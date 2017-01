Bí thư Thăng: 'Giờ phút đen tối nhất của tội phạm sắp đến'

Sáng 25/1, Công an TP.HCM tổ chức buổi ra mắt Đội cảnh sát hình sự hướng Nam thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an TP. Tham dự buổi ra mắt có Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng, Giám đốc Công an TP Lê Đông Phong...

Để đội hoạt động hiệu quả, xứng danh là “quả đấm thép” trong tấn công trấn áp tội phạm, Ban Giám đốc Công an TP đã giao cho phòng PX13 chủ trì để xây dựng quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP, cho biết để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với loại đối tượng cướp, cướp giật và trộm tài sản trên đường phố, công an TP đã báo cáo đề xuất và đã được Lãnh đạo Bộ Công an đồng ý thực hiện thí điểm cảnh sát hình sự đặc nhiệm 1 cấp. Trước mắt thành lập Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam thuộc Phòng cảnh sát hình sự phụ trách 5 địa bàn gồm: quận 7, 8, Bình Tân, huyện Bình Chánh, Nhà Bè.

Tại buổi ra mắt Đội cảnh sát hình sự hướng Nam, Bí thư Thăng khẳng định để có một thành phố chất lượng tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình như mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, trước hết đây phải là nơi mọi người có thể bình yên mỗi khi ra đường và về nhà; là nơi mà trẻ em, người già, phụ nữ…, luôn được bảo vệ trong mọi hoàn cảnh. Trong ảnh, thiếu tá Trần Thanh Bình đảm nhiệm trọng trách Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam.

Thiếu tá Bình thực hiện nghi thức tuyên thệ trước cờ Tổ quốc. Vị đội trưởng khẳng định sẽ cùng toàn đội ra sức tấn công, trấn áp tội phạm, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2016, theo Bi thư Thăng, các loại hình tội phạm được kéo giảm đáng kể. Tuy nhiên những vụ cướp giật táo tợn vẫn xảy ra giữa ban ngày, nơi những trung tâm buôn bán sầm uất, hoặc ngay tại nhà dân cũng như những nơi đông người qua lại khiến cuộc sống tiếp tục nhức nhối. Bọn tội phạm vẫn chưa có những cú đòn nhớ đời, phải trả giá ngay tức khắc từ lực lượng làm nhiệm vụ để chúng phải run sợ. Trong ảnh là một số màn diễn tại buổi lễ ra mắt đội.

"Kể từ hôm nay, thành phố của chúng ta sẽ an toàn hơn. Đó không chỉ là cam kết, mà phải là hiện thực. Người dân và bạn bè, du khách đang hướng về chúng ta, họ chờ đợi và tin tưởng. Các đồng chí hãy phát huy truyền thống vẻ vang của những đội săn bắt cướp lừng danh trước đây, truy đuổi bọn tội phạm đến tận hang cùng ngõ hẻm, không cho chúng tấc đất nào để tác oai tác quái, bắt đầu những giờ phút đen tối nhất của bọn tội phạm", bí thư Thăng nhấn mạnh.

Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam gồm các chiến sĩ được tuyển chọn từ lực lượng tinh nhuệ của 5 quận huyện tham gia ký kết phối hợp thí điểm. Toàn đội có tổng cộng 66 cán bộ, chiến sĩ.

Tất cả các chiến sĩ đều giỏi võ nghệ, có khả năng xử lý trong mọi tình huống khó khăn, nguy hiểm.

Theo Hải An - Lê Trai

Zing