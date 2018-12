Bến du thuyền – biểu tượng nghỉ dưỡng thượng lưu tại The Arena Cam Ranh

Bến du thuyền – xu hướng nghỉ dưỡng cao cấp

Du thuyền là những con tàu sang trọng, được trang bị lộng lẫy, xa xỉ và thường phục vụ cho mục đích giải trí, nghỉ dưỡng của giới thượng lưu. Chính vì vậy mà trên thế giới, các bến du thuyền lớn đều tọa lạc tại những khu đô thị phát triển sầm uất hay khu du lịch nổi tiếng nơi tập trung đông đúc giới nhà giàu và có nhu cầu thưởng ngoạn cao.

Nhắc tới bến du thuyền, hẳn không ít người sẽ nghĩ ngay tới bến du thuyền Dubai. Địa điểm tuyệt mỹ cho du khách chiêm ngưỡng trọn vẹn thành phố kênh đào nhân tạo lớn bậc nhất thế giới với những cơ ngơi, công viên, khu vui chơi và nhiều trung tâm mua sắm sang trọng. Hay như ở nước Italia xinh đẹp, những bến du thuyền nổi tiếng như Marina di Capri, Marina di Portofino Porto Cervo, Sardinia đều được “nhào nặn” bởi các kiến trúc sư tại những khu nghỉ dưỡng với mức giá có thể lên tới 4.000 USD/đêm.

Ngay đất nước láng giềng Thái Lan, các hòn đảo, vịnh biển cũng được nước này tập trung xây dựng và phát triển nhiều bến du thuyền sang trọng để thu hút thêm khách du lịch, người nổi tiếng và giới nhà giàu châu Á.

Tại Việt Nam, với lợi thế đường bờ biển dài lại sở hữu nhiều bãi biển đẹp nên giao lưu hàng hải cũng không kém phần nhộn nhịp. Điển hình như bến du thuyền Vịnh Hạ Long, khu khách được đắm chìm trong cảnh sắc nên thơ đậm chất chữ tình cùng làn nước ngọc lam xanh biếc tại nơi đây. Hay bến du thuyền Đà Nẵng, du khách sẽ được đắm chìm cảnh sắc lung linh bên bờ sông Hàn.

Và tại Nha Trang, một vùng đất thiên nhiên ưu đãi với những bãi cát trắng trải dài cùng làn nước xanh mát đã xuất hiện một bến du thuyền tiêu chuẩn 5 sao quốc tế nằm trong tổ hợp nghỉ dưỡng The Arena Cam Ranh.

Bến du thuyền hạng sang tại Cam Ranh

Tọa lạc Bãi Dài – một trong những bãi biển nguyên sơ đẹp bậc nhất Châu Á với triền cát trắng mịn hòa vào làn nước trong xanh, The Arena Cam Ranh sở hữu tầm view rộng lớn xanh mát và thơ mộng, chắc chắn sẽ làm cho bất cứ ai khi đặt chân đến đây đều phải đắm say. Với lợi thế nằm trải dài trên 500m bờ biển, The Arena được chủ đầu tư Vịnh Nha Trang xây dựng riêng một bến du thuyền cao cấp, trở thành một trong những khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên tại Khánh Hòa sở hữu bến du thuyền chuyên biệt, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng độc đáo không thể nào quyên cho du khách. Được biết, chủ đầu tư sẽ lựa chọn những chiếc du thuyền thuộc thương hiệu LAGOON – thương hiệu du thuyền cao cấp theo tiêu chuẩn 5 sao hàng đầu thế giới để đưa vào khai thác.

The Arena Cam Ranh – Mô hình nghỉ dưỡng kết hợp giải trí cao cấp quốc tế.

Bên cạnh đó, The Arena Cam Ranh còn sở hữu những hạng mục nghỉ dưỡng cao cấp khác: quảng trường trung tâm với sức chứa lên tới 15.000 người, bể bơi Olympic giật cấp 3 tầng, dãy phố đi bộ sầm uất, phố ẩm thực náo nhiệt Châu Âu, Châu Á và phố ẩm thực truyền thống Việt Nam. Ngoài ra, The Arena Cam Ranh còn phát triển những khu vực cao cấp khác phục vụ những nhu cầu của từng đối tượng khách hàng như khu Cigar Club, quầy rượu, Night Club…Tất cả những tiện ích quy mô lớn này sẽ tạo nên sự kết nối cộng đồng mạnh mẽ, đem đến những niềm vui bất tận trong kỳ nghỉ của mọi du khách.

