng SJC 9999 và yêu cầu nhân viên của cửa hàng này mang sang địa chỉ 82 Hàng Bồ để giao dịch.

Tại đây, Hưng lừa nhân viên này vào hiệu vàng 82 Hàng Bồ để kiểm tra chất lượng vàng, còn Hưng ở ngoài rồi mang 4 lượng vàng có giá trị hơn 148 triệu đồng bỏ trốn.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ Hưng đã thực hiện trót lọt 9 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đó có 7 vụ đã xác định được bị hại với tổng giá trị hơn 700 triệu đồng.

Hiện còn một số bị hại trong vụ án lừa đảo ở 338 Ngọc Lâm và 19 Hàng Bông chưa tìm được bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đề nghị ai là nạn nhân của vụ việc nêu trên, đến trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm để trình báo (địa chỉ số 2 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), hoặc liên hệ với điều tra viên Kiều Đình Vinh, điện thoại:0.904.135.769 để giải quyết.