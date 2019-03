BĐS Vân Đồn: Kiếm tiền tỷ 1 ngày, môi giới kiệt sức nhập viện vì tiếp khách và giao dịch

Một tháng trước, chính quyền tỉnh Quảng Ninh có văn bản chính thức tiếp nhận hồ sơ về việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn, cho phép giao dịch mua bán đất đai đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản. Việc “mở lệnh” ngay lập tức khiến thị trường BĐS Vân Đồn như lò xo bị dồn nén 7 tháng bật lên đầy sôi động.

Các giao dịch theo hình thức “lộ thiên” tiền mặt trao tay vẫn phổ biến.

Môi giới nhập viện vì làm việc quá sức

Sau Tết, dong duổi những ngày đầu xuân xuống “vùng đất nóng Vân Đồn”, nếu là người ngoại đạo sẽ không cảm nhận được gì ngoài những đất đá, rừng cây, biển hoang sơ chưa hấp dẫn, nếu nghe BĐS cũng không biết tìm hiểu giao dịch ở đâu, khu vực nào tin đồn và giới BĐS sốt sình sịch mua bán đầu tư.

Nhưng thực tế, giao dịch lại được thực hiện ngày đêm tại các dự án như khu đô thị (KĐT) Phương Đông, KĐT Vương Long, KĐT Thống Nhất, khu tái định cư Ao Tiên, đất nền trung tâm thị cảng Cái Rồng, đất thổ cư mặt đường 334...

Khách hàng từ khắp nơi đến Vân Đồn trực tiếp, liên lạc qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hộị, hẹn lịch tiếp, tư vấn, dẫn khách đi xem dự án, xem hạ tầng sân bay quốc tế, cao tốc, chùa Cái Bầu, thăm khu dự án của Sun Group, CEO, dự án con đường di sản, đền Trần Anh Tông cổ kính linh thiêng, ăn trưa, ký đặt cọc, chuyển tiền, liên hoan, tiễn khách...

Dự án KĐT Phương Đông đang là dự án được giao dịch nhiều nhất tại Vân Đồn.

Trong những ngày cao điểm, ba cao thủ môi giới đình đám nhất Vân Đồn đã thay nhau ốm do kiệt sức phải nhập viện, vì mỗi ngày có môi giới chỉ ngủ có 2 tiếng. Tiết lộ vô tư với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, một leader môi giới cho biết con số họ có thể kiếm được khi đó lên đến 1 tỷ đồng/1 ngày.

Anh Nguyễn Mạnh Phong - Chủ sàn giao dịch BĐS Vandon Star trong một giao dịch thành công tại dự án KĐT Phương Đông.

Tuy nhiên, không phải môi giới nào xuống Vân Đồn cũng bén duyên. Lượng khách là nhà đầu tư và môi giới từ các nơi đổ về rất đông, mọi tỉnh thành trên cả nước kể cả TP Hồ Chí Minh hoặc Phú Quốc. Thực tế cho thấy nhiều nhà đầu tư và môi giới dù lượn đi lượn lại nhiều lần nhưng vẫn ra về tay không.

Theo anh Nguyễn Mạnh Phong - Chủ sàn giao dịch BĐS Vandon Star, một sàn giao dịch bản địa có tiếng tại Vân Đồn chuyên về dự án Phương Đông và hiểu biết quy hoạch trên toàn huyện đảo cho biết: Chủ sàn giao dịch làm ăn được ở Vân Đồn thời điểm cận và sau Tết là những người đã nằm gai nếm mật ở Vân Đồn từ một hai năm nay.

