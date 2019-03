Bcons lấy uy tín làm lợi thế

Giữ lời hứa tạo nên giá trị

Uy tín được xem là một trong những yếu tố làm thước đo về giá trị của doanh nghiệp. Trong điều kiện kinh doanh cạnh tranh gay gắt như ngày nay thì chữ tín lại còn là công cụ để các doanh nghiệp khẳng định năng lực, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh.

Bcons thấm nhuần quan niệm ấy, thể hiện qua câu Slogan “Khác biệt ở chữ tín” làm phương châm hoạt động của công ty mà ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons thống nhất ngay từ những ngày đầu. Chữ tín ở đây được Bcons vận dụng trong mọi mối quan hệ từ nhân viên, với đối tác, đến khách hàng.

Nhờ vậy, trải qua quá trình hoạt động hơn 5 năm trên thị trường, Bcons đã dần xây dựng được tên tuổi trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư phát triển bất động sản và ngày càng được đối tác tin cậy, nhà đầu tư tin tưởng và khách hàng an tâm. Minh chứng cho kết quả ấy là biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược được A ASSET Co., Ltd – công ty con của Tập đoàn PPSN Co., Ltd (Thái Lan) đã ký kết với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons trong năm 2018. Qua cam kết này, đối tác Thái Lan sẽ cùng đồng hành với Bcons trong suốt chặng đường phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Phát triển dự án chất lượng

Với tiềm lực về công nghệ mới trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng, cùng với sự tiếp sức của đối tác chiến lược, Bcons nhanh chóng đưa ra thị trường các dự án khu căn hộ ở tầm trung do mình làm chủ đầu tư. Theo đó, cuối năm 2018 vừa qua, dự án khu căn hộ Bcons Suối Tiên và Bcons Miền Đông đã được giới thiệu đến khách hàng.

Phát triển các dự án căn hộ mang thương hiệu Bcons.

Như chia sẻ của chủ đầu tư cho biết, các dự án khu căn hộ Bcons được chăm chút về chất lượng và tính thẩm mĩ cao. Các căn hộ đạt sự hài hòa trong tổng thể thiết kế xây dựng, tạo nên không gian ấm cúng, sang trọng.

Bên trong căn hộ, nội thất được sử dụng hợp lý về phối màu sắc, vật liệu sử dụng là các loại vật liệu xây dựng mới với tính năng hiện đại, tiện lợi và độ bền cao. Cụ thể là, sàn căn hộ lát gạch granite bóng kính sang trọng, trần thạch cao, hệ thống cửa nhựa lõi thép chống cháy kết hợp với cửa kính cường lực chắc chắn. Lô gia, sân phơi, nhà tắm được lót nền bằng gạch chống trơn trượt, tường ốp gạch chống bẩn, dễ lau chùi. Ngay cả khu vực cảnh quan cũng được đầu tư với nền sân và lối đi bộ được lót đá thiên nhiên để đảm bảo tính an toàn và thẩm mĩ cảnh quan. Tất cả vật liệu nội thất sử dụng trong căn hộ Bcons đều là sản phẩm của các thương hiệu uy tín trên thị trường.

Vì vậy, phía chủ đầu tư tự tin rằng, “Sản phẩm của chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng." Bên cạnh đó, bằng việc ứng dụng kỹ thuật mới trong quản lý, trực tiếp thực hiện và giám sát từ công đoạn đầu đến hoàn thiện, do đó chi phí sẽ được tiết giảm khá nhiều. Từ đó, Bcons đã xây dựng được mức giá hợp lý cho người mua căn hộ.

Tạo lập sản phẩm giá trị cao

Đến thời điểm này (đầu tháng 3/2019), Bcons đã hoàn thiện xong hệ thống móng cọc và đã sẵn sàng tiến hành ký kết hợp đồng mua bán căn hộ với các khách hàng đã đặt mua căn hộ Bcons Suối Tiên. Tiến độ này được khách hàng nhận xét là nhanh hơn cam kết của chủ đầu tư trước đó. Tính từ lúc giới thiệu dự án Bcons Suối Tiên ra thị trường, đến nay chỉ sau 5 tháng.

Không gian sống tại Bcons tiện nghi và chất lượng.

Tiếp đó, các căn hộ Bcons Miền Đông cũng được thị trường hấp thụ nhanh chóng.

Dự án căn hộ Bcons Miền Đông xây dựng trên diện tích 6.438 m2, gồm 2 block nhà cao 25 tầng. Dự án được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại, kiến trúc xanh thân thiện với môi trường. Thiết kế các căn hộ đáp ứng cho nhiều sự lựa chọn với các căn hộ có không gian từ 1 -3 phòng ngủ có diện tích từ 34 – 72,5 m2, đáp ứng tốt cho nhu cầu an cư từ người độc thân, đến gia đình trẻ và cả những gia đình đông con.

Ngoài an cư, các căn hộ Bcons còn có khả năng sinh lợi cao khi nhu cầu thuê nhà ở rất lớn tại khu vực dự án tọa lạc. Khu căn hộ Bcons Suối Tiên, Bcons Miền Đông đều nằm ngay mặt tiền đường Tân Lập, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, sát bên làng Đại học Quốc gia Tp.HCM, Xa lộ Hà Nội, trạm metro Suối Tiên của tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên.