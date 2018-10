BĐS vùng đô thị TP.HCM mở rộng: Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành "cơn sốt" mới của giới địa ốc

Từ đầu năm 2018 đến nay, hàng loạt thông tin về dự án “khủng” cũng như việc các nhà đầu tư hàng đầu trong nước và thế giới đến tìm hiểu, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Bà Rịa- Vũng Tàu đã tạo cho nơi này một không khí sôi động về thị trường bất động sản.

Không phải ngẫu nhiên gần đây giới đầu tư địa ốc tỏ ra quan tâm đặc biệt đến Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo phân tích của các chuyên gia, Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương hội đủ các các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để trở thành một tỉnh phát triển công nghiệp, du lịch tiềm năng của miền Đông Nam nhờ có bờ biển đẹp trải dài.



Đặc biêt, quy hoạch xây dựng vùng TP. HCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh xác định tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thuộc tiểu vùng phía Đông nằm trên trục hành lang phía Đông Nam dọc Quốc lộ 51, gồm chuỗi các đô thị Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu.

Trong đó, thành phố Vũng Tàu được quy hoạch là đô thị loại I, là trung tâm cấp vùng về dịch vụ thương mại, trung tâm dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, cảng biển và dầu khí… TP Bà Rịa là đô thị loại II, là trung tâm dịch vụ - thương mại, đào tạo, nghiên cứu khoa học cấp vùng. Do vậy mà hai địa phương này đang hợp tác nhau nhằm xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối quy mô lớn, sớm đưa quy hoạch trên thành hiện thực.

Về hạ tầng, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đang chuẩn bị đưa vào sử dụng sẽ kết nối toàn khu vực miền Tây với Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu một cách dễ dàng. Hay như tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, đường cao tốc Xuyên Á, sân bay Quốc tế Long Thành, sân bay lưỡng dụng Hồ Tràm, đường hầm xuyên biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu… được quy hoạch và từng bước đi vào hoạt động đã thúc đẩy xu hướng đầu tư đón đầu tiềm năng bất động sản trung tâm Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Dương Minh Tiến, Tổng giám đốc Công ty CP Asia New Time cho biết, Bà Rịa - Vũng Tàu từ lâu được đánh giá như "trái tim của du lịch biển" của khu vực Đông Nam bộ với bờ biển có chiều dài 305km, có nhiều bãi tắm đẹp.

Thêm vào đó, sự bứt phá mạnh mẽ trong phát triển hạ tầng kết nối liên vùng đã khiến Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều tiềm năng phát triển hơn bao giờ hết. Đặc biệt, chỉ trong một thời gian rất ngắn, nhiều đại gia BĐS đã mạnh tay và toàn tính rót hàng chục nghìn tỷ đầu tư vào đây, đang mở ra nhiều tiềm năng cho thị trường BĐS của tỉnh.



Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp địa ốc đã đến Bà Rịa - Vũng Tàu để tìm hiểu đầu tư. Đơn cử như Novaland đề xuất Dự án Khu đô thị phức hợp trục đường 3/2, diện tích khoảng 99,5ha, thuộc phường 10 và 11, TP. Vũng Tàu. Trước đó, Tập đoàn Tuần Châu đề xuất siêu dự án nghỉ dưỡng rộng gần 400ha. Tập đoàn SunGroup cũng đã khảo sát, tìm hiểu dự án nghỉ dưỡng khu vực núi Dinh; một tập đoàn địa ốc lớn khác trong nước cũng đang đề xuất rót vốn đầu tư khu vườn thú hoang dã Safari và tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp rộng hơn 500ha…

Ngoài ra, Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLGL) đã đề xuất đầu tư vào tỉnh này 5 dự án nghỉ dưỡng và khu công nghiệp cảng biển quy mô khá lớn. Theo đó, 5 dự án gồm: dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Bình An - Phước Bửu, dự án quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lộc An, huyện Xuyên Mộc; dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Suối Ớt, huyện Côn Đảo. Hưng Thịnh, DIC Corp cũng đang phát triển hàng nghìn căn hộ condotel trên các quỹ đất sẵn có tại TP Vũng Tàu.

Một công ty của Hàn Quốc là Korea Infrastructure Company Limited vừa cho biết sẽ sẵn sàng đầu tư 3,2 tỷ USD dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sân golf Paradise và Khu đô thị mới Bàu Trũng nếu được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận.



