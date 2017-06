Bầu trời xám xịt kèm gió mạnh, Hà Nội đón mưa giông lớn sau chuỗi ngày nắng kinh hoàng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa ngày hôm nay (6/6) và ngày mai (7/6) ở Bắc Bộ có mưa rào và giông; riêng phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La và Hòa Bình trong chiều và đêm nay có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có giông.

Riêng khu vực Hà Nội có mưa rào và giông; từ chiều và đêm nay có mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Theo ghi nhận của chúng tôi lúc 15h30 tại khu vực đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội xuất hiện một cơn giông lốc mạnh khiến lá cây bay khắp đường, gần đó một công trình đang xây dựng bụi cuốn bay mù mịt khiến nhiều ngừi đi đường giật mình. Một số ô dù của các quán cafe ngã đổ ra lề đường.

Bầu trời thủ đô chìm trong màu xám xịt chiều 6/6. Ảnh: Facebook Minh Son

Hà Nội chuẩn bị đón cơn mưa rào và giông chiều tối nay. Ảnh: Facebook Rico Nguyễn

Khu vực đường Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) xuất hiện cơn giông lốc mạnh. Ảnh: Định Nguyễn

Một số ô dù của các quán cafe ngã đổ ra lề đường do gió lớn. Ảnh: Định Nguyễn

Theo Định Nguyễn

Thời Đại