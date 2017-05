Bí quyết để trở thành một salesman siêu cấp: Hãy đến văn phòng mỗi ngày, và sẵn sàng bị đuổi việc bất cứ lúc nào!

Chúng tôi xin giới thiệu bài viết "Động lực từ nỗi sợ" của Chuyên gia tư vấn và đào tạo Kỹ năng Bán hàng/Quản lý Bán hàng​ Đỗ Xuân Tùng. Mời độc giả đón đọc.

Giám đốc phụ trách vùng Đông Nam Á của tập đoàn X là một người nổi tiếng. Ông vốn là một quân nhân trong quân đội Mỹ. Năm gần 30 tuổi, ông ra khỏi quân đội và bắt đầu phải lo tìm kiếm công việc để nuôi sống gia đình.

Áp lực đè lên vai ông là rất lớn vì ông phải dần làm quen với các kỹ năng của cuộc sống dân sự, trong khi ông lúc bấy giờ chỉ biết kỷ luật của người lính và các kỹ năng chiến đấu. Tuy nhiên, may mắn làm sao, kỷ luật tạo nên tinh thần chiến đấu của người lính hóa ra lại rất phù hợp với môi trường sales mà ông thi vào.

Tuy lúc ra khỏi quân đội ông đang là cấp chỉ huy, nhưng ở công việc mới, ông bắt buộc phải đi từ vị trí của một salesman tầng thấp nhất.

Ông luôn cho rằng mình kém, và sợ rằng mình sẽ bị đuổi việc nếu số lượng hay chất lượng công việc của mình không bằng người khác. Ông chỉ có một cách bù lại là phải nhiệt tâm, chăm chỉ làm lụng, người khác cày 10h/ngày thì ông cày 12 - 13h/ngày. Người khác nghỉ ngơi khi có cơ hội, còn ông thì luôn dành thời gian cho làm việc.

Tới lúc tôi gặp ông thì đã thấy ông chuyển hẳn vào ở ngay trong công ty để đỡ mất thời gian đi lại. Thời gian biểu của ông là ngủ dậy lúc 5h sáng, tập thể dục tới 7h, sau đó ăn sáng và vào làm việc từ 8h. Từ 8h tới 18h, ông làm việc tại công ty, có thể mang việc về nhà làm thêm tới 20-21h. Sau đó ngủ lúc 22h để sáng hôm sau lặp lại lịch sinh hoạt nói trên.

Khi được hỏi tại sao trong thời gian ngắn ông có thể đạt thành tích lớn tới mức mà ông cũng khó hình dung lúc mới bắt đầu, ông có liệt kê cho chúng tôi nghe 10 điều. Trong đó, điều số 10 là: "Come to office everyday, ready to be fired!"

"Hãy đến văn phòng mỗi ngày, và sẵn sàng bị đuổi việc bất cứ lúc nào (nếu bạn làm không tốt)!"

