Đầu tư BĐS, không phải sinh lời cao, đây mới là thứ "vũ khí" quan trọng nhất

Đó là chia sẻ với chúng tôi về kinh nghiệm làm giàu, đầu tư bất động sản của ông Phạm Lâm, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP DKRA Việt Nam.

Đầu tư BĐS như thế nào lúc thị trường đi xuống?

Theo ông Lâm, người mua BĐS thường có tâm lý chuộng sản phẩm giá rẻ nhưng là nhà đầu tư (NĐT) thì đừng ham giá rẻ bởi hầu hết các sản phẩm giá rẻ đều ở vị trí xấu. Khi thị trường đi xuống, loại hình này khó ra hàng.



Sản phẩm tốt là sản phẩm có vị trí đẹp mặc dù giá cao hơn. Những NĐT thông minh nên tìm mua loại hình này vì khi thị trường đi xuống sản phẩm này sẽ dễ bán và ra hàng nhanh, cơ hội sinh lợi an toàn hơn.

"Đừng dại gì bỏ tiền vào những sản phẩm giá rẻ nhưng ai cũng chê về vị trí. Đã là NĐT thì phải mua sản phẩm đẹp. Giả sử khi thị trường hạ nhiệt, bán ra không lời nhiều nhưng it ra là dễ bán để thu lại dòng tiền", ông Lâm nhấn mạnh.

Vị Tổng giám đốc này cho rằng, an toàn là tiêu chí quan trọng nhất trong đầu tư BĐS chứ không phải yếu tố sinh lời. "Đa phần NĐT hiện nay khi đầu tư vào BĐS chỉ nghĩ đến lời nhiều hay ít chứ không mấy người nghĩ đến yếu tố an toàn trong đầu tư. Đó là lý do nảy sinh những rủi ro trong dẫn đến kiện tụng hoặc mất tiền…", ông Lâm cho hay.

"Trong đầu tư bất động sản, tiêu chí an toàn là quan trọng nhất chứ không phải là yếu tố sinh lời."

Theo ông Lâm, sản phẩm tuyệt đối an toàn hãy đầu tư, NĐT phải đánh giá được sự an toàn trước khi bỏ tiền vào. Khi xuống tiền có mất tiền không? Câu này NĐT phải trả lời được. Nếu mất tiền thì đầu tư mạo hiểm, không mất tiền là an toàn.



Mua sản phẩm giá cao không phải là ảo mà là NĐT chấp nhận bỏ tra chi phí cơ hội về thời gian vì họ nhìn được tiềm năng của sản phẩm trong tương lai dài.



Chưa chắc có nhiều tiền là đầu tư hiệu quả

Chia sẻ với chúng tôi, ông Lâm cho hay: "Thực tế có nhiều NĐT có trong tay 1-2 tỉ đồng nhưng sinh lời rất hiệu quả. Ngược lại, NĐT có 5-7 tỉ đồng, đầu tư vào BĐS giá trị lớn, thanh khoản khó lại lời chẳng bao nhiêu. Sinh lợi trong đầu tư BĐS không phụ thuộc vào tiền nhiều hay ít mà phụ thuộc vào cách thức đầu tư của mỗi NĐT".

"Ngay cả việc an toàn trong đầu tư hay không phụ thuộc phần lớn vào kiến thức mà NĐT trang bị. Trang bị kiến thức để lựa chọn sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính của mình là rất quan trọng. Ở các phân khúc đều có cơ hội và rủi ro, quan trọng là NĐT nhìn thấy mảng nào, cơ hội nào là quan trọng mà trang bị kiến thức, tài chính và cách thức đầu tư như thế nào cho phù hợp", Tổng giám đốc DKRA Việt Nam bật mí.

Nếu làm đúng, BĐS cho thuê vẫn có cơ hội phát triển

Tổng giám đốc DKRA đánh giá, thị trường cho thuê vẫn có tiềm năng để phát triển. Có chăng, thời gian qua ở một vài giai đọan, có thể nguồn cung và cầu gặp nhau chưa tốt nên thị trường này có dấu hiệu trầm lắng.

Theo ông Lâm, Kinh tế Tp.HCM vẫn tăng trưởng tốt, nhóm nhập cư đổ về TP vẫn có xu hướng tăng lên. Nhìn tổng quan, thị trường khá lạc quan. Tuy nhiên, khi đầu tư BĐS cho thuê có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng mà NĐT cần lưu tâm, đó là: xác định đúng đối tượng nhóm khách hàng mục tiêu; có những dữ liệu, đầu tư đúng mới có hiệu quả.

Ông Lâm chia sẻ kinh nghiệm: "Đầu tư đúng là phải có bài toán đầu tư 1 cách kỹ lưỡng; phân tích được đối tượng khách hàng mục tiêu của mình như thế nào? Họ có thói quen tập tụng gì, mong muốn gì? Nếu không phân tích kỹ lưỡng mà đầu tư theo phong trào thì chắc chắn rất rủi ro. Đặc biệt, NĐT phải luôn xác định phải trong chiến lược đầu tư lâu dài chứ không phải 1-2 năm".

Theo ông Lâm, nếu làm không đúng thì tất cả các phân khúc đều có rủi ro chứ không riêng gì mảng cho thuê. "Nếu đầu tư cho thuê dịch vụ mà làm kiểu qua loa, sơ sài, làm cho có để thu tiền của khách hàng sẽ không bao giờ tồn tại được lâu trên thị trường. Đã xác định đầu tư là phải bài bản, nghiêm túc, mang lại giá trị cho người sử dụng", ông Lâm dẫn chứng.

Nhận định thị trường BĐS đến cuối năm, ông Lâm cho rằng, thị trường phát triển ổn định, trong đó phân khúc đất nền có ưu thế hơn vì quỹ đất đang dần khan hiếm. Còn BĐS cao cấp thì cũng có những lợi thế cạnh tranh của nó. Những sản phẩm thực sự cao cấp không phải lúc nào cũng ra hàng ồ ạt vì chi phí đầu tư dự án lớn, pháp lý dự án lâu.

Do đó, các sản phẩm ra hàng đến cuối năm ở phân khúc này vẫn được thị trường đón nhận ở mức độ tương đối tích cực. "Đặc biệt, các dự án BĐS hạng A tọa lạc ở các tuyến đường huyết mạch ở khu vực Thủ Thiêm dự báo bán khá chạy trong thời gian tới, do đối tượng khách nước ngoài quan tâm đến phân khúc này còn rất lớn", ông Lâm khẳng định.

"Thị trường cuối năm điều tiết ổn định. Phát triển đa dạng phân khúc, có sự cạnh trang bằng chất lượng uy tín chứ không bằng sự chộp giật như trước. Lướt sóng trên thị trường vẫn có, cổ vũ cho sự phát triển chung của thị trường. Tuy nhiên, đối tượng thúc đẩy cho thị trường BĐS phát triển lâu dài thực thụ thì phải là NĐT dài hơi, có tài chính vì nhà đầu cơ không thể thổi giá mãi được", Tổng giám đốc DKRA Việt Nam nhấn mạnh.