BĐS Hà Nội xuất hiện xu hướng mới, nhà đất ven đô "đánh bật" chung cư cao cấp trong phố nhỏ

Công ty tư vấn CBRE vừa công bố Báo cáo thị trường BĐS quý 3/2017. Theo đó, trong quý 3 thị trường nhà ở gắn liền với đất tại Hà Nội đã được bổ sung 1.055 căn, trong đó 84% số căn là nhà liền kề. Bốn dự án mới mở bán bao gồm Louis City (Q. Hà Đông), The Eden Rose (H. Thanh Trì), The Mansions – Park City giai đoạn 3 (Q. Hà Đông) và Iris Home – Gamuda Giai đoạn 3 (Q. Hoàng Mai).

Theo thống kê của CBRE, tính từ đầu năm tới nay, đã có tổng số hơn 2.600 căn biệt thự, nhà liền kề được mở bán, bằng 59% tổng số căn mở bán của năm ngoái. Khu vực phía Tây vẫn được ghi nhận là khu vực có nguồn cung mới nhiều nhất, chiếm 50% tổng nguồn cung mới toàn thị trường tính đến thời điểm hiện tại.

Thị trường nhà đất trong quý 3 ghi nhận số căn bán được trong quý đạt 622 căn, giảm 52% so với quý trước và 78% so với cùng kỳ năm ngoái, một phần do lượng cung mới của quý trước hạn chế. Tính tới hết quý 3 2017, toàn thị trường nhà ở gắn liền với đất đã bán được hơn 2.900 căn, trong đó khu vực phía Tây chiếm tỷ trọng cao nhất – 63%.

Sản phẩm chào bán mới trong quý từ hai dự án Park City và Gamuda cùng với các sản phẩm đã chào bán từ các quý trước như Vinhomes Gardenia, Ciputra, Vinhomes The Harmony có giá sơ cấp khá cao, giúp giá sơ cấp trung bình thị trường tiếp tục tương đối ổn định ở mức 3.700 USD/m2. Tuy nhiên, trên thị trường thứ cấp, giá bán đã giảm 3,3% so với quý trước, đạt mức 3.790 USD/m2.

Các quận như Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Hoàng Mai ghi nhận mức giảm từ 1,7% đến 7% so với quý trước. Trong khi đó, các quận có nhiều dự án mới chất lượng cao mở bán gần đây như Tây Hồ, Bắc Từ Liêm và Long Biên lại ghi nhận mức tăng giá thứ cấp từ 0,4% đến 4% so với quý trước. Ngoài khu vực trung tâm, khu vực phía Tây được ghi nhận là nơi có mức giá thứ cấp cao nhất, và cao hơn hơn mức trung bình thị trường hiện tại.

Theo đánh giá của bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc CBRE Hà Nội, mặc dù thị trường nhà ở gắn liền với đất không sôi động như chung cư nhưng lại có những xu hướng mới đáng chú ý. Cụ thể, theo quan sát hiện nay xu hướng chọn liền kề ven đô thay vì chung cư cao cấp trong phố đang dần được ưa chuộng. Đây cũng là xu hướng của thị trường bất động sản thế giới.

Đánh giá về triển vọng thị trường trong tương lai, bà An cho biết quý 4/2017 được kì vọng sẽ là quý rất sôi động trên thị trường nhà biệt thự, liền kề với nhiều dự án quy mô lớn sẽ được mở bán, bao gồm: The Manor Central Park, Splendora, Starlake v.v. Cơ sở hạ tầng cải thiện mạnh mẽ tại khu vực phía Tây sẽ tiếp tục giúp duy trì nguồn cầu khả quan tại khu vực này.

"Bên cạnh đó, khu vực phía Đông với triển vọng tương lai về phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối tốt hơn với khu vực trung tâm qua nhiều cây cầu mới, cũng sẽ thu hút nhiều sự chú ý của các nhà đầu tư cũng như người mua nhà để ở", bà An nhấn mạnh.