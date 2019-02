Bị từ chối 1850 lần, Sylvester Stallone nay là siêu sao nổi tiếng thế giới: Còn bạn, mới thất bại 1 lần, đã vội kêu ca "Sao số mình khổ thế?"

Ai cũng có ước mơ thành công, nhưng làm thế nào để đạt được điều đó khi bạn vẫn đang rất mơ hồ. Mười một câu chuyện dưới đây sẽ cho bạn biết những phẩm chất mà người thành công cần có.

1. Quá khứ không bằng tương lai

Siêu sao điện ảnh Sylvester Stallone đã từng cảm thấy rất lạc lõng vào mười năm trước. Khi đó trên người anh ta chỉ còn đúng 100 USD, và anh ta không đủ tiền để mướn một căn phòng, nên chỉ đành ngủ trong chiếc xe Beetle. Lúc đó, anh ta quyết chí muốn trở thành một diễn viên và tràn đầy tự tin đến công ty điện ảnh ở New York để xin việc. Thế nhưng anh ta đã bị từ chối vì ngoại hình không nổi bật và nói chuyện không rõ ràng.

Khi 500 công ty điện ảnh ở New York đều từ chối anh ta, anh ta vẫn giữ vững niềm tin rằng "Quá khứ không bằng tương lai". Sau khi bị từ chối 1500 lần, anh ta đã viết kịch bản phim Rocky và giới thiệu nó khắp mọi nơi. Anh đã bị từ chối 1850 lần, đến cuối cùng khi gặp được một ông chủ công ty điện ảnh, bọn họ chấp nhận kịch bản nhưng với điều kiện anh ta không được phép diễn trong phim. Nhưng cuối cùng, Sylvester Stallone cũng đã trở thành siêu sao nổi tiếng thế giới.

Bạn có thể đối mặt với 1850 lần từ chối mà vẫn không bỏ cuộc hay không? Sylvester Stallone có thể, anh ấy đã làm những việc mà một số người không làm được, vì vậy anh ấy có thể thành công. Tôi tin rằng miễn là bạn muốn, bạn chắc chắn có thể làm được.

2. Không có thất bại, chỉ có thành công tạm thời

Nếu bạn đã là cha mẹ, khi con bạn đang đi học, bạn sẽ cho chúng bao nhiêu cơ hội?

Bạn sẽ để bọn trẻ ngã cả chục lần, thậm chí hơn thế để chúng học được cách chạy xe đạp. Hay chỉ để chúng thử 10 lần, sau đó nếu không được sẽ để chúng bỏ cuộc và đi bộ?

Hoặc khi có 50 người xung quanh đang kêu gọi, thuyết phục bạn từ bỏ, bạn sẽ quyết định thế nào?

Tôi nghĩ câu trả lời của bạn là: Không.

Thật vậy, khi tôi hỏi mỗi phụ huynh rằng bạn sẽ cho con bạn mấy cơ hội?

Tất cả họ đều nói: Tôi sẽ cho chúng vô số cơ hội cho đến khi chúng có thể học được cách đứng dậy và lái xe đi!

Vâng, nếu bạn thật sự làm được như vậy, bọn trẻ nhất định sẽ thành công đứng lên, biết lái xe mà không vấp ngã nữa.

Tại sao nhiều phụ huynh chỉ cho con một cơ hội để đi thi?

Tại sao nhiều phụ huynh lại áp đặt con cái học ngành nghề chúng không thích? Nhiều người đã từ bỏ sở thích, lí tưởng, ước mơ của mình để đi vào con đường an toàn, còn đường được sắp sẵn vì sợ vấp ngã, sợ tương lai mịt mù.

Nhưng trên thực tế, không có thất bại, chỉ có thành công tạm thời mà thôi.

3. Chưa thành công không phải do sự bất công của ông trời, của xã hội

Có một người đã thất bại trong việc kinh doanh vào năm 21 tuổi.

Năm 22 tuổi, mất việc ở vị trí nhân viên bán hàng.

Năm 24 tuổi, kinh doanh tiếp và lại thất bại.

Năm 26 tuổi, người yêu qua đời.

Năm 27 tuổi, rơi vào tình trạng suy sụp tinh thần.

Ở tuổi 34, ứng tuyển nghị sĩ liên bang thất bại.

Năm 45 tuổi, chạy đua vào Thượng viện nhưng không thành.

Năm 47 tuổi, thất bại cho vị trí ứng cử viên Tổng thống.

Năm 49 tuổi, thất bại trong cuộc bầu cử thượng nghị sĩ.

Nhưng đến năm 52 tuổi, ông đã được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ đời thứ 16.

Người đó là Abraham Lincoln, bởi vì không hề bỏ cuộc, không hề oán trách ông trời, oán trách xã hội, ông ấy đã làm được một điều thật phi thường.

4. Bất cứ việc gì xảy ra cũng đều có mục đích riêng của nó, và cũng có lợi ích riêng của nó

Tôi đã từng gặp một người phụ nữ rất hoạt bát trong một buổi hội thảo. Cô ấy hài hước và nhiệt tình ở mọi lúc mọi nơi. Những câu chuyện cười cô ấy kể khiến mọi người cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Nhưng không ai ngờ được quãng đời cô ấy từng trải qua lại đầy sóng gió.

Cô ấy tên là Casey, là một người bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ. Khi cô ấy 5 tuổi, trường học tâm thần mà cô ấy đang ở mới phát hiện ra cô ấy không phải bị thiểu năng, mà là bị mất đi thính giác. Sau đó, cô ấy bị chuyển đến một ngôi trường đặc biệt khác, đến lúc 10 tuổi mới xem như trở về cuộc sống bình thường. Ngay khi cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, một tai nạn xe hơi đã đến và khiến cô ấy phải nhập viện 2 năm.

