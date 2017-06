Bến Tre: Chưa phát hiện việc bán bưởi non cho thương lái

Những ngày gần đây, có thông tin cho rằng ở Bến Tre có việc thương lái đến thu mua trái bưởi non tại tỉnh gây xôn xao dư luận tại địa phương. Trao đổi với PV Đài Tiếng nói Việt Nam, bà Phan Thị Thu Sương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh này cho biết, có dư luận về vấn đề này nhưng chưa biết chính xác là tại địa điểm nào cụ thể. Sở sẽ chỉ đạo rà soát, kiểm tra lại thông tin này.

Ảnh minh họa/Đông Hà.

Riêng bà Nguyễn Thị Huỳnh Nga, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cho rằng, tại địa phương không có trường hợp nào bán bưởi non cho thương lái. Các tổ hợp tác trồng bưởi da xanh trên địa bàn đều có liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm.Với mức giá trên 54.000/kg, như hiện nay thì nhà vườn không thể bán bưởi non được.

Ông Trịnh Ngọc Trung, Tổ trưởng Tổ hợp tác bưởi da xanh Phú Thành, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, nơi được cho là xuất phát từ thông tin này, khẳng định không có chuyện bán bưởi non cho thương lái: "Tổ hợp tác chúng tôi không bao giờ làm bưởi non. Bưởi chín không đủ bán, bưởi vườn của tổ hợp tác tôi không có ai bán bưởi non. Cũng có nhiều người hỏi vấn đề này, nhưng tôi khẳng định hoàn toàn không có một cá nhân nào bán bưởi non mà nông dân ngoài tổ cũng không có bán bưởi non"./.

Theo Nhật Trường

VOV