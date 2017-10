Becamex TDC: Quý 3 lãi 95 tỷ đồng giúp xóa lỗ nửa đầu năm 2017

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC - mã CK: TDC) đã công bố BCTC quý 3/2017 với kết quả kinh doanh khả quan. Trước đó trong nửa đầu năm 2017 doanh nghiệp này đã chịu lỗ tới 79 tỷ đồng.

Cụ thể, riêng quý 3, doanh thu thuần đạt hơn 520 tỷ đồng tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 122,7 tỷ đồng tăng tới 223% so với quý 3/2016. Đáng chú ý chi phí tài chính ghi âm gần 2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ hoạt động này chi phí hơn 21 tỷ đồng nên kết quả sau khi trừ các khoản chi phí phát sinh trong kỳ TDC lãi ròng gần 95 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 13 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận tăng trưởng là nhờ doanh thu bất động sản tăng do công ty mở bán dự án Shop House, lãi gộp của dự án này chiếm 50% trên tổng lãi gộp, doanh thu xây dựng tăng do ghi nhận các công trình xây dựng đã hoàn thành.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, TDC đạt 878 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 27% so với cùng kỳ, do 6 tháng đầu năm thua lỗ nên LNST 9 tháng chỉ còn gần 16 tỷ đồng khả quan hơn rất nhiều so với khoản lỗ gần 47 tỷ đồng cùng kỳ 2016.

Tính đến 30/9/2017, giá trị hàng tồn kho là 4.837 tỷ đồng tăng 12% so với đầu kỳ và chiếm tới 62% trong tổng tài sản trong đó chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Công ty có 843 tỷ đồng dư nợ khoản vay ngắn hạn và 1.416,6 tỷ đồng dư nợ khoản vay dài hạn.

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức hơn 6 lần, nợ quá hạn chưa thanh toán tăng lên 332 tỷ đồng, trong đó khoản nợ liên quan đến Công ty TNHH VSIP Hải Phòng là 210,4 tỷ đồng tăng mạnh so với con số hơn 17 tỷ đồng hồi đầu năm.

Năm 2017, TDC đặt kế hoạch doanh thu 1.449 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 126 tỷ đồng, tăng lần lượt 16,1% và 13,5% so với thực hiện năm 2016. Như vậy mặc dù KQKD quý 3 rất khả quan nhưng TDC mới chỉ hoàn thành được 60,6% kế hoạch doanh thu và 13% kế hoạch LNST.