Lúc đó cô ấy tự hỏi: "Tại sao cuộc đời cô ấy lại trắc trở như thế?"

Nhưng sau đó cô ấy đã được mẹ mình thuyết phục rằng: "Bất cứ chuyện gì xảy ra đều có mục đích riêng của nó, và có lợi ích riêng của nó. Con đừng nản chí..."

Cuối cùng cô ấy đã vượt qua được, nhưng hai năm sau, ngay khi sắp kết hôn với bạn trai, cô ấy lại được chẩn đoán đã mắc bệnh ung thư.

Bạn trai cô ấy từ hôn, mẹ cô ấy đau khổ nói: "Mẹ xin lỗi đã không cho con được cuộc sống vẹn toàn." Casey chỉ mỉm cười: "Mẹ ơi, mẹ đã làm rất tốt rồi, sau những tai nạn kia, con đã không còn là con bé nhát gan, sống khép kín như trước nữa. Con rất mong muốn được sống tiếp, vì vậy con sẽ kiên trì đến cùng, con sẽ biến nỗi sợ chết thành sức mạnh áp chế mọi khó khăn và nỗi đau mà con gặp phải." Và cô ấy thật sự đã vượt qua được.

5. Điều quan trọng không phải là những gì đã xảy ra, mà là phải làm gì để cải thiện nó

Trong Phật giáo có nói nghịch cảnh là "Tăng thượng duyên", có thể gặp nhưng không thể cầu. Khi bạn gặp khó khăn, quan trọng không phải là đã xảy ra chuyện gì, mà là bạn sẽ dùng thái độ thế nào để cải thiện nó.

6. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình

Người thành công luôn chịu trách nhiệm và giữ quyền làm chủ cho cuộc đời mình. Nếu bạn không kiểm soát được cuộc sống, bạn có thể sẽ bị cuộc sống dẫn dắt. Nên nhớ, phải luôn sống có trách nhiệm, sống cho mình và nghĩ cho người khác.

7. Muốn thay đổi mọi thứ, trước cần thay đổi chính mình. Muốn mọi thứ tốt đẹp, trước cần khiến mình tài giỏi.

Một nhân viên bán xe phàn nàn với quản lý rằng xe này quá nhỏ, màu xe lại tối, giá cả lại đắt nên không bán được. Người quản lý lờ đi lời anh nhân viên và lặng lẽ lấy ra một tờ giấy đưa anh ta xem và nói: "Đây là doanh số tháng này mà cậu Nam mang lại cho công ty, cậu ta vào làm sau cậu, khách hàng ít hơn cậu, kinh nghiệm ít hơn cậu, quan hệ ngoại giao ít hơn cậu, nhưng tại sao tiền lương hai người chỉ sau vài tháng lại chênh lệch lớn như vậy?"

Khi đó, anh nhân viên bán xe chỉ biết cúi đầu im lặng.

Khi gặp khó khăn, xui xẻo đa phần mọi người đều trách móc, oán thán. Nhưng bạn có nhớ không, những lần bạn gặp may mắn, người khác cũng đang gặp khó khăn như bạn lúc này.

Thế nên, muốn mọi việc trở nên tốt đẹp hơn, nên bắt đầu từ việc thay đổi suy nghĩ, thay đổi bản thân trước.

8. Nếu tôi không có khả năng, tôi nhất định phải làm thử. Nếu tôi đã làm thử, tôi nhất định phải tin tôi có thể làm được

Trong cuộc sống, bạn cần nên nhớ những gì bạn muốn, chứ không phải những gì bạn sợ.

Giả sử có một đám cháy ở một trung tâm cao tầng, bạn đang đứng trên tầng cao bởi vì lửa đã lan hết các tầng dưới. Nhân viên cứu hỏa đến và trải đệm dày đặc dưới đất kêu bạn và những người đứng cùng nhảy xuống. Nhưng bạn lại sợ độ cao, sợ nệm không đủ dày, sợ nhảy xuống gặp bất trắc lại tàn tật, sợ không nhảy trúng chỗ lót đệm...

Tôi hỏi bạn: "Lửa đã lan đến chân, bạn chọn nhảy hay không nhảy?"

Thật ra đã là người ai cũng có nỗi sợ riêng của mình, có người khắc phục được, có người sẽ không. Nếu đã vậy, bạn cần lấy ước muốn của mình để áp chế nỗi sợ. Muốn sống phải dũng cảm nhảy xuống, thế thôi.

9. Người thành công không bao giờ bỏ cuộc, người bỏ cuộc không bao giờ thành công

Bạn biết đấy, trên thế giới này có rất nhiều con đường, và bạn có thể chọn bất cứ con đường nào bạn muốn, duy nhất không thể chọn, chính là con đường "từ bỏ".

10. Những người thành công sẵn sàng làm những việc mà người thua cuộc không muốn làm, vì vậy họ đã thành công

11. Nghĩ là làm, không chần chừ, không do dự

Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ câu nói đầy đơn giản nhưng lại chứa sức lan tỏa đầy mạnh mẽ của hoa hậu H’Hen Niê lúc cô dự thi Miss Universe 2018: "I can do it, you can do it!"

Người khác làm được, bạn cũng làm được, hãy luôn tin vào chính mình, kiên trì bước tiếp để tìm ra thành công cho riêng mình.

Tôi không chúc bạn may mắn, bởi may mắn chỉ là nhất thời, tôi chúc bạn luôn kiên định và giàu nghị lực trên con đường đã chọn.