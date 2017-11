Bắt thêm 1 nguyên cán bộ huyện trong vụ án thủy điện Sơn La

Ngày 20/11, Cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Sơn La đã thực lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của bị can Đèo Văn Ban, 61 tuổi, nguyên cán bộ UBND huyện Mường La, bí thư chi bộ bản Co Chai, xã Mường Chùm, để điều tra về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan an ninh điều tra tỉnh Sơn La thực hiện khám xét nhà ông Ban - Ảnh: Thân Hoàng/ANTĐ

Bước đầu, công an xác định, gia đình Đèo Văn Ban có diện tích đất được đền bù trong dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La và đã nhận tiền đền bù từ năm 2005.

Năm 2014, khi tỉnh Sơn La có chủ trương giao UBND huyện Mường La đo đạc bản đồ xem xét phần đã bồi thường và chưa bồi thường di dân tái định cư để lập phương án trình UBND.

Lợi dụng chủ trương này, Đèo Văn Ban đã cùng với nhóm cán bộ vừa bị khởi tố hợp thức hóa nhiều giấy tờ để nhận tiền đền bù gây thiệt hại cho Nhà nước.

Năm 2014, diện tích đất nhà Đèo Văn Ban rộng khoảng 4,5ha, nhiều phần đã bị ngập nước không thể đo đạc được nhưng vẫn được lập hồ sơ đo đạc và nâng khống lên hơn 17ha để nhận tiền đền bù.

Trước đó, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 14 bị can; tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can./.