Công ty này đặc biệt tâm huyết nghiên cứu đầu tư vào dự án này và bày tỏ mong muốn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giới thiệu địa điểm, hướng dẫn thủ tục đầu tư và các thủ tục có liên quan để nghiên cứu, chuẩn bị thủ tục đầu tư, đồng thời chấp thuận, cho phép khảo sát thực tế để nghiên cứu tiền khả thi và khả thi dự án.



Mới đây nhất, tại cuộc họp với lãnh đạo Bà Rịa - Vũng Tàu, sáng 5/10, đại diện Tập đoàn BRG cho biết, tập đoàn đang đề xuất và xúc tiến đầu tư dự án khu Lam Sơn, Bãi Trước, thành phố Vũng Tàu.

Diện tích thực hiện dự án khoảng 10,88ha, với tổng vốn đầu tư trên 12.000 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch thành các phân khu chức năng khác nhau gồm: 6 tòa tháp cao tầng và các biệt thự mang phong cách sống hiện đại cho khoảng 11,000 cư dân; Quảng trường 5000 m2, lớn nhất khu vực phía Nam; 4 khách sạn Hilton, Rex, Royal và Condotel với hơn 1000 phòng để phát triển du lịch...

Dự kiến dự án sẽ thực hiện từ năm 2019 và hoàn thành vào năm 2025. Giai đoạn 1 sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động tổ hợp khách sạn Hilton và một số hạng mục khác vào năm 2020.

Nói về thị trường BĐS đang ngày một "sốt" do chạy theo nhiều dự án lớn trên, một nhà đầu tư cho rằng so với các thị trường bất động sản vùng ven của TP.HCM như Long An, Bình Dương, Đồng Nai thì Bà Rịa - Vũng Tàu được xem là thị trường mới nổi. Tuy nhiên, Bà Rịa - Vùng Tàu mới là địa bàn “nóng” nhất trong các thị trường bất động sản vệ tinh.

Việc hàng loạt dự án lớn đổ xô về Bà Rịa-Vũng Tàu đã đẩy giá đất ở đây lên cao. Hiện tại, đất nền ở khu vực trung tâm Bà Rịa, Tân Thành, Châu Đức… tăng mạnh. Với phân khúc đất nền, nhà phố tại một số dự án gần khu vực trung tâm TP. Bà Rịa đang được giao dịch ở mức từ 35-40 triệu đồng/m2, tương đương khoảng từ 3,5-4 tỷ đồng/căn.

Huyện Tân Thành, Long Điền, Xuyên Mộc... cách đây hơn một năm còn khá yên ắng thì hiện nay đâu đâu cũng xuất hiện tình trạng rao bán đất đai. Đặc biệt, đất quanh khu vực Hồ Tràm, huyện Đất Đỏ hiện nay đang lên cơn sốt, giá tăng cao so với hồi đầu năm nay, khi tỉnh này đang có chủ trương giao Công ty TNHH Hồ Tràm làm chủ đầu tư xây dựng sân bay lưỡng dụng trên diện tích 244,33ha với vốn đầu tư lên đến 4.250 tỷ đồng.

Riêng tại TP. Vũng Tàu đã tăng từ 20-40%, thậm chí có nơi lên 50%. Tăng "nóng nhất" vẫn là khu dân cư Á Châu, dọc các tuyến đường như Lạc Long Quân, Phó Đức Chính, Trần Quý Cáp, Thùy Vân, Phan Chu Trinh, Hoàng Hoa Thám, khu vực xã Long Sơn…

Giá chào bán đất nền ve biển hiện nay ngang ngữa với khu Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 của TP.HCM, khoảng 60-70 triệu đồng/m2, cách biển từ 4-6km có giá 25-40 triệu đồng/m2.



Ông Trần Quang Hiền, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Vũng Tàu cho biết, gần đây lượng hồ sơ mua bán, giao dịch bất động sản tại các địa phương trên địa bàn tăng từ 20-50%. Xu hướng tăng giá bất động sản tại Bà Rịa-Vũng Tàu còn chịu tác động mạnh từ làn sóng săn bất động sản vùng ven TP.HCM của giới đầu tư địa ốc.

