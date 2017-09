Bắt tử tù trốn trại thứ 2 Nguyễn Văn Tình tại Hòa Bình

XEM CLIP BẮT GIỮ THỌ 'SỨT' Ở HẢI DƯƠNG:

Vài giờ sau khi tử tù Lê Văn Thọ bị bắt giữ ở Hải Dương, khoảng 1h20 sáng nay, tại Mai Châu (Hòa Bình), Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Tổng cục Cảnh sát phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình đã tóm gọn tử tù trốn trại thứ 2 Nguyễn Văn Tình.

Xác nhận với VietNamNet, Đại tá Phạm Hồng Tuyển, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: Công an tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với lực lượng hình sự C47 Bộ Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tình. Tình đang trốn trong một khu rừng thuộc xã Tân Lập, huyện Mai Châu thì bị bắt. Khi bị bắt giữ tử tù này đang lẩn trốn một mình.

Tử tù Nguyễn Văn Tình và chiếc xe máy dùng để trốn chạy. Ảnh: ANTĐ

Như vậy, sau 6 ngày đêm kể từ khi xảy ra sự việc, Tổng cục Cảnh sát đã phối hợp với công an các đơn vị, địa phương bắt giữ cả 2 đối tượng, ngăn chặn kịp thời những mầm họa nguy hiểm cho xã hội.

Được biết, Nguyễn Văn Tình là đối tượng cộm cán trong đường dây buôn bán ma túy. Băng nhóm của Nguyễn Văn Tình bị tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an (C47) phát hiện và bắt giữ vào ngày 23/7/2015, khi đó các đối tượng đang chở 170 bánh heroin được giấu trong các bình gas công nghiệp đem đi tiêu thụ. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đối với 6 đối tượng cùng toàn bộ vật chứng.

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng bị bắt, C47 đã tiến hành khám xét khẩn cấp các đối tượng nói trên, thu giữ hai bình gas công nghiệp màu hồng, trong đó một bình gas có 153 bánh heroin. Ngoài ra còn thu giữ hai khẩu súng, trong mỗi khẩu có 8 viên đạn và 1 băng tiếp đạn, bên trong có 30 viên.

Theo như lời khai, từ năm 2004 đến tháng 11/2015, đường dây này đã buôn bán 1.182 bánh heroin, trong đó trót lọt 614 bánh, còn lại 568 bánh bị các cơ quan chức năng bắt giữ.

Sau khi bị phát hiện, bắt giữ và đưa ra xét xử, đường dây mà Nguyễn Văn Tình tham gia với 13 đối tượng thì đã có 8 đối tượng bị tuyên án tử hình, 3 án tù chung thân...

Trại giam T16 - Bộ Công an

Đúng theo đánh giá của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Nguyễn Văn Tình sẽ lần theo những cánh rừng để tìm cách di chuyển lên khu vực biên giới Sơn La, nơi có một số đối tượng buôn bán ma túy sinh sống.

Tình đang được lực lượng chức năng di lý về trại tạm giam T16.