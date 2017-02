BIDV là ngân hàng có dịch vụ mua bán ngoại tệ tốt nhất Việt Nam do Global Finance bình chọn

​Tạp chí uy tín Global Finance, có trụ sở chính đặt tại New York, Mỹ, vừa công bố kết quả bình chọn giải thưởng các Ngân hàng và Tổ chức Tài Chính tốt nhất toàn cầu.

Theo đó, BIDV đã nhận Giải thưởng tại hạng mục “Ngân hàng có dịch vụ Mua bán ngoại tệ tốt nhất Việt Nam năm 2017”.

Giải thưởng Ngân hàng có dịch vụ Mua bán ngoại tệ tốt nhất là giải thưởng thường niên do Tạp chí Global Finance tổ chức, là sự công nhận về hoạt động nổi trội trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kinh doanh vốn và tiền tệ.

Việc đánh giá được tạp chí Global Finance thực hiện trên 95 quốc gia dựa trên các tiêu chí về doanh số giao dịch, thị phần, phạm vi giao dịch toàn cầu, dịch vụ khách hàng, năng lực cạnh tranh giá và công nghệ tiên tiến. Global Finance cũng xem xét các ý kiến của các chuyên gia phân tích các ngành, lãnh đạo các tập đoàn và các chuyên gia công nghệ trong quá trình đánh giá.

Trong nhiều năm qua, BIDV luôn giữ vị thế các ngân hàng hàng đầu có doanh số giao dịch ngoại tệ lớn nhất Việt Nam với thị phần tăng trưởng đều đặn qua các năm. Bên cạnh đó, BIDV luôn đổi mới và ứng dụng công nghệ đột phá nhằm tăng năng suất hoạt động, cung cấp tới khách hàng dịch vụ ngân hàng tiên tiến và hiện đại nhất. Đặc biệt, BIDV là ngân hàng đi đầu trong việc cung cấp sản phẩm bán ngoại tệ trực tuyến cho khách hàng cá nhân qua ứng dụng Internet Banking và cho phép khách hàng đăng ký mua ngoại tệ trực tuyến.

Trước giải thưởng này, BIDV đã có 4 năm liên tiếp, từ 2013 đến 2016 đạt giải “Ngân hàng nội địa cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam do Doanh nghiệp bình chọn và do các Định chế tài chính bình chọn” do Tạp chí Asiamoney tổ chức.