Dù là sàn từ nơi khác đến hay sàn bản địa thì cũng đều am hiểu từng mảnh đất chốn này như lòng bàn tay. Họ có thông tin về chủ đầu tư, vị trí các dự án, săn thông tin về chính sách quy hoạch, đoán định thời cơ theo tiến độ hạ tầng và tính toán giúp khách hàng có cơ hội. Họ có sự nhanh nhạy và phần lớn cũng là những người có sẵn tiền để ôm hàng tốt bán lại cho khách đầu tư với giá chênh lệch hợp lý... Đó là quá trình dài, là lý do họ mới có thể kiếm tiền tỷ một ngày chứ không phải một phút ăn may.

Nhận diện thế hệ doanh nhân môi giới BĐS trẻ tại Vân Đồn

Môi giới BĐS Vân Đồn cũng đã hình thành lên một cộng đồng và văn hoá riêng với những mô hình và dấu ấn cá nhân rõ nét. Mỗi môi giới, chủ sàn đều là những người chú trọng đầu tư cho thương hiệu cá nhân, thương hiệu sàn và cơ sở vật chất khang trang, hiện đại.

“Tôi đã có sàn giao dịch ở trung tâm thị trấn Vân Đồn, nhưng để phục vụ khách hàng quan tâm đến dự án Phương Đông – Dự án đang tạo sóng bởi tiến độ thần tốc về hạ tầng và cấp sổ đỏ, tôi đã xây dựng thêm một khu vực giao dịch hiện đại và thoáng mở ngay tại vị trí đắc địa nhất của dự án để phục vụ khách hàng tốt nhất” – Anh Phong chia sẻ.

Phòng giao dịch mới của anh Phong (mới được xây dựng tại cổng chính KĐT Phương Đông) tấp nập khách đến tìm hiểu thông tin hàng ngày.

Đối với chị Nguyễn Như Ý, có lẽ là người khai phá đất Vân Đồn từ sớm nhất (khoảng hai năm trước), hiện chị là đầu mối uy tín mà hầu hết nhà đầu tư xuống Vân Đồn đều qua gặp. Chị Như Ý cũng vừa chính thức được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh Cty Đầu tư BĐS tại Vân Đồn để thúc đẩy mảng M&A mua bán hợp tác phát triển dự án ở khu vực này cũng như xúc tiến các hoạt động giới thiệu kêu gọi đối tác nước ngoài đầu tư tại Quảng Ninh

Nhân vật khá thú vị khác là anh Phạm Quang Tùng – Chủ thương hiệu Chuỗi siêu thị điện máy Thanh Tùng và sàn giao dịch BĐS Thanh Tùng Vân Đồn. Mô hình của sàn này là 4 trong 1, tức 4 hoạt động cùng một không gian. Không gian được thiết kế như một quán café để có thể ngồi lâu thoải mái, tiếp khách tư vấn, hoặc trao đổi nguồn hàng, kết nối đối tác mới và mạng lưới hoạt động năng động hơn.

Xong mỗi giao dịch, không gian này cũng có thể tổ chức tiệc, văn nghệ với những ca sỹ nổi tiếng... Khi ra về dù mua hàng hay không, mỗi khách quý ghé sàn đều nhận được những món quà sản vật nồng ấm trân trọng một cách rất thân tình, anh Tùng coi đó như một nghĩa cử trân trọng và ấn tượng tốt về Vân Đồn để khách quý quay lại.

Buổi giao lưu giữa các môi giới BĐS Vân Đồn luôn đông nhộn nhịp.

Đặc thù nghề môi giới BĐS là tính cạnh tranh cao, nhưng tại Vân Đồn cộng đồng môi giới có tính hợp tác và hỗ trợ chéo lẫn nhau khá hoà hợp. Tương lai, nơi này tiếp tục là điểm nóng BĐS khi các chính sách vĩ mô về kinh tế - xã hội được thực hiện thuận lợi nhất trong các thị trường mới nổi. Các nhà đầu tư cá mập khởi động, đội ngũ doanh nhân môi giới trẻ, năng động bắt kịp nhịp chuyển động của xu thế sẽ góp phần tạo uy tín và niềm tin với người mua nhà đất khu vực tiềm năng này.