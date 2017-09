Bị chồng bỏ và mất việc ở tuổi 50, nữ CEO quyết tâm khởi nghiệp lần nữa, dựng lên startup 500 triệu USD

Vào một ngày kinh khủng tháng 12/2000, chồng của Julie Wainwright đề nghị cả hai ly hôn. Cùng trong ngày hôm ấy, bà Wainwright - khi đó là Giám đốc điều hành của Pets.com, quyết định sẽ đóng cửa công ty. Wainwright đã đưa công ty thương mại điện tử này tăng trưởng, rồi IPO và giờ đây rơi vào cảnh phá sản.

Trong một sự kiện từ thiện diễn ra tại New York mới đây, Wainwright nhớ lại thời điểm đó: "Công ty thất bại và tôi trở thành một người khốn khổ. Tôi là người ngu ngốc nhất ở cái thung lũng này".

Wainwright nói rằng bà đã tham gia vào Pets.com từ 17 năm trước. Dù không phải nhà sáng lập nhưng Wainwright đã đồng hành cùng công ty từ khi Pets.com mới khởi nghiệp với chỉ có hai người và chỉ mới hình thành ý tưởng.

Khoảng thời gian chuyển nhượng Pets.com và cuộc ly hôn đối với bà "là một bóng mây tăm tối". Trong một khoảng thời gian dài, Wainwright hầu hết không làm gì ngoài việc gặm nhấm nỗi đau và lên kế hoạch. Bà nhận làm việc trong một quỹ đầu tư mạo hiểm và từ chối rất nhiều lời mời làm CEO bởi cảm thấy không hứng thú.

Nhưng sau một vài năm, Wainwringt nhận ra rằng tình cảnh của bà sẽ không thể cải thiện trừ khi bà phải hành động. "Cuối cùng tôi nghĩ nếu không ai mang đến cho mình được một công việc trong mơ thì sao tôi lại không tự tìm ra nó".

"Trừ khi nghĩ ra được thứ gì đó, nếu không nửa phần đời còn lại của tôi sẽ thực sự tồi tệ," Wainwright nhớ lại điều bà đã nói với một người bạn của mình. "Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ tạo dựng được một doanh nghiệp của riêng mình. Tôi chỉ toàn đi làm thuê. Vì thế cuối cùng tôi phải thốt lên rằng nếu như không ai mang đến cho mình công việc tôi mơ ước thế thì tốt hơn cả là tự nghĩ ra nó."

Ngay lúc này Wainwright đã có một ý tưởng.

Bà từng thích thú theo dõi một người bạn nghiện mua sắm mua quần áo từ một giá treo đồ cũ đặt ở phía sau một cửa hiệu nhỏ trang trí đẹp đẽ. Người bạn của Wainwright nói rằng bà ấy không bao giờ tới một cửa hàng ký gửi hoặc mua những thứ đồ đắt tiền trên eBay (có rất nhiều hàng giả) và bà ấy bằng lòng với việc tìm những món hàng xa xỉ đắt tiền cũ tại những cửa hàng đáng tin cậy.

Thế là Wainwright đã tiến hành một nghiên cứu về thị trường. Tại thời điểm đó, thị trường hàng tiêu dùng xa xỉ cá nhân ở Mỹ trị giá 50 tỷ USD mỗi năm. Nhờ kiến thức về thương mại điện tử có được trong quá trình điều hành Pets.com mà Wainwright tin chắc rằng thị trường hàng xa xỉ đắt tiền cũ không phải là một mảng mà Amazon có thể dễ dàng sao chép. Nó đòi hỏi quá nhiều công sức và kỹ năng.

Sau đó bà tiến tới tủ quần áo của mình, "lôi ra từng thứ" và ngạc nhiên khi phát hiện có tới 60 món đồ bà có thể bán lại.

Vào tháng 3/2011, Wainwright - ở tuổi 50 đã quyết định cho ra đời phiên bản đầu tiên của The RealReal, một website bán những hàng hoá xa xỉ cũ. Tháng 6, bà bắt đầu gửi đi những đơn hàng đầu tiên.

The RealReal ra đời bán rất nhiều sản phẩm thương hiệu khác nhau của Chanel, Hermes, Louis Vuitton, Cartier, Rolex và Van Cleef&Arpels. Những người gửi bán nhận nhiều nhất 70% số tiền hàng bán được. The RealReal nhận hàng, xác nhận giá trị và gửi hàng đi tại chỗ không thu phí. Trong năm đầu tiên, The RealReal đã đạt doanh thu 10 triệu USD.

Câu chuyện khởi nghiệp giống như Wainwright không phải hiếm. Một khảo sát về doanh nghiệp nhỏ gần đây của CNBC với hơn 2.000 chủ doanh nghiệp nhỏ đã phát hiện ra rằng gần 30% bắt đầu khởi nghiệp giữa độ tuổi 55 và 64. Còn 22% kia là từ 65 tuổi trở lên.

Bước đi tiếp của Wainwright là tiếp cận nguồn vốn đầu tư. Bản thân là một phụ nữ, lại trong độ tuổi khá "dừ" là 50, việc Wainwright phải đi thuyết trình, kêu gọi vốn từ những nhà đầu tư còn khá trẻ mới 20 hay 30 là rất khó khăn. Được biết tới như người phụ nữ đứng mũi chịu sào suốt giai đoạn thất bại của Pets.com cũng không khiến việc này dễ dàng hơn. Bước đầu, Wainwright đã cố bán ý tưởng kinh doanh điện tử hàng xa xỉ khi "định nghĩa của thung lũng Silicon về hàng hoá xa xỉ đắt tiền là một chiếc Tesla trong mỗi garage," bà nói.

"Gọi vốn khi ấy với tôi rất khó khăn. Tôi đã không thể thành công cho tới khi gặp một phụ nữ". Đó là một kịch bản không thường thấy ở thung lũng Silicon. Nhưng điều quan trọng là bà đã có số tiền mà mình mong muốn. Đến nay, The RealReal đã kêu gọi được 173 triệu USD từ 22 nhà đầu tư sau 7 vòng gọi vốn, theo số liệu gây quỹ công khai của Crunchbase.

Năm 2017, The RealReal sẽ thu về hơn 500 triệu USD và có 950 nhân viên. Dù không đưa ra thời gian cụ thể nhưng Wainwright tiết lộ IPO The RealReal là một phần trong kế hoạch của bà. "Tôi cho rằng đưa công ty lên sàn là một việc làm thông minh," bà nói.

Như vậy sau ngày kinh khủng năm 2000 khi vừa mất công ty Pets.com và ly hôn, Wainwright đã quay trở lại. Cũng nhờ biến cố đó mà bà nhận ra một bài học dù có vẻ sáo rỗng nhưng thất bại thực sự có thể dẫn bạn đến những điều tốt đẹp hơn.

"Có thể bạn sẽ nhận ra mình tiềm ẩn rất nhiều sức mạnh nội tại hơn, bền bỉ hơn, gan góc hơn, dũng cảm hơn, tốt bụng hơn, giàu lòng trắc ẩn hơn bạn nghĩ."

"Thất bại về cơ bản là sự tự giải phóng. Một khi đã vượt qua bên kia sườn dốc, bạn phải đối mặt với một trong những nỗi sợ lớn nhất của bạn và bạn phải sống. Mặt khác của thất bại chính là loại bỏ nỗi sợ thất bại. Tin tôi đi, đó là một món quà tặng tuyệt vời."