BEST Inc. chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam

Ngày 11/10/2019, BEST Inc. (NYSE: BEST), môt công ty công nghệ hang đầu với hệ thống quản lý tích hợp chuỗi cung ứng và dịch vụ Logistics đã tổ chức lễ ra chính thức tại khách sạn Sofitel, thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi ra mắt tại Thái Lan vào đầu năm nay, BEST gia nhập vào thị trường Việt Nam với dịch vụ chuyển phát nhanh với mạng lưới toàn quốc đã đánh dấu bước tiến đáng kể của công ty trong việc mở rộng kinh doanh tại khu vực Đông Nam Á.

Ông Johnny Chou, nhà sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc điều hành tập đoàn BEST Inc. chia sẻ: "Việc gia nhập vào thị trường Việt Nam là một bước ngoặc đầy triển vọng cho chiến lược mở rộng kinh doanh toàn cầu của công ty. Chúng tôi hy vọng rằng các giải pháp công nghệ thông minh của chúng tôi sẽ mang đến những đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành thương mại điện tử và kinh tế kỹ thuật số tại Việt Nam cũng như các nước khác trong khu vực. Các dịch vụ tiên tiến về logistics và chuỗi cung ứng của chúng tôi sẽ mang đến các giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt trong bối cảnh Đông Nam Á đang trở thành trung tâm kinh tế ngày càng quan trọng.

BEST thâm nhập vào thị trường Việt Nam nhận được hỗ trợ chuyên môn về công nghệ từ công ty mẹ cùng mô hình kinh doanh tinh gọn với tính linh hoạt cao cũng như kinh nghiệm địa phương từ các nhà nhượng quyền, BEST sẽ đưa vào hoạt động 7 trung tâm khai thác trên khắp cả nước.

Vừa qua, BEST Inc. cũng đã ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần phát triển công nghiệp BW để triển khai xây dựng trung tâm khai thác rộng 4.5 hecta với dây chuyền theo công nghệ tiên tiến, phân loại hàng hóa tự động, tốc độ cao, mang đến dịch vụ kho vận thông minh cho thị trường.

Được thành lập vào năm 2007, BEST tận dụng sự đổi mới về mặt công nghệ và chuỗi cung ứng, mang đến nhiều loại hình dịch vụ logistics nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của người tiêu dùng, gặt hái được nhiều thành công trên thị trường thương mại điện tử. Với việc bắt đầu vận hành tại Việt Nam, BEST mang đến những giải pháp và dịch vụ tiên tiến, góp phần mở rộng mạng tại 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Trung Quốc, Mỹ, Đức, Australia và Thái Lan v…v…

Vài nét về BEST inc.

BEST Inc. (NYSE: BEST) là nhà đơn vị cung cấp các giải pháp thông mình, tích hợp dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng. Với nền tảng công nghệ thông tin và mạng lưới rộng khắp, BEST mang đến giải pháp tích hợp về dịch vụ Logistics và các dịch vụ giá trị gia tăng khác, bao gồm dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ vận tải, dịch vụ quản lý chuỗi cung ứng, nền tảng ứng dụng di động kết nối khách hàng với đơn vị vận tải, vận tải quốc tế và dịch vụ tài chính. BEST Inc. hứa hẹn hỗ trợ toàn trình cho các đối tác, khách hàng của mình từ việc làm chủ công nghệ, phát triển thị trường, quản lý và đầu tư từ đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm và tâm huyết với sứ mệnh: "Trao quyền làm chủ - Làm giàu cuộc sống".

Một số thông tin về ngành thương mại điện tử & logistics

Theo dự báo của Euromonitor, khoảng 30% dân số Việt Nam sẽ chuyển sang mua sắm trực tuyến vào năm 2020. Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) cũng dự báo thị trường đạt quy mô 13 tỉ USD vào năm 2020, Việt Nam là thị trường thương mại điện tử lớn thứ ba trong khu vực Đông Nam Á, và không ngừng mở rộng với tốc độ đáng kinh ngạc.

Sự tăng trưởng của thương mại điện tử đồng thời thúc đẩy đà đi lên của chuỗi cung ứng và ngành công nghiệp hậu cần. Tuy nhiên, theo công bố mới nhất của nhóm nghiên cứu Ngân hàng Thế giới hồi tháng 3, chi phí logistic ở Việt Nam chiếm xấp xỉ 21% GDP, cao nhất khối ASEAN. Dù cải thiện đáng kể, từ vị trí 64 năm 2016 lên 39 năm 2018 trong bảng chỉ số năng lực quốc gia về logistic, theo World Bank, nhưng chi phí này vẫn là gánh nặng lớn của nền kinh tế, gây sức ép lên doanh nghiệp và người dân.