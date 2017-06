Bí quyết trẻ lâu, sống khỏe: Đây là lí do người Nhật chuộng trà xanh, người châu Âu thích vang đỏ

Chế độ ăn uống các ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe và tuổi thọ của con người. Trên thế giới, người Nhật Bản nổi tiếng sống thọ, sống khỏe thường xuyên uống trà xanh, thậm chí uống trà còn trở thành một nét văn hóa đặc trưng của quốc gia này.

Còn người châu Âu, đặc biệt là người ở vùng Bắc Âu, Địa Trung Hải, với chế độ ăn uống được chứng minh là lành mạnh và tốt cho sức khỏe nhất, chắc chắn cần một ly rượu vang đỏ trong các bữa ăn.

Giáo sư Tề Bá Lực là Trưởng khoa nội, Bệnh viện y học, Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc, Tổng biên tập Tạp chí y học nước ngoài, Hội viên Hội y học Hoa Kỳ, thành viên Hội khoa học sức khỏe Trung Quốc. Trong một bài nói chuyện về sức khỏe gây chấn động ở Trung Quốc, Giáo sư Tề Bá Lực đã nhắc đến 2 món đồ uống như "nước thần" giúp kéo dài tuổi thọ, duy trì thanh xuân của người Nhật Bản và người châu Âu. Theo giáo sư, trà xanh và rượu vang đỏ là một trong 6 nhóm thức uống quan trọng đối với sức khỏe (bao gồm trà xanh, rượu vang đỏ, sữa chua, sữa đậu nành, canh xương, canh nấm).

Khoa học chứng minh tác dụng kì diệu của trà xanh đối với sức khỏe

Những tác dụng kì diệu của trà xanh đối với sức khỏe đã rất quen thuộc đối với chúng ta. Trà xanh chứa phenol - một hợp chất có thể phòng ngừa ung thư. Nếu uống 4 cốc trà xanh mỗi ngày, các tế bào ung thư sẽ giảm tốc độ phân chia và lây lan trong cơ thể.

Thức thức trà trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người Nhật Bản.

Tình trạng răng miệng liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe. Nếu răng của bạn chắc khỏe, đương nhiên sức khỏe sẽ tốt hơn, sống lâu hơn và đảm bảo cả tính thẩm mỹ. Trà xanh rất tốt cho sức khỏe răng miệng. Súc miệng bằng nước trà giúp loại bỏ mảng bám trên răng, giúp răng chắc khỏe hơn nhờ chứa nhiều flour. Nhiều người trong chúng ta có hàm răng xấu bởi quá lười vệ sinh răng miệng. Không cần mất sức quá nhiều, bạn chỉ cần uống trà xanh, súc miệng bằng nước trà thường xuyên để làm tan các mảng bám, vệ sinh răng miệng đúng cách.

Nhiều nghiên cứu khoa học đã xem xét mối liên hệ giữa trà xanh và bệnh tim mạch. Một nghiên cứu của 40.530 người lớn Nhật Bản phát hiện ra, những người tham gia uống nhiều hơn 5 tách trà xanh mỗi ngày có nguy cơ thấp hơn 26% tử vong do nhồi máu cơ tim hay đột quỵ và nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 16% so với những người uống ít hơn một tách trà xanh mỗi ngày.

Tất nhiên, chỉ uống trà xanh không thể giúp bạn ngăn ngừa mọi bệnh tật. Bên cạnh đó, cần áp dụng lối sống lành mạnh, tăng cường vận động để bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Một ly rượu vang mỗi ngày - bí quyết chống lão hóa của người châu Âu

Bữa ăn của người châu Âu hiếm khi thiếu một ly vang đỏ.

Rượu vang đỏ là thức uống quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người châu Âu, nhất là người ở vùng Địa Trung Hải. Rượu vang đỏ được chiết xuất từ quả nho, chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa resveratrol, ngăn ngừa bệnh tim mạch hiệu quả, giúp trung hòa các gốc tự do có thể tấn công, khiến da lão hóa sớm. Khoa học cũng chứng minh, resveratrol có thể ngăn sự phát triển của tế bào ung thư, ức chế sản sinh các protein là "thức ăn" cho tế bào ung thư trong cơ thể.

Các chất photchemical trong rượu làm tăng cholesterol có lợi cho cơ thể, bảo vệ động mạch vành. Uống 1-2 ly rượu vang đỏ mỗi ngày, chúng ta sẽ cảm nhận được tác dụng của nó đến sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ rõ rệt. Không những thế, uống một lượng rượu vang hợp lý giúp bạn ngăn chặn sự suy giảm nhận thức, vì nó cải thiện sự lưu thông máu trong não, giảm nguy cơ suy giảm trí nhớ, bệnh Alzheimer...

Theo Giáo sư Tề Bá Lực, chúng ta nên uống dưới 300ml rượu vang, bia, không quá 5-10ml rượu trắng mỗi ngày để tăng cường sự dẻo dai của sức khỏe. Nếu không thể uống rượu, ăn nho đỏ (cả vỏ) có thể cung cấp lợi ích tương tự.

Thu Hoài

Theo Nhịp sống kinh tế/Tổng hợp