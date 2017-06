Bị chê tơi tả, tại sao Hollywood vẫn tiếp tục làm những series phim dài lê thê như Transformers?

Với mỗi tập mới, các bài bình luận dành cho chúng lại trở nên tệ hơn và số lượng khán giả Mỹ tiếp tục đi xuống. Dù vậy, 2 tập phim Transformers gần đây đã mang về doanh số phòng vé trên toàn cầu hơn 1 tỉ USD.

Tập phim gần đây nhất của Transformers là The Last Knight, được chính thức công chiếu vào hôm 21/6 vừa qua, với doanh thu chỉ vỏn vẹn 15,6 triệu USD. Trước đó, nó đã mang về 5,5 triệu USD từ những buổi chiếu sớm vào tối thứ Ba, và nhiều khả năng chỉ kiếm được 43 triệu USD vào tuần lễ mở màn, chưa bằng một nửa so với mức 97 triệu USD mà các phần trước của bộ phim thu về trong tuần lễ mở màn.

Thậm chí tệ hơn, nó bị đông đảo các nhà phê bình và khán giả... chê. Tập phim này chỉ đạt rating 15% trên website Rotten Tomatoes, thấp nhất trong cả series tính đến thời điểm này.

The Last Knight nhận được thái độ thờ ơ lạnh nhất từ khán giả Mỹ, nhưng tập phim này lại được nhiệt liệt yêu thích ở các thị trường quốc tế khi mang về doanh thu phòng vé lên tới 196,2 triệu USD, trong đó chỉ riêng Trung Quốc đã là 123,4 triệu USD.

Những quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi đã đóng góp phần lớn vào doanh thu phòng vé cho Transformers kể từ khi phim này ra mắt lần đầu tiên vào năm 2007.

Tính theo doanh thu phòng vé tại Mỹ và các thị trường quốc tế, hai tập đầu tiên trong loạt phim này ngang ngửa” nhau. Tuy nhiên, với mỗi tập phim tiếp theo, khoảng cách đó ngày càng được nới rộng.

Tới tập phim thứ tư, Age of Extinction, doanh thu phòng vé ở các thị trường nước ngoài đã mang về một con số khổng lồ: 858,6 triệu, tương đương với hơn 77%. Trong khi đó, ở thị trường Mỹ tập phim này chỉ thu được 245 triệu, ít hơn doanh thu trong ngày cuối tuần của tập mới nhất trong series Star Wars - The Force Awakens.

“Khán giả Mỹ đã được xem quá nhiều tập suốt nhiều thập kỷ đến nỗi khó mà duy trì được sự hào hứng”, Paul Dergarabedian, chuyên gia phân tích truyền thông cao cấp của comScore, phát biểu với CNBC.

Dergarabedian cho rằng thành công trên thị trường quốc tế của bộ phim này không những là vì các chuỗi hành động trong phim mà còn là nhờ sự có mặt của Mark Wahlberg – ngôi sao phim hành động – và do phần lớn bộ phim này xảy ra tại một thành phố của Trung Quốc. Ông nghĩ rằng khán giả quốc tế thích xem những bộ phim có bối cảnh ở một nơi khác trên toàn cầu.

Transformers không phải là bộ phim duy nhất thành công nhờ khán giả quốc tế. Các tập phim “Cướp biển vùng Caribbe” cũng bị các nhà phê bình phim chê, còn khán giả Mỹ thì tỏ ra... mệt mỏi. "Dead Men Tell No Tales" chỉ mang về khoảng 153, 8 triệu USD ở Mỹ, nhưng tại các thị trường quốc tế, doanh số phòng vé đã vọt lên 500,6 triệu USD, dù vẫn chưa được phát hành ở Nhật Bản.

Theo Dergarabedian, khán giả quốc tế vẫn yêu thích những bộ phim này vì chúng được phát triển dựa trên những bộ phim bom tấn Mỹ, và thích những cảnh phiêu lưu kèm hành động trong phim.

“Hành động là một ngôn ngữ quốc tế và đó là những gì khán giả thật sự tỏ ra thích thú”, ông nói.

Tuy một vài thành viên trong đội ngũ diễn viên của “Cướp biển vùng Caribbe” ngụ ý rằng có thể có thêm nhiều tập phim nữa trong tương lai, nhưng nhà sản xuất hiện không có kế hoạch nào cho tập phim thứ 6.

Ngược lại, Transformers được khẳng định là sẽ có thêm ít nhất 4 tập phim nữa sau The Last Knight, và một trong số đó sẽ là Bumblebee, dự định sẽ được tung ra vào năm 2018.

“Nếu bạn nhìn vào các con số, thì thị trường quốc tế phải là ưu tiên hàng đầu. Hấp dẫn khán giả toàn cầu là động lực chính khiến họ tiếp tục làm thêm các tập phim mới”, Dergarabedian nói.

Thanh Hải

Theo Nhịp sống kinh tế/CNBC