Bidhomes The Garden Hill thiết kế thông minh, chất lượng vượt trội

Dự án được tổng thầu xây dựng BIDCONS, đơn vị trực thuộc BIDGROUP trực tiếp thi công, dưới sự điều hành của các chuyên gia xây dựng Hàn Quốc. Trong lĩnh vực tổng thầu xây dựng, nói đến BIDCONS, các chủ đầu tư đa phần đều biết đến, đây là công ty xây dựng có kinh nghiệm, đã triển khai thành công nhiều dự án quy mô lớn từ 10 năm qua.

Tiến độ và chất lượng làm nên sức hút cho dự án

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, sự khác biệt của Bidhomes The Garden Hill, được làm nên từ khâu lựa chọn thiết kế, thi công, cho đến cam kết về tiến độ, cũng như chất lượng công trình.

“Với khách mua nhà, một trong những tiêu chí quan trọng là chất lượng công trình. Thấu hiểu điều này, chúng tôi đã tổ chức một hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, tham khảo theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Hàn Quốc”- đại diện của BIDCONS đã cho biết như vậy.

Phụ trách tư vấn giám sát ban đầu của dự án Bidhomes The Garden Hill là các chuyên gia đến từ tập đoàn JCM, nhà thầu xây dựng nổi tiếng thế giới của Nhật Bản. Giám sát cho phần tiếp theo là Công ty TNHH Apave - châu Á Thái Bình Dương, thành viên của Tập đoàn Apave (Pháp), tổ chức hàng đầu thế giới về tư vấn kỹ thuật và thẩm định an toàn chất lượng công trình. Cùng với đó, tổng thầu BIDCONS cũng có bộ phận giám sát riêng. Với quy trình phân cấp, khách quan và độc lập, chất lượng vật liệu đầu vào và chất lượng dự án, cũng như tiến độ thi công luôn đạt hiệu quả cao.

An toàn, sống xanh là tiêu chí hàng đầu

“Hơn thế nữa, những gia đình trẻ, hầu hết đều có trẻ nhỏ, nên đòi hỏi một không gian sống an toàn, thân thiện, tốt cho sức khỏe… Vì vậy, chúng tôi quyết định lựa chọn những nguyên vật liệu và phát triển hệ thống tiện ích đáp ứng những yêu cầu này, kể cả phải mất chi phí cao hơn” - đại diện này nói. Chẳng hạn với sơn tường bên trong căn hộ, chúng tôi đặt tiêu chí hàng đầu là dùng sản phẩm an toàn, không ảnh hưởng đến hơi thở, sức khỏe của mọi người, không gây dị ứng với trẻ em. Sau khi đưa ra nhiều phương án khác nhau, loại sơn Graphenstone của Tây Ban Nha, từng được dùng để sơn Nhà trắng, nơi làm việc của các Tổng thống Mỹ đã được lựa chọn.

Bidhomes The Garden Hill áp dụng tối đa chuẩn công nghệ xanh, chan hòa cùng thiên nhiên. Tòa nhà được thiết kế theo hướng mở, đón ánh sáng và gió tự nhiên, giúp mỗi căn hộ đều ngập tràn sinh khí. Phần khuôn viên phía dưới, xây dựng sao cho tận dụng nhiều diện tích trồng cây xanh, vì vậy cư dân ở đây luôn được tận hưởng bầu không khí trong lành.

Theo nhận định của các sàn bất động sản, Bidhomes The Garden Hill tại thời điểm này có chính sách cho vay ưu đãi cao trên thị trường: lãi suất 0% cho tới khi nhận nhà, thủ tục cho vay nhanh gọn và hỗ trợ. Ngoài ra, BIDGROUP còn tặng cho cư dân tương lai 3 năm miễn phí phí quản lý dịch vụ. Có thể thấy giá bán của Bidhomes The Garden Hill đang khá cạnh tranh trên thị trường hiện nay.

Chính vì vậy, Bidhomes The Garden Hill không chỉ là dự án có thiết kế thông minh, mà còn vượt trội về chất lượng, hướng tới tiêu chuẩn căn hộ an toàn cho những gia đình trẻ. Được sở hữu căn hộ như mong ước là bước ngoặt lớn của một gia đình. Nhằm mang tới cho cư dân tương lai của mình một cuộc sống bình an trong những căn hộ hiện đại và một cộng đồng văn minh, trên thị trường không phải đơn vị nào cũng có tâm như BIDGROUP. Đơn vị phát triển dự án này sẵn sàng từ bỏ lợi nhuận để có những điều tốt đẹp cho cư dân đó là điều đáng quý trong bối cạnh thị trường đang cạnh tranh rất khốc liệt.

Tọa lạc trên đường Trần Bình, Bidhomes The Garden Hill cách bến xe Mỹ Đình chưa đầy 100m. Dự án bao gồm 2 khối nhà 25 và 29 tầng, được xây dựng trên tổng diện tích 4.224m2. Từ đây dễ dàng kết nối với 2 tuyến đường huyết mạch Phạm Hùng và Tôn Thất Thuyết, nơi được coi là trung tâm hành chính mới của thủ đô. Trong bán kính chưa đầy 1km là các trường học, bệnh viện, công viên cây xanh. Thời gian bàn giao nhà: Quý I/2018.

A.D

Theo Trí thức trẻ